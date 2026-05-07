Норвегия отпуска $302 милиона за доставки на оръжие за Киев

Норвегия ще отпусне 2,8 милиарда норвежки крони (302 милиона долара) за доставки на оръжие за Украйна, обяви норвежкото правителство.

Средствата ще бъдат насочени чрез схемата PURL (Списък с приоритетни изисквания на Украйна). Тя беше договорена през юли миналата година: всеки месец Украйна съставя списък с необходими оръжия, произведени най-вече в САЩ, които след това се купуват от европейците.

Министърът на отбраната на Украйна Михайло Федоров е в Норвегия, където започна посещението си със среща с премиера Йонас Стьоре.

Следобед на 6 май украинският президент Володимир Зеленски благодари на Норвегия за „искрената ѝ подкрепа“. „Днес е важна стъпка в подкрепата на Норвегия – приблизително 300 милиона долара по програмата PURL. Общата помощ на Норвегия за PURL вече е над 1,2 милиарда долара. Това е най-големият принос сред тези, които са се присъединили към програмата“, написа той в Telegram.

Секретарят на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна Рустем Умеров ще пътува до Маями тази седмица за двустранни разговори с пратеника на президента на САЩ Стив Уиткоф, съобщи Bloomberg, позовавайки се на източници.

Източници на Bloomberg, включително служител от Белия дом, отказаха да разкрият подробности за предстоящата среща. Агенцията отбелязва, че Киев се надява, че президентът на САЩ Джаред Къшнър, зет на президента, ще се присъедини към разговорите, но участието му остава несигурно.

Рустем Умеров беше член на украинската делегация на преговорите с Русия през 2022 г. и я ръководеше през 2025 г. за двата кръга преговори в Истанбул на 16 май и 2 юни. В края на юли президентът Володимир Зеленски назначи Умеров за секретар на СНСО и му възложи да „интензифицира преговорния път“. Последва още един кръг от преговори между Украйна и Русия. На срещата в Истанбул на 23 юли Умеров отново ръководеше украинската делегация.

След това делегациите се срещнаха в Абу Даби (23 и 24 януари; 4-5 февруари) и Женева (17-18 февруари). Разговорите се проведоха в тристранен формат с участието на специалния пратеник на президента Доналд Тръмп, Стив Уиткоф, и зетя на американския лидер, Джаред Къшнър.

В началото на май Politico, позовавайки се на източници, съобщи, че за Тръмп и неговото обкръжение разрешаването на конфликта в Украйна е станало второстепенно спрямо войната срещу Иран. Един от източниците на изданието отбеляза, че мирният процес е „заседнал“ и изисква нов тласък. Въпреки изместването на фокуса към Иран, добави източникът, контактите на САЩ с Москва и Киев се поддържат.

Според Москва мирният процес ще бъде възобновен след съгласуване на график със САЩ. На 25 април Киев предложи провеждането на тристранни преговори със Съединените щати и Русия в Азербайджан.