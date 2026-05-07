Саудитска Арабия "гневно" отказала подкрепа на САЩ за „Проект Свобода“, не била уведомена предварително за операцията

Саудитска Арабия е отказала подкрепа на САЩ за операция „Проект Свобода“ – програма за организиране на транзита на кораби през Ормузкия проток, тъй като Вашингтон не е уведомил кралството предварително за инициативата си, предаде NBC News, позовавайки се на двама неназовани служители на американската администрация.

Според съобщението, обявяването на операцията, направено от президента на САЩ Доналд Тръмп в платформата за социални медии TruthSocial, е изненадало държавите от Персийския залив и е „разгневило ръководството на Саудитска Арабия“. В отговор Рияд информира Вашингтон, че няма да позволи на американски войски да излитат от военновъздушната база „Принц Султан“ и ще им забрани да използват въздушното му пространство.

Последващ телефонен разговор между Тръмп и саудитския престолонаследник Мохамед бин Салман Ал Сауд, според NBC News, не успял да поправи ситуацията. След това американският лидер е бил принуден да спре операцията.

На 5 май Белият дом обяви, че Съединените щати са решили да спрат операциите по организиране на транзита на кораби през Ормузкия проток, докато не получат информация, че преговорите за сделка с Иран могат да бъдат успешно приключени и да бъде сключено споразумение.