Густаво Петро: Седем хиляди колумбийци воюват и загиват безсмислено в Украйна
Густаво Петро: Седем хиляди колумбийци воюват и загиват безсмислено в Украйна

5 Май, 2026 06:42, обновена 5 Май, 2026 06:49 1 058 4

Наемническата дейност е забранена от закона, подчерта президентът на Колумбия

Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Седем хиляди колумбийци с военна подготовка се бият и умират безсмислено в Украйна, участвайки в чужд конфликт.

Това заяви колумбийският президент Густаво Петро.

„Седем хиляди колумбийски граждани с военна подготовка се бият в чужда война и умират безсмислено в Украйна.

Не искаме да изнасяме смърт.

Наемническата дейност е забранена от закона“, написа държавният глава в X.

Броят на чуждите войници в конфликта в Украйна се оценява на десетки хиляди, като те са разпределени между двете воюващи страни при много различни условия на служба и численост.

Ситуацията с чуждестранните доброволци в Украйна претърпя значителна промяна в началото на 2026 г..

Първоначално в Интернационалния легион се включиха над 20 000 доброволци, но реално на фронта са служили няколко хиляди едновременно. В края на 2025 г. и началото на 2026 г. украинското командване започна процес на разформироване на Интернационалния легион като отделна структура на Сухопътните войски. Чуждестранните бойци се интегрират директно в редовни украински бригади (като 3-та щурмова бригада) или преминават към легиона под управлението на ГУР (военното разузнаване).

В момента най-големият контингент е от Южна Америка (основно Колумбия), следвани от доброволци от Полша, САЩ, Грузия и Беларус.

Русия масово използва чуждестранни граждани, често набирани чрез финансови стимули или принуда. Украинското разузнаване е идентифицирало над 28 300 чужденци от 136 държави, подписали договори с руската армия.

Освен индивидуалните доброволци, в зоната на бойните действия са разположени около 14 100 редовни войници от Северна Корея въз основа на двустранни споразумения. Най-големите групи са от Централна Азия (над 10 000 души от Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и др.), Южна Азия (около 1800), Африка (над 1700) и Латинска Америка (над 1000).

Москва планира да набере още около 18 500 – 19 000 чужденци до края на годината, за да компенсира загубите си.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Укропат

    15 3 Отговор
    Всички мулета които носят бял прашец са доброволци в юначните редици на ВСУ.

    06:56 05.05.2026

  • 2 Баба Гошка

    13 0 Отговор
    Ние си имаме поговорка за такива случаи: кой каквото сам си направи никой не може да му го направи.

    06:57 05.05.2026

  • 3 браво за заглавието

    8 2 Отговор
    всеки който умира за украйна умира безсмислено!!!

    07:12 05.05.2026

  • 4 Накратко

    1 4 Отговор
    Убиват руски окупатори за пари, хората...

    07:18 05.05.2026