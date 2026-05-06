Киев и Москва се обвиняват в нарушения на примирието
6 Май, 2026 14:06, обновена 6 Май, 2026 14:05 856 19

Украйна съобщава за жертви при нови руски удари, въпреки обявеното временно прекратяване на огъня

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова

Украйна обвини Русия в нарушаване на прекратяването на огъня, инициирано от президента Володимир Зеленски, съобщи Ройтерс, предава News.bg.

Украинските власти съобщават за един загинал и трима ранени във фронтови райони в северната и източната част на страната.

Външният министър Андрий Сибига заяви, че Русия е атакувала Харков и Запорожие през нощта, което според него показва отказ от мирни усилия и че призивите за прекратяване на огъня нямат реално съдържание.

Москва обяви едностранно прекратяване на огъня от 8 до 9 май, съвпадащо с честванията на победата във Втората световна война, докато Киев предложи безсрочно примирие, започващо от 6 май, с призив за реципрочност от руската страна.

Украинските военновъздушни сили съобщиха за нова вълна от атаки с дронове и ракети, включително удари по Харков, Запорожие и други региони, при които са нанесени щети по гражданска и индустриална инфраструктура.


