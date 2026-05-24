Арабски и мюсюлмански лидери призоваха Тръмп да приеме сделката с Иран и да сложи край на войната в региона

24 Май, 2026 05:46, обновена 24 Май, 2026 06:08 2 337 20

Президентът на САЩ заяви, че проектът на бъдещо споразумение с Техеран е до голяма степен договорен

Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Всички арабски и мюсюлмански лидери, участвали във видеоконференция с президента на САЩ Доналд Тръмп, го призоваха да приеме сделката с Иран и да прекрати военните действия в региона, съобщи кореспондентът на Axios Барак Равид, позовавайки се на свои източници.

По-рано американският държавен глава обяви, че е разговарял с лидерите на Бахрейн, Египет, Йордания, Катар, ОАЕ, Пакистан, Саудитска Арабия и Турция и е обсъдил проект на меморандум за разбирателство за мирно споразумение с Иран. „Регионален източник заяви, че всички арабски и мюсюлмански лидери, участвали в разговора с Тръмп в събота, са го призовали да приеме сделката за прекратяване на войната и деескалация на ситуацията в региона“, написа той в X.

„Посланието от всички беше: моля, спрете войната за доброто на целия регион“, добави Равид.

Преговарящите планират да финализират едностраничното рамково споразумение между САЩ и Иран и да го публикуват в неделя, съобщи кореспондентът на Axios.

„Според регионален източник преговорите протичат добре и медиаторите се надяват да финализират едностраничното рамково споразумение в неделя. След това, според регионалния източник, медиаторите искат да започнат преговори за подробно споразумение след няколко дни“, пише той в X.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че проектът на бъдещо споразумение с Иран е до голяма степен договорен.

„Споразумението е в значителна степен финализирано и подлежи на окончателно одобрение от Съединените американски щати, Ислямска република Иран и различни други изброени държави“, написа той в Truth Social.

Той заяви, че е провел телефонен разговор с лидерите на Бахрейн, Египет, Йордания, Катар, ОАЕ, Пакистан, Саудитска Арабия и Турция и е обсъдил с тях проект на меморандум за разбирателство като част от мирно споразумение с Иран.

Освен това той разговаря и с израелския премиер Бенямин Нетаняху.

Тръмп заяви, че като част от споразумението с Иран, корабоплаването през Ормузкия проток ще се възобнови, като други подробности ще бъдат обявени по-късно.

„Окончателните аспекти и подробности по споразумението в момента се обсъждат и ще бъдат обявени скоро. В допълнение към много други елементи от споразумението, Ормузкият проток ще бъде отворен“, написа той в Truth Social.

Френският президент Еманюел Макрон обсъди ситуацията около Иран с американския си колега Доналд Тръмп, съобщи BFMTV, позовавайки се на Елисейския дворец.

Съобщава се, че лидерите са засегнали темата за Ормузкия проток. Каналът не предостави повече подробности.

BFMTV съобщи още, че Макрон е провел консултации с крал Абдула II на Йордания, емира на Катар шейх Тамим бин Хамад Ал Тани и престолонаследника на Саудитска Арабия Мохамед бин Салман Ал Сауд.

По-рано, в интервю за Axios, Тръмп заяви, че шансовете за постигане на сделка с Иран или възобновяване на военните действия са 50 на 50. Той добави, че възнамерява да проведе среща с преговарящия си екип в събота и да вземе решение в неделя относно евентуалното възобновяване на военните действия с Иран. В интервю за CBS американският лидер посочи, че проект на споразумение между Вашингтон и Техеран вече е готов, но не разкри дали го е одобрил.

Потенциалният проект на споразумение между САЩ и Иран, обсъждан по-рано от президента на САЩ Доналд Тръмп, все още не е решил ключовия въпрос как Техеран би могъл да се откаже от запасите си от високообогатен уран, съобщи The New York Times, позовавайки се на американски служители.

Според вестника един от ключовите елементи на обсъжданото споразумение е предполагаемата готовност на Иран да се откаже от запасите си от високообогатен уран.

Както обаче подчертава изданието, проектът на споразумение „не е успял да реши въпроса“ как точно трябва да се случи това.

Според The ​​New York Times се очаква подробностите да бъдат обсъдени на следващия кръг от преговори за иранската ядрена програма.

Консулът на Азербайджан в Табриз, Рамил Имранов, загина при пътнотранспортно произшествие в Иран, съобщи Министерството на външните работи на Азербайджан в своя Telegram канал.

„Дълбоко сме шокирани от новината, че нашият уважаван колега дипломат Рамил Имранов, който беше консул в Генералното консулство на Република Азербайджан в Ислямска република Иран в Табриз, загина при пътнотранспортно произшествие, докато е шофирал автомобил на дежурство по магистралата Джулфа-Табриз близо до село Маранд“, се казва в изявление на дипломатическата мисия.

