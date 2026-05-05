Седем хиляди колумбийци с военна подготовка се бият и умират безсмислено в Украйна, участвайки в чужд конфликт.

Това заяви колумбийският президент Густаво Петро.

Още новини от Украйна

„Седем хиляди колумбийски граждани с военна подготовка се бият в чужда война и умират безсмислено в Украйна.

Не искаме да изнасяме смърт.

Наемническата дейност е забранена от закона“, написа държавният глава в X.

Броят на чуждите войници в конфликта в Украйна се оценява на десетки хиляди, като те са разпределени между двете воюващи страни при много различни условия на служба и численост.

Ситуацията с чуждестранните доброволци в Украйна претърпя значителна промяна в началото на 2026 г..

Първоначално в Интернационалния легион се включиха над 20 000 доброволци, но реално на фронта са служили няколко хиляди едновременно. В края на 2025 г. и началото на 2026 г. украинското командване започна процес на разформироване на Интернационалния легион като отделна структура на Сухопътните войски. Чуждестранните бойци се интегрират директно в редовни украински бригади (като 3-та щурмова бригада) или преминават към легиона под управлението на ГУР (военното разузнаване).

В момента най-големият контингент е от Южна Америка (основно Колумбия), следвани от доброволци от Полша, САЩ, Грузия и Беларус.

Русия масово използва чуждестранни граждани, често набирани чрез финансови стимули или принуда. Украинското разузнаване е идентифицирало над 28 300 чужденци от 136 държави, подписали договори с руската армия.

Освен индивидуалните доброволци, в зоната на бойните действия са разположени около 14 100 редовни войници от Северна Корея въз основа на двустранни споразумения. Най-големите групи са от Централна Азия (над 10 000 души от Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и др.), Южна Азия (около 1800), Африка (над 1700) и Латинска Америка (над 1000).

Москва планира да набере още около 18 500 – 19 000 чужденци до края на годината, за да компенсира загубите си.