Пеканов: България има три месеца за усвояване на оставащите средства по ПВУ

26 Май, 2026 19:42 545 15

Трябва да си дадем сметка, че за 5 години България е получила половината пари, които трябваше да получи, уточни той

Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Вицепремиерът по управление на европейските средства Атанас Пеканов заяви, че основната му задача в настоящия кабинет е финализирането на Плана за възстановяване и устойчивост и усвояването на оставащите средства по него.

„Пред България има доста предизвикателства. В моето портфолио, в моя ресор е спасяването или финализирането на този прословут план за възстановяване и устойчивост“, каза пред бТВ Пеканов.

Той припомни, че България до момента е получила около половината от средствата по плана.

„Трябва да си дадем сметка, че за 5 години България е получила половината пари, които трябваше да получи. 53% сме получили. Остават ни три месеца да получим останалата половина“, заяви той.

По думите му средното ниво на усвояване в Европейския съюз е над 70%, а най-добре представящите се държави са достигнали около 85%.

„Нашата цел е да получим всички пари, но ако това не е възможно да стигнем поне над средноевропейските, това е минимумът“, каза Пеканов.

Той подчерта, че срокът за изпълнение на проектите е 31 август и не подлежи на промяна.

„Трябва да е построено всичко, което е направено, т.е. по което искаме да вземем пари по плана за възстановяване и устойчивост, трябва да е свършено до 31 август през тази година. Това е европейски регламент, тук няма място за преговори“, посочи вицепремиерът.

Пеканов обясни, че част от необходимите реформи зависят от Народното събрание, като сред тях са промените в антикорупционното законодателство и механизмът за отчетност на главния прокурор.

„В следващите дни, буквално в парламента, се движи закона за новата антикорупционна комисия, която трябва да е независима, която не трябва да е бухалка и която трябва да разследва корупция при лица от висши публични длъжности“, заяви той.

По думите му законът за отчетността на главния прокурор също трябва да бъде приет до 22 юни.

„С това гарантираме, че изискваните, очаквани от години от България стъпки се предприемат по отношение на антикорупцията и това ще отключи пари, които бяха блокирани отдавна“, каза Пеканов.

Той уточни, че става въпрос не за 1 милиард, а за „2,8 милиарда евро, които трябва да получим по четвъртото и по петото плащане“.

Вицепремиерът даде пример със системата HEMS за въздушна спешна помощ, като подчерта, че въпреки доставените хеликоптери, строителството на хангарите изостава.

„Хеликоптерите са доставени, проектът се случва. Но една малка част от него – хангарите, където тези хеликоптери трябва да бъдат, дори не е започнала строителната дейност по тях“, каза той.

Според него за част от подобните забавени проекти ще се търси финансиране през държавния бюджет.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Майора

    12 1 Отговор
    Пеканов , признай си вината , по това време и ти беше министър и единствено с което ще те запомним е искането ти за закриване на ТЕЦ - тецовете! По добре си преподавай в Австрия!

    19:47 26.05.2026

  • 2 шопо

    8 0 Отговор
    Леле мале, много сакам я да ги усвоим тия средства !

    19:48 26.05.2026

  • 3 Последния Софиянец

    6 1 Отговор
    Това момченце на протестите носеше кафе на мен и Кирчо и се криеше зад гърбовете ни .Гризач!

    19:48 26.05.2026

  • 4 кой мy дpeмe

    6 0 Отговор
    св св кильр и асан усвойха 9 млрд за 9 дена
    тъй че споко

    19:48 26.05.2026

  • 5 кой мy дpeмe

    8 1 Отговор
    абе ко стана със заплатите за 404 дето кильр петко събираше от бедния народ у личната си сметка

    19:49 26.05.2026

  • 6 Това нещастно боташко €комунистче

    7 1 Отговор
    Така омаза енергетитката с тъпите си "зелени прокети", за да прилапа няколко стотин милиона еврака, че щетите са за милиарди на година!

    Не знам вече кои партийни бандити са най-вредни - на Тиквата, на Боташа, на Прокопа или на Шишо!

    19:50 26.05.2026

  • 7 Гражданин

    5 1 Отговор
    Надявам се да усвоят парите ,а кражбите да са в размери на 0.1 %.

    19:51 26.05.2026

  • 8 Гробар

    3 0 Отговор
    Плешо не може да окошари наркодилърите щото пълнят партийните каси а призовава родителите да говорят с децата си.

    19:59 26.05.2026

  • 9 Ганя Путинофила

    3 3 Отговор
    путен няма ли да даде някоя рубла?

    20:03 26.05.2026

  • 10 Некадърник

    4 0 Отговор
    Лъжец

    20:05 26.05.2026

  • 11 Велев

    4 1 Отговор
    Какво става бе боклук? Дране то продължава ли??

    20:07 26.05.2026

  • 12 Ще ги

    4 0 Отговор
    усвоите, спокойно, нали при вас ще отидат. Никой не си прави илюзия, че ще стигнат до народа.

    20:07 26.05.2026

  • 13 Що не

    2 1 Отговор
    си направиш землянка , бе ? А дереш кожи и живееш царски на гърба на народа ? Ген !

    20:11 26.05.2026

  • 14 Копейка

    1 0 Отговор
    Мунчо ни го сложи.

    20:19 26.05.2026

  • 15 Анонимен

    1 0 Отговор
    Служебник некадърник нищоправещ си Каквото е получено е благодарение на ГЕРБ

    20:24 26.05.2026

