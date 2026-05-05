Тръмп: Отвличаме танкери от много зло място, а петролът отива в САЩ

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че САЩ са взели по-голямата част от петрола от иранските танкери, заловени в Индийския океан.

„По-голямата част от него отива в Съединените щати“, каза той в интервю за Salem News Channel.

Пред членове на местния клуб „Форум“ в Уест Палм Бийч, Флорида, на 1 май, Тръмп призна, че американските военни са действали като пирати, когато са залавяли танкери, превозващи ирански петрол.

По-рано постоянният представител на Иран в ООН, Амир Саид Иравани, заяви в писмо до Съвета за сигурност на ООН, че САЩ са извършили акт на агресия и държавно пиратство, като са завзели два ирански търговски кораба, „Маджестик“ и „Тифани“, и са откраднали 3,8 милиона барела ирански петрол. Техеран категоризира действията на САЩ като „грубо нарушение на Устава на ООН“ и изисква Съветът за сигурност да предприеме действия. Иран подчерта, че си запазва правото да „се противопостави на тези нагли действия“ в съответствие с международното право.

Тръмп отново прогнозира, че цените на петрола ще паднат рязко веднага след края на американско-израелската война с Иран.

„Всички грешаха. Мислеха, че барел петрол ще стигне 300 долара, а сега е около 100 долара“, каза американският лидер, говорейки на събитие в Белия дом, посветено на подкрепата на малкия и среден бизнес в САЩ. „И прогнозирам, че цената му ще падне много значително, когато всичко това приключи“, заяви ръководителят на администрацията във Вашингтон.

„И мисля, че това ще се случи много бързо. До нива, каквито никога не сте виждали“, заяви президентът.

В подкрепа на заключението си той посочи за „кораби, натоварени с петрол от цял ​​свят“, които в момента са ефективно блокирани в Ормузкия проток. „Те бяха отвлечени от доста зло място“, каза държавният глава на САЩ, добавяйки, че "ние се справяме с това".

На 3 май американският лидер обяви, че Съединените щати ще започнат операция „Проект Свобода“ в Ормузкия проток. Според президента, тя ще се съсредоточи върху осигуряването на безопасното извеждане на корабите от пролива. Американският лидер заплаши да отговори със сила, „ако този хуманитарен процес бъде обект на каквато и да е намеса“.

Междувременно Ебрахим Азизи, ръководител на Комисията по национална сигурност на иранския парламент, предупреди, че Техеран ще разглежда всяка намеса на САЩ в корабоплаването в Ормузкия проток като нарушение на прекратяването на огъня. Управлението на Ормузкия проток и Персийския залив „няма да се основава на заблуждаващите изявления на Тръмп“, пише Азизи в X.

Часове по-рано Тръмп отправи „ново предупреждение“ към Иран относно Ормузкия проток.

Ако иранците се опитат да атакуват американски кораби в района, те ще бъдат „заличени от лицето на земята“, съобщи Fox News, позовавайки се на интервю с Белия дом. Освен това президентът на САЩ изрази мнение, че иранците са станали „много по-отстъпчиви“ в преговорите за евентуално уреждане на конфликта.

Тръмп призова южнокорейското ръководство да обмисли участието си във военни операции на САЩ в Ормузкия проток. „Може би е време Южна Корея да се присъедини към мисията“, написа американският лидер в Truth Social. Той цитира съобщения за експлозия и пожар на кораб в Ормузкия проток, управляван от южнокорейската компания HMM.

„В момента няма други щети освен тези, понесени от южнокорейския кораб по време на преминаване през Ормузкия проток“, заяви американският лидер.