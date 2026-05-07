Норвегия отпуска $302 милиона за доставки на оръжие за Киев
  Тема: Украйна

Норвегия отпуска $302 милиона за доставки на оръжие за Киев

7 Май, 2026 04:59, обновена 7 Май, 2026 05:07 818 18

Секретарят на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна Рустем Умеров ще пътува до Маями

Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Норвегия ще отпусне 2,8 милиарда норвежки крони (302 милиона долара) за доставки на оръжие за Украйна, обяви норвежкото правителство.

Средствата ще бъдат насочени чрез схемата PURL (Списък с приоритетни изисквания на Украйна). Тя беше договорена през юли миналата година: всеки месец Украйна съставя списък с необходими оръжия, произведени най-вече в САЩ, които след това се купуват от европейците.

Министърът на отбраната на Украйна Михайло Федоров е в Норвегия, където започна посещението си със среща с премиера Йонас Стьоре.

Следобед на 6 май украинският президент Володимир Зеленски благодари на Норвегия за „искрената ѝ подкрепа“. „Днес е важна стъпка в подкрепата на Норвегия – приблизително 300 милиона долара по програмата PURL. Общата помощ на Норвегия за PURL вече е над 1,2 милиарда долара. Това е най-големият принос сред тези, които са се присъединили към програмата“, написа той в Telegram.

Секретарят на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна Рустем Умеров ще пътува до Маями тази седмица за двустранни разговори с пратеника на президента на САЩ Стив Уиткоф, съобщи Bloomberg, позовавайки се на източници.

Източници на Bloomberg, включително служител от Белия дом, отказаха да разкрият подробности за предстоящата среща. Агенцията отбелязва, че Киев се надява, че президентът на САЩ Джаред Къшнър, зет на президента, ще се присъедини към разговорите, но участието му остава несигурно.

Рустем Умеров беше член на украинската делегация на преговорите с Русия през 2022 г. и я ръководеше през 2025 г. за двата кръга преговори в Истанбул на 16 май и 2 юни. В края на юли президентът Володимир Зеленски назначи Умеров за секретар на СНСО и му възложи да „интензифицира преговорния път“. Последва още един кръг от преговори между Украйна и Русия. На срещата в Истанбул на 23 юли Умеров отново ръководеше украинската делегация.

След това делегациите се срещнаха в Абу Даби (23 и 24 януари; 4-5 февруари) и Женева (17-18 февруари). Разговорите се проведоха в тристранен формат с участието на специалния пратеник на президента Доналд Тръмп, Стив Уиткоф, и зетя на американския лидер, Джаред Къшнър.

В началото на май Politico, позовавайки се на източници, съобщи, че за Тръмп и неговото обкръжение разрешаването на конфликта в Украйна е станало второстепенно спрямо войната срещу Иран. Един от източниците на изданието отбеляза, че мирният процес е „заседнал“ и изисква нов тласък. Въпреки изместването на фокуса към Иран, добави източникът, контактите на САЩ с Москва и Киев се поддържат.

Според Москва мирният процес ще бъде възобновен след съгласуване на график със САЩ. На 25 април Киев предложи провеждането на тристранни преговори със Съединените щати и Русия в Азербайджан.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 А, бе,

    13 3 Отговор
    От къде са тези милиони и милиарди дето отиват в украйна - като са имали такива пари, защо западните държави не ги похарчиха за благосъстоянието на своите граждани - щяхме да сме цъфнали до сега!

    Коментиран от #2, #10

    05:13 07.05.2026

  • 2 Спокооож

    11 4 Отговор

    До коментар #1 от "А, бе,":

    Това е " изпиране " на пари.
    По голямата част е прибрана в нечии "чекмеджета"

    Коментиран от #6

    05:16 07.05.2026

  • 3 Имат излишни пари - дават

    11 2 Отговор
    Да му мислим, ние, сиромасите. Бюджетът ни е издънен, а декларираме подкрепа само и само да угодим на Брюксел. Украинците сами са си виновни за положението, в което са. С парите, които им даваме можехме да оправим ако не пенсионерите, то поне армията.

    Коментиран от #16

    05:22 07.05.2026

  • 4 Факти

    10 2 Отговор
    Преди години даваха милиарди на кървавия киевски режим и видяхме , че това не променя нищо! Тези милиони няма да стигнат, само за дрогата на диктатора със златните тоалетни.

    Коментиран от #5

    05:27 07.05.2026

  • 5 Парите на ЕС

    9 1 Отговор

    До коментар #4 от "Факти":

    Златната тоалетна в операция “Мидас” - какво знаем за корупционната схема в Украйна.

    05:29 07.05.2026

  • 6 Парите на ЕС

    6 1 Отговор

    До коментар #2 от "Спокооож":

    Украинският президент Володимир Зеленски се озова в центъра на корупционен скандал заради „касетите“ на бизнесмена Тимур Миндич и секретаря на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна Рустем Умеров, съобщава Berliner Zeitung .

    Изданието отбелязва, че нови записи показват, че Миндич и Умеров са обсъждали кадрови въпроси, оръжия и евентуални инвестиционни сделки.

    05:36 07.05.2026

  • 7 БЕЛИ ПАРИ ЗА ЧЕРНИ ДУПКИ

    9 1 Отговор
    ЛУДИТЕ В ТАЯ ЕВРОЗОНА НЕ СВЪРШВАТ !! КАКВА ПОДКРЕПА , КАКВИ ПЕТ ЛЕВА С 300 МИЛОНА БЕ ПСИХАРИ ?? ТАЯ СУМИШЧКА ВЕДНА ЗАМИНАВА ПО ЛИЧНИТЕ СМЕТКИ НА КОРУМПЕТАТА !!!
    НАВИТЕТНИ ТЪПАЦИ !!

    05:56 07.05.2026

  • 8 Браво!

    2 1 Отговор
    Канада дава милиарди за Украйна!

    06:01 07.05.2026

  • 9 Бончо М.

    2 2 Отговор
    Да не ги мислим, имали пари, дали. България е доста по - бедна, а дава повече.

    Коментиран от #13

    06:07 07.05.2026

  • 10 Предполагам,

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "А, бе,":

    че тези милиарди идват от Държавния фонд на Норвегия, който се финансира от добива на суровини.

    06:22 07.05.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Така е

    3 1 Отговор

    До коментар #9 от "Бончо М.":

    Крайно време е парите за укрите на слънчака да ги пишем като разход за отбрана и ничо чудно да стигнем и подминем 5 те%.

    06:41 07.05.2026

  • 14 Володимир Зеленски, президент

    1 1 Отговор
    302 млн....
    Това джобни ли са, за банички ?

    06:45 07.05.2026

  • 15 Да бе!

    1 3 Отговор
    Колкото и да мяукат комунистите украинският народ ще постигне победа над крепостните нашественици, благодарение на цивилизованите европейски народи, какъвто е и норвежкият народ. Много скоро жужето ще изчезне от политическата сцена...

    07:05 07.05.2026

  • 16 Шопо

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Имат излишни пари - дават":

    С помощ от България Зеленски може да победи Русия

    Коментиран от #17

    07:11 07.05.2026

  • 17 Град Козлодуй

    3 0 Отговор

    До коментар #16 от "Шопо":

    С помощ от Столипиново и Факултета Зеленски може да победи Русия

    07:16 07.05.2026

  • 18 Тити

    0 1 Отговор
    След Израел Украйна е най въоръжената страна с модерни оръжия Рашистите нямат никакъв вече шанс.

    07:18 07.05.2026