Министерството изрази съболезнования на роднините и колегите на починалия.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

    Сделката е такава, че сащ и исраел трябва да плащат репарации. Тръмп и нетаняху са спокойни за това, защото паветен ганю ще ги плати, те сега мислят как да се обявят за победители и да им повярват.

    06:11 24.05.2026

  • 3 Иван

    8 19 Отговор
    Унищожават се Мека и Медина, и исляма приключва.

    06:12 24.05.2026

  • 4 хехе

    18 6 Отговор
    При тези условия за сделка "миротвореца" се чуди как да стане от аятолашкия без признае че е победен

    Коментиран от #10, #11

    06:15 24.05.2026

  • 5 И така

    13 3 Отговор
    Важното е дали Нетанаху е съгласен.

    Коментиран от #7

    06:17 24.05.2026

  • 6 Иван

    20 4 Отговор
    Първо един трилион долара репарации, военен трибунал за сатанистите в САЩ и Израел ( Хага, Брюксел, Берлин, Лондон), след това Ормузкия проток може да бъде отворен ( след като се заплати таксата в китайски юани или руски рубли).

    Коментиран от #8

    06:20 24.05.2026

  • 7 Иван

    4 2 Отговор

    До коментар #5 от "И така":

    Важното е дали равин Моше е съгласен.

    06:22 24.05.2026

  • 8 койдазнай

    8 2 Отговор

    До коментар #6 от "Иван":

    Като е затворен Ормузкият проток, какво става с цените на петрола? А кои са най-големите нефтени компании? Какво става с техните приходи?
    Как се отразява това, на личните финанси на Тръмп?

    Коментиран от #9

    06:31 24.05.2026

  • 9 Перо

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "койдазнай":

    Ко,ко искаш да кажеш

    06:35 24.05.2026

  • 11 Ще има и още

    7 0 Отговор

    До коментар #4 от "хехе":

    Ще избива комплекси след това с Куба и Гренландия. Там протоци няма .....

    06:47 24.05.2026

  • 12 Според очевидци

    9 1 Отговор
    Как са протекли преговорите. Всички мюслюмански лидери - Ам ай спри се бе Тръмпе!
    Тръмп прави муцунка "патешки устни" и казва - Ами няма да се спра!
    Всички мюсли лидери пак - Ам ай спри се бе Тръмпе!
    Тръмп - Добре, ще се спра, ако кажете на света, че всички сте ме молели.
    Лидерите се усмихват, напрежението пада - Добре, казват те доволни, ще кажем на света.
    Тръмп - Ама и Иран ще кажат, че и те са ме молели да спра.
    Мюсли лидерите гледат надолу и мълчат. Тогава Тръмп пак прави муцунка, тръсва главица, разклаща перчема и казва - Еми тогава няма да се спра пък
    И мюсли лидерите отново - Ам ай спри се бе Тръмпе

    Коментиран от #19

    06:48 24.05.2026

  • 13 Добре написано

    4 1 Отговор
    Цитат: "всички арабски и мюсюлмански лидери" . Арабите будисти ли са ?

    06:49 24.05.2026

  • 14 Истината

    8 2 Отговор

    До коментар #2 от "Българин":

    Подпалвачите на войната са фащ и израел и си прав че иранското ядрено оръжие ще ги усмири

    07:05 24.05.2026

  • 15 Анонимен

    6 2 Отговор
    От където е дошъл да си отива обърка целия свят от алчност

    07:24 24.05.2026

  • 16 Анонимен

    6 1 Отговор
  • 17 Дончо Деменцията

    7 0 Отговор
    Трябва да ме обявят за победител и да ми дадат Нобелова награда за мир. Само тогава ще прекратя войната.

    07:38 24.05.2026

  • 18 Оракула от Делфи

    8 1 Отговор
    Отдавна бях предрекъл , че Арабите и Персите обединени в името на мира ,
    ще поставят "Миротвореца" на място, виждаме че се случват приятни неща...
    когато "Моше", не се бърка в работата на" по- големите"!!!!!!
    А "Нетаняу" да си го съдят , неговите съграждани за белите които нанесе навсякъде !!!

    07:54 24.05.2026

  • 19 От Чужбина !

    4 0 Отговор

    До коментар #12 от "Според очевидци":

    Така е , напълно си прав,
    и да допълня , че борсата през това" време на гримаси" ,
    работи в полза на клана "Трумпети"!

    07:59 24.05.2026

  • 20 Ний ша Ва упрайм

    0 0 Отговор
    ни мое спре поредния къстоносен поход как тъй ша спре треее се изцуцуркат природните ресурси на народите индианци и да се оставят на пясък и слънце история повтаряща се преди 250 години на Дивия запад

    08:51 24.05.2026

