Израел се подготвя за ескалация при липса на яснота около преговорите САЩ-Иран

Израел не разполага с информация, че президентът на САЩ Доналд Тръмп е близо до споразумение с Иран, което би сложило край на войната и би довело до евентуално премахване на ограниченията около Ормузкия проток, заяви израелски представител, цитиран от Ройтерс, предава БТА.
По думите му вместо това Израел се подготвя за възможна ескалация на военните действия.
Междувременно началникът на генералния щаб на израелската армия Еял Замир заяви по време на посещение в Южен Ливан, че целта на Израел остава „унищожаването“ на Хизбула и продължаване на операциите срещу нея.
Той допълни, че армията е в повишена готовност и за евентуална нова офанзива срещу Иран, ако това се наложи, като посочи, че целта е отслабване на противниковите сили и укрепване на израелската сигурност.
1 гандалф
Коментиран от #3, #4
19:37 06.05.2026
2 ванга
Коментиран от #14
19:38 06.05.2026
3 Саруман
До коментар #1 от "гандалф":Само трепаня на мръсните 4ифyтляци! Докато има живи 4ифyтляци, на тая планета мир няма да настане!
19:39 06.05.2026
4 Коварни играчи
До коментар #1 от "гандалф":Почти съм убеден, че ще ударят точно на 9 май, символично, да покажат, кой е господаря.
19:41 06.05.2026
5 Истинско обещание 🇮🇷
19:41 06.05.2026
6 Биби
19:45 06.05.2026
7 Абе те също "разполагаха с информация"
Ама разполагат ли с информация, ако "Израел се подготвя за възможна ескалация на военните действия", дали след това ще има въобще Израел ?
19:45 06.05.2026
8 Дада
БАШ ПОД ТАЗИ НОВИНА КОМЕНТАРИТЕ СА ПРЕМАХНАТИ ...
СМЯТАЙТЕ ТОЗИ САЙТ ФАКТИ КАКВО ЛИЦЕМЕРИЕ И ЦИНИЗЪМ ИМА..
.?? ПРАЩАТ СИ РАЗНИ ТЕХНИ ПСЕВДО ЖУРНАЛИСТИ ДА УЧАСТВАТ ВЪВ ФОРУМ ЗА СВОБОДА НА СЛОВОТО А В СЪЩОТО ВРЕМЕ ТРИЯТ ИЛИ ЗАБРАНЯВАТ СЛОВОТО ПОД СТАТИИТЕ ИМ......ТЦ ТЦ ТЦ ТЦ ..
ФАКТИ -- КОЛКО СТЕ ЖАЛКИ ПРОСТО НЕ Е ИСТИНА....
ХАЙДЕ СЕГА ИЗТРИЙТЕ И ТОЗИ КОМЕНТАР ДА МИ ДОКАЖЕТЕ ТЕЗАТА
Коментиран от #12, #23
19:47 06.05.2026
9 Израел е далече
Коментиран от #17
19:47 06.05.2026
10 Истинско обещание 🇮🇷
19:48 06.05.2026
11 Цитат
19:49 06.05.2026
12 Факти
До коментар #8 от "Дада":никога не е бил независим,
свободен сайт. Нито пък са заемали водеща роля в техните среди. Те да маши. Преди година излезе статистика и те бяха наедно последните места по отразяване на истинските факти. Свободен, нормален журналист няма да се съгласи да работи в този сайт
Коментиран от #19
19:51 06.05.2026
13 НОРМАЛНИЯ СВЯТ И ТОЙ
19:53 06.05.2026
14 По точно
До коментар #2 от "ванга":Израел никога няма да бъде победен! Запомни!
Коментиран от #15
19:58 06.05.2026
15 Само
До коментар #14 от "По точно":заличен.
Помни.
20:01 06.05.2026
16 Ами
Явно в земите на Палестина вече няма място за тях.
А и на американците вече им писна от чалъмите им.
20:01 06.05.2026
17 Репортер
До коментар #9 от "Израел е далече":Не само не може да се коментира статията с арабската колежка, но дори оценяването е премахнато. Това не е ново, отдавна е така по желание на самата Оля Ал Ахмед. Мисля, че беше след една статия за майка й, поетесата Ваня Петкова, в която имаше доста жлъчни коментари. Мога да я оправдая относно другите й публикации, но точно под такава статия да запушваш усти е, меко казано, непрофесионално. Лично мнение.
Коментиран от #26
20:02 06.05.2026
19 Интересно, а "водещите"
До коментар #12 от "Факти":в техните среди, независими ли са???
Независими медии няма, защото не е здравословно! Но пък във Факти, покрай дамбази и Институти, поне от време на време се прокрадват и истински факти.
Коментиран от #22
20:03 06.05.2026
20 Голяма грешка на Израел
Това е два пъти повече от всички евреи по света, вкл.децата (14 милиона). Иран е древна цивилизация, не се управлява от компрадори, знаят какво правят. А на всичкото отгоре Израел сам ги нападна.
20:04 06.05.2026
21 Да живее,,,...
20:04 06.05.2026
22 Независимите
До коментар #19 от "Интересно, а "водещите"":са на частна практика. Гонени, хулени и оплювани. Малко са, но все още ги има. "Факти" са Джамбазки смешници. Института е върха на тъпизма Бесарабски фронт беше голям цирк. FREEDOM закъса за пари и читатели
20:09 06.05.2026
23 И кой
До коментар #8 от "Дада":журналист е участвал не разбрах и от снимката не познах?
20:11 06.05.2026
26 Израел е далече
До коментар #17 от "Репортер":Ако те е страх от мечки, не ходиш в гората и още по-малко, не ставаш горски. Това не е единично събитие. Така се процедира и за скъпи на спонсорите лица. Хубаво, но след всичко това, да обявяваш претенции за свобода, е малко лицемерничко.
Коментиран от #27
20:35 06.05.2026
27 Репортер
До коментар #26 от "Израел е далече":Разбира се. Но е наивно да очаквате свобода на словото и то, в "свободната медиа". Би трябвало да сте наясно за нивото на "журналистиката" в този сайт. Достатъчно е да прочетете някоя статия на "главния".
20:40 06.05.2026