Иран: Ормузкият проток ще бъде безопасен, ако САЩ спрат заплахите

Безопасното преминаване през Ормузкия проток ще бъде гарантирано, ако САЩ прекратят заплахите си и бъдат въведени нови процедури, заявиха военноморските сили на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция, цитирани от Ройтерс, предава БТА.

Това е първата официална реакция на Техеран след решението на Вашингтон временно да преустанови операциите си за подпомагане на блокираните кораби в стратегическия морски път.

Иранските военни не уточняват какви ще бъдат новите процедури, но благодариха на корабособствениците и капитаните, които спазват иранските регулации при преминаване през протока.

Междувременно източник, запознат с посредническите усилия на Пакистан, съобщи, че САЩ и Иран са близо до меморандум за прекратяване на войната в Персийския залив.

„Опитваме се иранско-американското примирие да доведе до постоянно прекратяване на войната“, заяви иранският външен министър Исхак Дар.