Арабски и мюсюлмански лидери призоваха Тръмп да приеме сделката с Иран и да сложи край на войната в региона

Всички арабски и мюсюлмански лидери, участвали във видеоконференция с президента на САЩ Доналд Тръмп, го призоваха да приеме сделката с Иран и да прекрати военните действия в региона, съобщи кореспондентът на Axios Барак Равид, позовавайки се на свои източници.

По-рано американският държавен глава обяви, че е разговарял с лидерите на Бахрейн, Египет, Йордания, Катар, ОАЕ, Пакистан, Саудитска Арабия и Турция и е обсъдил проект на меморандум за разбирателство за мирно споразумение с Иран. „Регионален източник заяви, че всички арабски и мюсюлмански лидери, участвали в разговора с Тръмп в събота, са го призовали да приеме сделката за прекратяване на войната и деескалация на ситуацията в региона“, написа той в X.

„Посланието от всички беше: моля, спрете войната за доброто на целия регион“, добави Равид.

Преговарящите планират да финализират едностраничното рамково споразумение между САЩ и Иран и да го публикуват в неделя, съобщи кореспондентът на Axios.

„Според регионален източник преговорите протичат добре и медиаторите се надяват да финализират едностраничното рамково споразумение в неделя. След това, според регионалния източник, медиаторите искат да започнат преговори за подробно споразумение след няколко дни“, пише той в X.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че проектът на бъдещо споразумение с Иран е до голяма степен договорен.

„Споразумението е в значителна степен финализирано и подлежи на окончателно одобрение от Съединените американски щати, Ислямска република Иран и различни други изброени държави“, написа той в Truth Social.

Той заяви, че е провел телефонен разговор с лидерите на Бахрейн, Египет, Йордания, Катар, ОАЕ, Пакистан, Саудитска Арабия и Турция и е обсъдил с тях проект на меморандум за разбирателство като част от мирно споразумение с Иран.

Освен това той разговаря и с израелския премиер Бенямин Нетаняху.

Тръмп заяви, че като част от споразумението с Иран, корабоплаването през Ормузкия проток ще се възобнови, като други подробности ще бъдат обявени по-късно.

„Окончателните аспекти и подробности по споразумението в момента се обсъждат и ще бъдат обявени скоро. В допълнение към много други елементи от споразумението, Ормузкият проток ще бъде отворен“, написа той в Truth Social.

Френският президент Еманюел Макрон обсъди ситуацията около Иран с американския си колега Доналд Тръмп, съобщи BFMTV, позовавайки се на Елисейския дворец.

Съобщава се, че лидерите са засегнали темата за Ормузкия проток. Каналът не предостави повече подробности.

BFMTV съобщи още, че Макрон е провел консултации с крал Абдула II на Йордания, емира на Катар шейх Тамим бин Хамад Ал Тани и престолонаследника на Саудитска Арабия Мохамед бин Салман Ал Сауд.

По-рано, в интервю за Axios, Тръмп заяви, че шансовете за постигане на сделка с Иран или възобновяване на военните действия са 50 на 50. Той добави, че възнамерява да проведе среща с преговарящия си екип в събота и да вземе решение в неделя относно евентуалното възобновяване на военните действия с Иран. В интервю за CBS американският лидер посочи, че проект на споразумение между Вашингтон и Техеран вече е готов, но не разкри дали го е одобрил.

Потенциалният проект на споразумение между САЩ и Иран, обсъждан по-рано от президента на САЩ Доналд Тръмп, все още не е решил ключовия въпрос как Техеран би могъл да се откаже от запасите си от високообогатен уран, съобщи The New York Times, позовавайки се на американски служители.

Според вестника един от ключовите елементи на обсъжданото споразумение е предполагаемата готовност на Иран да се откаже от запасите си от високообогатен уран.

Както обаче подчертава изданието, проектът на споразумение „не е успял да реши въпроса“ как точно трябва да се случи това.

Според The ​​New York Times се очаква подробностите да бъдат обсъдени на следващия кръг от преговори за иранската ядрена програма.

Консулът на Азербайджан в Табриз, Рамил Имранов, загина при пътнотранспортно произшествие в Иран, съобщи Министерството на външните работи на Азербайджан в своя Telegram канал.

„Дълбоко сме шокирани от новината, че нашият уважаван колега дипломат Рамил Имранов, който беше консул в Генералното консулство на Република Азербайджан в Ислямска република Иран в Табриз, загина при пътнотранспортно произшествие, докато е шофирал автомобил на дежурство по магистралата Джулфа-Табриз близо до село Маранд“, се казва в изявление на дипломатическата мисия.

Министерството изрази съболезнования на роднините и колегите на починалия.