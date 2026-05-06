Израел се подготвя за ескалация при липса на яснота около преговорите САЩ-Иран

Израел не разполага с информация, че президентът на САЩ Доналд Тръмп е близо до споразумение с Иран, което би сложило край на войната и би довело до евентуално премахване на ограниченията около Ормузкия проток, заяви израелски представител, цитиран от Ройтерс, предава БТА.

По думите му вместо това Израел се подготвя за възможна ескалация на военните действия.

Междувременно началникът на генералния щаб на израелската армия Еял Замир заяви по време на посещение в Южен Ливан, че целта на Израел остава „унищожаването“ на Хизбула и продължаване на операциите срещу нея.

Той допълни, че армията е в повишена готовност и за евентуална нова офанзива срещу Иран, ако това се наложи, като посочи, че целта е отслабване на противниковите сили и укрепване на израелската сигурност.