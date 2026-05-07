Саудитска Арабия "гневно" отказала подкрепа на САЩ за „Проект Свобода“, не била уведомена предварително за операцията

7 Май, 2026 05:21, обновена 7 Май, 2026 06:34 2 074 9

Рияд информирал Вашингтон, че няма да позволи на американски войски да излитат от военновъздушната база „Принц Султан“ и ще им забрани да използват въздушното му пространство

Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Саудитска Арабия е отказала подкрепа на САЩ за операция „Проект Свобода“ – програма за организиране на транзита на кораби през Ормузкия проток, тъй като Вашингтон не е уведомил кралството предварително за инициативата си, предаде NBC News, позовавайки се на двама неназовани служители на американската администрация.

Според съобщението, обявяването на операцията, направено от президента на САЩ Доналд Тръмп в платформата за социални медии TruthSocial, е изненадало държавите от Персийския залив и е „разгневило ръководството на Саудитска Арабия“. В отговор Рияд информира Вашингтон, че няма да позволи на американски войски да излитат от военновъздушната база „Принц Султан“ и ще им забрани да използват въздушното му пространство.

Последващ телефонен разговор между Тръмп и саудитския престолонаследник Мохамед бин Салман Ал Сауд, според NBC News, не успял да поправи ситуацията. След това американският лидер е бил принуден да спре операцията.

На 5 май Белият дом обяви, че Съединените щати са решили да спрат операциите по организиране на транзита на кораби през Ормузкия проток, докато не получат информация, че преговорите за сделка с Иран могат да бъдат успешно приключени и да бъде сключено споразумение.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Вашето мнение

    28 2 Отговор
    Съвсем нормално, сащ се оказаха слабаци, а прехваленото им оръжие не е в състояние да защити когото и да е.

    05:47 07.05.2026

  • 2 Оня

    25 2 Отговор
    Ами бързо се учат! Новият и незаобиколим фактор в близкия изток вече е Иран! А саудитците не искат повече ирански ракети които направиха реднеците за смях! Да не забравяме и пълния провал на зеления дето си прати " експертите" и иранците им запалиха за ....дни ...ците ,и колкото останаха ги наритаха да си ходят!

    06:06 07.05.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Анонимен

    19 0 Отговор
    Това се очакваше!

    06:13 07.05.2026

  • 5 Баба Гошка

    23 3 Отговор
    Сауди са с Пакистан, т.е. вече не са със САЩ. В момента се пробват да дръпнат всичкия Дубайски забягнал сноббизъм и парите му. Научиха си Урока, че САЩ не мой и даже не се опитва да ги пази, а е там да пляччкосва. А изссраел иска да плюсска чуждите територии, в които да заселва плитчестите си урродди

    06:25 07.05.2026

  • 6 Гост

    15 1 Отговор
    Айдеее сега и на тия ще им донесат демокрация ...

    06:57 07.05.2026

  • 7 Ха така....

    12 0 Отговор
    Краволята пак ударили на камък...
    Хехемонията им е само спомен...

    07:00 07.05.2026

  • 8 Бай той Толстой

    6 0 Отговор
    Наср🤗ани,а?😁😁😁

    07:09 07.05.2026

  • 9 ЦИОНИТЕ НАБУТАХА ДОНИ

    2 0 Отговор
    В големи лай...на. Но и на тях няма да им е лесно.

    07:21 07.05.2026