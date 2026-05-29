35-годишен работник падна от петия етаж на сграда в Сливен

35-годишен мъж падна от петия етаж на жилищна сграда в Сливен, съобщи кореспондентът на bTV в региона.

По информация на bTV той е бил част от бригада, извършвала саниране на блока.

От полицията в Сливен потвърдиха за инцидента и казаха, че е информирана и Инспекцията по труда.

Мъжът е с множество наранявания, откаран е от екип на Спешна помощ в болница.

На място има полиция, периметърът е отцепен.