Пеканов: България има три месеца за усвояване на оставащите средства по ПВУ

Вицепремиерът по управление на европейските средства Атанас Пеканов заяви, че основната му задача в настоящия кабинет е финализирането на Плана за възстановяване и устойчивост и усвояването на оставащите средства по него.

„Пред България има доста предизвикателства. В моето портфолио, в моя ресор е спасяването или финализирането на този прословут план за възстановяване и устойчивост“, каза пред бТВ Пеканов.

Той припомни, че България до момента е получила около половината от средствата по плана.

„Трябва да си дадем сметка, че за 5 години България е получила половината пари, които трябваше да получи. 53% сме получили. Остават ни три месеца да получим останалата половина“, заяви той.

По думите му средното ниво на усвояване в Европейския съюз е над 70%, а най-добре представящите се държави са достигнали около 85%.

„Нашата цел е да получим всички пари, но ако това не е възможно да стигнем поне над средноевропейските, това е минимумът“, каза Пеканов.

Той подчерта, че срокът за изпълнение на проектите е 31 август и не подлежи на промяна.

„Трябва да е построено всичко, което е направено, т.е. по което искаме да вземем пари по плана за възстановяване и устойчивост, трябва да е свършено до 31 август през тази година. Това е европейски регламент, тук няма място за преговори“, посочи вицепремиерът.

Пеканов обясни, че част от необходимите реформи зависят от Народното събрание, като сред тях са промените в антикорупционното законодателство и механизмът за отчетност на главния прокурор.

„В следващите дни, буквално в парламента, се движи закона за новата антикорупционна комисия, която трябва да е независима, която не трябва да е бухалка и която трябва да разследва корупция при лица от висши публични длъжности“, заяви той.

По думите му законът за отчетността на главния прокурор също трябва да бъде приет до 22 юни.

„С това гарантираме, че изискваните, очаквани от години от България стъпки се предприемат по отношение на антикорупцията и това ще отключи пари, които бяха блокирани отдавна“, каза Пеканов.

Той уточни, че става въпрос не за 1 милиард, а за „2,8 милиарда евро, които трябва да получим по четвъртото и по петото плащане“.

Вицепремиерът даде пример със системата HEMS за въздушна спешна помощ, като подчерта, че въпреки доставените хеликоптери, строителството на хангарите изостава.

„Хеликоптерите са доставени, проектът се случва. Но една малка част от него – хангарите, където тези хеликоптери трябва да бъдат, дори не е започнала строителната дейност по тях“, каза той.

Според него за част от подобните забавени проекти ще се търси финансиране през държавния бюджет.