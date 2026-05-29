Министърът на туризма Илин Димитров ще открие Travel Fest в София

29 Май, 2026 18:22

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Популярните поп изпълнители Вениамин и Елизабет ще пеят на първия Travel Fest в София на 30 май (събота) от 12 часа пред билетния център на НДК. Концертът е безплатен за всички посетители на събитието. Официалният старт на изложението ще бъде даден от министъра на туризма д-р Илин Димитров и Столична община.
Посрещнете лятото като планирате своето пътешествие.

На 30 и 31 май 2026 г. от 10 до 19 ч., София ще бъде домакин на първото туристическо изложение на открито – Travel Fest, организирано от специализираната медия – TravelNews.bg. Ние си поставяме амбициозната задача да съберем на едно място водещите представители на туристическия сектор – туроператори и туристически агенции, хотели, къщи за гости, музеи и културни центрове, които ще представят най-доброто от България и света, заяви главният редактор на TravelNews Мирослав Иванов.

Идеята на Travel Fest е да покаже колко разнообразен, достъпен и вълнуващ може да бъде туризмът. Посетителите ще могат да се докоснат до богатството на родните дестинации, да открият нови маршрути по света, интересни преживявания и специални предложения за почивка. Събитието ще бъде място за среща между професионалистите от бранша и любителите на пътешествията. Всеки изложител ще представи своите уникални продукти и да разкаже какво прави неговата дестинация или услуга специална. Всеки е добре дошъл!
Подготвена е и развлекателна програма, която ще направи уикенда още по-цветен и запомнящ се! Специални гости ще бъдат Вениамин и Елизабет, които ще изнесат концерт на 30 май 2026 г. в 12 ч. по време на официалното откриване на Travel Fest 2026. Събитието се провежда под патронажа на Столична община и Министерството на туризма. Медийни партньори са Радио "Сити", "БГ радио", Радио 1, "Нова нюз" и Радио "Енерджи".
Лятото идва с ново вдъхновение за пътешествия! Мечтай и пътувай!

Източник: travelnews.bg


