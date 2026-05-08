Тръмп: Не съм изненадан, че съдът определи за незаконно митото от 10% върху вносните стоки и услуги

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че не е изненадан от решението на Американския съд за международна търговия, който в четвъртък обяви налагането на 10-процентно мито върху вносните стоки и услуги за незаконно.

„Нищо не ме изненадва в правните въпроси“, каза той пред репортери в отговор на въпрос по темата, цитиран от пресслужбата на Белия дом.

Държавният глава добави, че администрацията му винаги успява да намери алтернативни начини за налагане на мита. „Винаги намираме друг начин. Получаваме съдебно разпореждане и намираме друг начин“, каза той.

На 20 февруари Върховният съд на САЩ постанови, че налагането от настоящия президент на вносни тарифи на други държави под претекст за прилагане на Закона за международните извънредни икономически правомощия (IEEPA) е злоупотреба с власт.

Съдът обаче не изясни дали администрацията на САЩ трябва да възстанови вече платените суми под формата на тарифи. След това американският лидер подписа изпълнителна заповед, с която се налагат 10% тарифи върху вноса от всички държави.

По-късно той обяви намерението си да ги увеличи до 15%. Глобалните 10% тарифи върху вноса от САЩ влязоха в сила на 24 февруари. Мярката беше планирана да продължи 150 дни.