Украински дрон унищожи свинеферма край Брянск

Атака с дрон в свинефермата на „Мираторг“ в Брянска област е причинила пожар, който е унищожил една от производствените сгради, съобщи компанията.

„В резултат на атака с дрон в свинефермата „Подивотие“ в Севски район на Брянска област е избухнал пожар, който е унищожил напълно една от производствените сгради“, се казва в изявление на компанията.

Добавя се, че пожарът е локализиран и потушен от персонала на компанията. Няма пострадали сред служителите.

През нощта руските системи за противовъздушна отбрана прехванаха и унищожиха 53 украински безпилотни летателни апарата над руски региони и Черно море, съобщи руското Министерство на отбраната.

Дроновете са свалени над Белгородска, Брянска и Курска област, Московска област, Крим и Черно море“, се казва в изявлението.