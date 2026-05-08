Иран и Русия критикуваха проекта за резолюция за Ормузкия проток на Съвета за сигурност на ООН, внесен от САЩ и Бахрейн

Проектът за резолюция на Съвета за сигурност на ООН, внесен от САЩ и Бахрейн относно безопасността на корабоплаването в Ормузкия проток, е дълбоко опорочен и политически мотивиран, заяви постоянния представител на Иран в ООН Амир Саид Иравани.

„Съединените щати и Бахрейн съвместно внесоха дълбоко опорочен, едностранчив и политически мотивиран проект за резолюция относно ситуацията в и около Ормузкия проток. Те твърдят, че действията им са насочени към защита на свободата на корабоплаване в Ормузкия проток и отправиха поредица от необосновани обвинения срещу моята страна“, каза той пред репортери.

Междувременно Русия призовава за защита на дипломатическото разрешаване на конфликта в Близкия изток "от всякакви провокации".

„Подкрепяме съответните инициативи на нашите пакистански приятели и се надяваме, че техните посреднически усилия ще доведат до желания резултат. Важно е да се защити дипломатическата линия от всякакви провокации, включително войнствена реторика и насилствени действия, които биха могли да подкопаят и без това крехкия процес на преговори, особено след като президентът Тръмп говори за прекратяване на конфликта“, се казва в изявление на руската постоянна мисия към ООН.

„Свободата на корабоплаването в Персийския залив ще бъде възстановена след края на конфликта и прекратяването на военните действия“, подчерта постоянната мисия.

Съставителите на новата резолюция на Съвета за сигурност на ООН се опитват да наситят документа с небалансиран език и едностранни искания към Иран. Москва не подкрепя подобни стъпки, смятат руските дипломати.

„За съжаление, въпреки многократно изразените опасения, авторите отново решиха да изготвят документа в съответствие с концепцията за „двете войни“, която Русия категорично отхвърля“, заяви Постоянното представителство на Русия. „Нашата страна също не подкрепя опасните опити за наситеност на документа с небалансиран език и едностранни искания към Техеран, като същевременно напълно игнорира коренната причина за кризата – американо-израелската военна авантюра срещу Иран.“

Отбелязва се, че позицията на Русия, включително ключовите опасения относно текста на документа, е била съобщена подробно „на всички членове на Съвета за сигурност, включително по време на консултациите на Съвета относно ситуацията в Близкия изток, проведени на 6 май“.

„Предложихме съвместен алтернативен проект с ясни призиви към страните да прекратят войната, да се въздържат от употреба на сила и да разрешат разногласията на масата за преговори. Отделни пасажи от документа са посветени на важността на осигуряването на свобода на корабоплаване, което се отнася изцяло за Ормузкия проток. Нашият текст остава „на масата“, заяви руското представителство в четвъртък.

От самото начало на настоящата безпрецедентна ескалация на ситуацията в Близкия изток, пряка последица от непровокираната агресия на Съединените щати и Израел срещу Иран, нашата страна последователно се застъпва за безусловно прекратяване на насилието, политическо и дипломатическо уреждане и трайни споразумения между Вашингтон и Техеран“, заявиха руските дипломати.