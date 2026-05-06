Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Иран: Ормузкият проток ще бъде безопасен, ако САЩ спрат заплахите

Иран: Ормузкият проток ще бъде безопасен, ако САЩ спрат заплахите

6 Май, 2026 16:48, обновена 6 Май, 2026 16:49 724 15

  • заплахи-
  • иран-
  • сащ-
  • ормузки проток

Техеран заговори за нови правила за корабоплаване, докато преговорите за примирие напредват

Иран: Ормузкият проток ще бъде безопасен, ако САЩ спрат заплахите - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Безопасното преминаване през Ормузкия проток ще бъде гарантирано, ако САЩ прекратят заплахите си и бъдат въведени нови процедури, заявиха военноморските сили на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция, цитирани от Ройтерс, предава БТА.

Това е първата официална реакция на Техеран след решението на Вашингтон временно да преустанови операциите си за подпомагане на блокираните кораби в стратегическия морски път.

Иранските военни не уточняват какви ще бъдат новите процедури, но благодариха на корабособствениците и капитаните, които спазват иранските регулации при преминаване през протока.

Междувременно източник, запознат с посредническите усилия на Пакистан, съобщи, че САЩ и Иран са близо до меморандум за прекратяване на войната в Персийския залив.

„Опитваме се иранско-американското примирие да доведе до постоянно прекратяване на войната“, заяви иранският външен министър Исхак Дар.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 3.8 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    4 8 Отговор
    Давайте урана, иначе още дълго ша са гърчите.

    Коментиран от #3, #4, #12

    16:50 06.05.2026

  • 2 ФАКТ

    5 3 Отговор
    Путлер умря, утре го ровят край Пхенян на едно изоставено бунище..

    16:50 06.05.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Горски

    2 3 Отговор
    Мeмурандом или квото и да е да се подписва с краварчето е все едно да си говориш сам и да си мислиш, че си се договорил за милиарди! Ако помните Минските спогодби и после кво стана, че загинаха над 2 милиона украинци. Този е по-зле от Боко Тиквата, през няколко часа си променя решенията и вече никой не го взима насериозно. Иранците като удариха два кораба с ракети опитващи се да влязат в Ормуза, Тръмпа много бързо се отказа. Тръмп както и да е, не му е първия провал пък и колко му остава. Американците ами не им е първия провал. Нападна Венецуела,за малко да нападне Гренландия,после Иран,а се тъкмо и на Куба,гордее се че пиратствал,направо си е готов за Нобеловата мир.Това са те американците,крадат по света ресурси под предлог че носят някаква демокрация. Тръмп ще се окаже Световно Зло . Този Човек ще надмине нашите Президенти продали Националните Интереси от Глупост или Пари - Желю Желев , Петър Стоянов и Плевнелиев - Но с Огромен Актив в Имения и Къщи за Децата и внуците си . Безсилието на САЩ става все по-видимо. Излагацията е голяма. Най-сетне се намери някой да покаже среден пръст на янките.

    16:52 06.05.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Сатана Z

    5 2 Отговор
    Преди САЩ и Израел да нападнат Уран Ормузкия пролив беше спокойно място.Дубай -тоже.
    Там където стъпи ционистки ботуш и този на техните слуги от Обора трева не никне.Оставя само смърт.

    Коментиран от #9

    16:56 06.05.2026

  • 8 450 кг обогатен уран до 60% в Иран..

    3 7 Отговор
    Аятоласите са ослушват за урана.
    Биби ги държи на мушка.

    Коментиран от #13

    16:56 06.05.2026

  • 9 Учат са от

    2 2 Отговор

    До коментар #7 от "Сатана Z":

    Путин.

    16:57 06.05.2026

  • 10 хаха

    1 1 Отговор
    Как се разцивриха след като кухия пеДоналд им дпря най-накрая приходите от петрол.

    17:03 06.05.2026

  • 11 ГОЛЕМ СМЕХ

    2 1 Отговор
    Приходи от петрол нема.
    Аятоласите в предсмъртен гърч.

    17:11 06.05.2026

  • 12 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД":

    🤠 Бледолики, днес искаш урана, утре ще искаш петрола, а вдругиден и пясъка❗

    Коментиран от #14

    17:12 06.05.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    ИндиЕнецо...
    Аз не искам.
    Направо си ги взимам.

    Коментиран от #15

    17:24 06.05.2026

  • 15 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД":

    Е, нали сам се обяви за ПИРАТ ❗
    А дали това е повод за гордост🤔

    17:31 06.05.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания