Тръмп: Не съм изненадан, че съдът определи за незаконно митото от 10% върху вносните стоки и услуги

8 Май, 2026 04:37, обновена 8 Май, 2026 04:43 633 2

Ние винаги намираме други начини за налагане на тарифи, отбеляза американският президент

Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че не е изненадан от решението на Американския съд за международна търговия, който в четвъртък обяви налагането на 10-процентно мито върху вносните стоки и услуги за незаконно.

„Нищо не ме изненадва в правните въпроси“, каза той пред репортери в отговор на въпрос по темата, цитиран от пресслужбата на Белия дом.

Държавният глава добави, че администрацията му винаги успява да намери алтернативни начини за налагане на мита. „Винаги намираме друг начин. Получаваме съдебно разпореждане и намираме друг начин“, каза той.

На 20 февруари Върховният съд на САЩ постанови, че налагането от настоящия президент на вносни тарифи на други държави под претекст за прилагане на Закона за международните извънредни икономически правомощия (IEEPA) е злоупотреба с власт.

Съдът обаче не изясни дали администрацията на САЩ трябва да възстанови вече платените суми под формата на тарифи. След това американският лидер подписа изпълнителна заповед, с която се налагат 10% тарифи върху вноса от всички държави.

По-късно той обяви намерението си да ги увеличи до 15%. Глобалните 10% тарифи върху вноса от САЩ влязоха в сила на 24 февруари. Мярката беше планирана да продължи 150 дни.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Няма ли лекари

    1 0 Отговор
    В сащ.жалка работа

    04:54 08.05.2026

  • 2 дядото

    2 0 Отговор
    всяка сутрин ми се повдига.мислех,че съм болен,а то се оказа алергия от визията на краварина

    05:41 08.05.2026