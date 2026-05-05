Тръмп отново разкритикува папа Лъв XIV за позицията му относно войната с Иран

Президентът на САЩ Donald Trump отправи нови критики към папа Лъв XIV заради неговите позиции срещу военните действия на Вашингтон и Израел срещу Иран, съобщава АНСА, предава БТА.
Тръмп заяви, че изказванията на понтифика могат да поставят католиците в риск. По думите му подобни позиции са проблемни и имат потенциални последици за сигурността на вярващите.
Припомня се, че преди около месец американският президент определи папа Лъв XIV като „слаб по отношение на престъпността“ и „лош във външната политика“.
В интервю за „Шоуто на Хю Хюит“ Тръмп отново засегна темата, като беше попитан дали папата трябва да коментира задържан в Китай бизнесмен. В отговор той заяви, че понтификът насочва вниманието си към други въпроси, включително към темата за Иран.
„Папата би предпочел да говори за това, че е добре Иран да има ядрено оръжие“, каза Тръмп и допълни, че не смята подобна позиция за правилна, като според него тя „застрашава много католици и други хора“.
