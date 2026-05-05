Тръмп отново разкритикува папа Лъв XIV за позицията му относно войната с Иран

5 Май, 2026 16:35, обновена 5 Май, 2026 16:34 861 18

  • папа лъв-
  • доналд тръмп-
  • война-
  • иран

Американският президент обвини понтифика, че с изявленията си „застрашава католици“ и не заема правилна позиция

Тръмп отново разкритикува папа Лъв XIV за позицията му относно войната с Иран - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Donald Trump отправи нови критики към папа Лъв XIV заради неговите позиции срещу военните действия на Вашингтон и Израел срещу Иран, съобщава АНСА, предава БТА.

Тръмп заяви, че изказванията на понтифика могат да поставят католиците в риск. По думите му подобни позиции са проблемни и имат потенциални последици за сигурността на вярващите.

Припомня се, че преди около месец американският президент определи папа Лъв XIV като „слаб по отношение на престъпността“ и „лош във външната политика“.

В интервю за „Шоуто на Хю Хюит“ Тръмп отново засегна темата, като беше попитан дали папата трябва да коментира задържан в Китай бизнесмен. В отговор той заяви, че понтификът насочва вниманието си към други въпроси, включително към темата за Иран.

„Папата би предпочел да говори за това, че е добре Иран да има ядрено оръжие“, каза Тръмп и допълни, че не смята подобна позиция за правилна, като според него тя „застрашава много католици и други хора“.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 авантгард

    14 2 Отговор
    А нещо мита или санкции ще последват ли?
    Откачалка.

    16:36 05.05.2026

  • 2 Читател

    16 2 Отговор
    Този всеки ден напада и обижда някого.

    16:37 05.05.2026

  • 3 Сталин

    11 2 Отговор
    Дони Епщайн е като л@йно което се върти в тоалетната чиния и отказва да замине в канала

    16:38 05.05.2026

  • 4 Тц, тц, тц!

    9 2 Отговор
    Като нищо ще поиска ВВС база във Ватикана!

    16:39 05.05.2026

  • 5 Цвете

    8 3 Отговор
    Я СТИГА СИ ЗПЛАШВАЛ, НЕКАДЪРНИК ТАКЪВ. И ТВОЯ МИЛОСТ И ОНЯ ДЕТО ЩЕ ПРАЗНУВА НА 9 МАЙ, ДОКАРАХТЕ ВОЙНИ И РАЗРУХА.ЗА КАКВИ СЕ ВЗЕХТЕ? ДА НЕ ЗАБРАВЯ И ОНЗИ В ИЗРАЕЛ И ТОЙ ГО ДАВА ПО СЪЩИЯТ НАЧИН. ИСКАТЕ ДА НАСТЪПИ ДИКТАТУРА ПО СВЕТА ЛИ? НЯМА ДА ВИ ОГРЕЕ.ГЛЕДАЙТЕ СИ ВНУЦИТЕ И СТАРИНИТЕ И СЕ РАЗКАРАЙТЕ ,ЧЕ СТЕ МНОГО ВРЕДНИ.🚔👺🚔

    Коментиран от #15

    16:40 05.05.2026

  • 6 хехе

    8 1 Отговор
    "Миротвореца" да внимава, че шефа на Папата е Господ и може да му изпрати повиквателна и да насади рижия в деветия гръгна ада.

    16:40 05.05.2026

  • 8 Истинско обещание 🇮🇷

    12 0 Отговор
    Някой да обясни на циониста масов убиец на деца и ученици че католиците всеки ден са застрашени и биват убивани от еврейските ракети които падат в Ливан по църквите им ...ама тромпета това не го казва ... Що ли ? И перчема чи.фут не разбра ли че целият свят е срещу него относно Иран ...няма държава на планетата която да подкрепя войната му с Иран и масовите убийства в Ливан и Палестина

    16:44 05.05.2026

  • 9 Тракиец 🇺🇦🇮🇷

    10 0 Отговор
    Един побеснял дъртак който избива деца и ученици момиченца на по 9г е жаден за още кръв и никой не може да го спре.Праща млади мъже на другия край на света да стават курбан в името на друг съдистичен масов убиец и международен терорист издирван от Хага .....няма по голямо зло от евреите и техния терористичен режим ционистки

    16:47 05.05.2026

  • 10 Пич

    6 0 Отговор
    Част от късмета на човеците! Света се управлява от два тъмни кръга. Един условно ще наречем англосаксите. Там са САЩ, евреите и др., или - новите пари! Другите- Германия, Франция, Италия и др., са старите пари! Папата, макар американец, и Ватикана като цяло, са със старите пари!!! Тези два кръга биха се удавили в капка вода. Заради това милиарди хора са все още живи. Отдавна да бяха изпълнили безпощадните си планове за унищожението на милиарди хора, ако бяха в сговор!!!

    16:47 05.05.2026

  • 11 Калин

    8 0 Отговор
    Тоя се държи като нашата банкянска мутра!
    Всеки ден дрънка различни глупости и заплашва докато краде и плячкосва милиарди по морета и океани!

    16:48 05.05.2026

  • 12 Абе

    7 0 Отговор
    Тръмп ще миряса, когато някой го трупяса.

    16:50 05.05.2026

  • 13 Дали

    2 0 Отговор
    Папата е Лъв или е Тигър ?

    16:54 05.05.2026

  • 14 То Тръмп си е Блондинка

    4 0 Отговор
    И ли му личи

    16:55 05.05.2026

  • 15 Бункерното Плашило

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "Цвете":

    И русата Тъпня
    Са едно и също нещо

    16:56 05.05.2026

  • 16 Доналд Дък, паток

    3 0 Отговор
    Адашко откачи. Сори!

    17:45 05.05.2026

  • 17 Анонимен

    2 0 Отговор
    Папата си е папа ти си никой днес си тук утре те няма

    17:49 05.05.2026

  • 18 Гост

    1 0 Отговор
    Тръмп е медицински феномен! 3 в 1 ! Деменция, Шизофрения и "Гениалност" /според него самия/!

    17:53 05.05.2026