Тръмп: Отвличаме танкери от много зло място, а петролът отива в САЩ

5 Май, 2026 03:55, обновена 5 Май, 2026 05:07

Всички очакваха барел петрол да стигне 300 долара, а той е около 100, доволен е американският президент

Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че САЩ са взели по-голямата част от петрола от иранските танкери, заловени в Индийския океан.

„По-голямата част от него отива в Съединените щати“, каза той в интервю за Salem News Channel.

Пред членове на местния клуб „Форум“ в Уест Палм Бийч, Флорида, на 1 май, Тръмп призна, че американските военни са действали като пирати, когато са залавяли танкери, превозващи ирански петрол.

По-рано постоянният представител на Иран в ООН, Амир Саид Иравани, заяви в писмо до Съвета за сигурност на ООН, че САЩ са извършили акт на агресия и държавно пиратство, като са завзели два ирански търговски кораба, „Маджестик“ и „Тифани“, и са откраднали 3,8 милиона барела ирански петрол. Техеран категоризира действията на САЩ като „грубо нарушение на Устава на ООН“ и изисква Съветът за сигурност да предприеме действия. Иран подчерта, че си запазва правото да „се противопостави на тези нагли действия“ в съответствие с международното право.

Тръмп отново прогнозира, че цените на петрола ще паднат рязко веднага след края на американско-израелската война с Иран.

„Всички грешаха. Мислеха, че барел петрол ще стигне 300 долара, а сега е около 100 долара“, каза американският лидер, говорейки на събитие в Белия дом, посветено на подкрепата на малкия и среден бизнес в САЩ. „И прогнозирам, че цената му ще падне много значително, когато всичко това приключи“, заяви ръководителят на администрацията във Вашингтон.

„И мисля, че това ще се случи много бързо. До нива, каквито никога не сте виждали“, заяви президентът.

В подкрепа на заключението си той посочи за „кораби, натоварени с петрол от цял ​​свят“, които в момента са ефективно блокирани в Ормузкия проток. „Те бяха отвлечени от доста зло място“, каза държавният глава на САЩ, добавяйки, че "ние се справяме с това".

На 3 май американският лидер обяви, че Съединените щати ще започнат операция „Проект Свобода“ в Ормузкия проток. Според президента, тя ще се съсредоточи върху осигуряването на безопасното извеждане на корабите от пролива. Американският лидер заплаши да отговори със сила, „ако този хуманитарен процес бъде обект на каквато и да е намеса“.

Междувременно Ебрахим Азизи, ръководител на Комисията по национална сигурност на иранския парламент, предупреди, че Техеран ще разглежда всяка намеса на САЩ в корабоплаването в Ормузкия проток като нарушение на прекратяването на огъня. Управлението на Ормузкия проток и Персийския залив „няма да се основава на заблуждаващите изявления на Тръмп“, пише Азизи в X.

Часове по-рано Тръмп отправи „ново предупреждение“ към Иран относно Ормузкия проток.

Ако иранците се опитат да атакуват американски кораби в района, те ще бъдат „заличени от лицето на земята“, съобщи Fox News, позовавайки се на интервю с Белия дом. Освен това президентът на САЩ изрази мнение, че иранците са станали „много по-отстъпчиви“ в преговорите за евентуално уреждане на конфликта.

Тръмп призова южнокорейското ръководство да обмисли участието си във военни операции на САЩ в Ормузкия проток. „Може би е време Южна Корея да се присъедини към мисията“, написа американският лидер в Truth Social. Той цитира съобщения за експлозия и пожар на кораб в Ормузкия проток, управляван от южнокорейската компания HMM.

„В момента няма други щети освен тези, понесени от южнокорейския кораб по време на преминаване през Ормузкия проток“, заяви американският лидер.


Оценка 2 от 4 гласа.
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Мелания

    4 0 Отговор
    Ах, а аз танкерите ги забивам на много зло място! Петрола където изцвърка - там изтича!

    Коментиран от #10

    04:20 05.05.2026

  • 2 стар пират

    13 0 Отговор
    едно време на такива идииоти им казвахме ПИРАТИ и ги провесвахме на мачтата дда ги калвът гларусите

    04:20 05.05.2026

  • 3 голям смях

    14 0 Отговор
    държавата сащ е създадена от пирати, наркомани, бивши затворници и проститутки

    та пиратсвото им е във гените

    04:22 05.05.2026

  • 4 оня с коня

    5 0 Отговор
    Уудриии Вова,да се пукат душите черни душмански !Колкото повече ги удряш,повече се кефят.

    04:22 05.05.2026

  • 5 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    7 0 Отговор
    ОТКРАДНАТ ПЕТРОЛ 2 МИЛИАРДА ДОЛАРА ЗАГУБА ЗА ИРАН
    ......
    УНИЩОЖЕНИ ОАЕ - 200 МИЛИАРДА ДОЛАРА ЗАГУБА ЗА САЩ
    .....
    И ЕДИН САУДИТСКИ ПРИНЦ ЯДЕ ШАМ ФАСТЪК И ДЕ ЧЕШЕ ПО КОРЕМА ЧЕ ВРАГОВЕТЕ МУ МРАТ :)

    04:26 05.05.2026

  • 6 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    6 0 Отговор
    ХАН КРУМ ПИШЕ НА НИКИФОР- А
    " ЕТО ТИ ПОБЕДИ, ВЗЕМИ ВСИЧКО КОЕТО ИСКАШ И СИ ИДИ В МИР"
    .....
    ОБАЧЕ ОНЯ ДАЖЕ УБИЛ ПРАТЕНИКА :)

    04:29 05.05.2026

  • 7 Саша Грей

    7 1 Отговор
    Много тъжно. На този човек (оранжевия) не са му чели книжки като малък. Съмнявам се и като голям да е прочел поне "Винету". Той не е в състояние да различи добро от лошо, правилно от неправилно. Шокиран съм от разни американски ценности. Малко в кръга на шегата, но според американците мъжете, които четат книги или карат велосипед са rей.

    Коментиран от #8

    04:38 05.05.2026

  • 8 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "Саша Грей":

    АКО КРУМ ЗАРКОВ СИ СЛОЖИ ОБЕЦА И ЕДНА ТАТУИРОВКА БСП И ТОЙ :)
    .... САМО ДОПЪЛВАМ :)

    04:41 05.05.2026

  • 9 нннн

    2 0 Отговор
    Едни време пиратите са ги бeceли по мачтите...

    04:54 05.05.2026

  • 10 Пешо

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Мелания":

    Чидти пирати. Крадци. Това са ни атлантическите партньори на мони пасито.... дано всички сси получат заслуженото.....

    05:05 05.05.2026

  • 11 Ако има лошо

    0 0 Отговор
    Място то е там където има лоши хора които крадът и убиват. За сащ това е ежедневие.

    05:20 05.05.2026