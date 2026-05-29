35-годишен работник падна от петия етаж на сграда в Сливен

29 Май, 2026 18:22 646 7

На място има полиция, периметърът е отцепен

Снимка: БГНЕС
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

35-годишен мъж падна от петия етаж на жилищна сграда в Сливен, съобщи кореспондентът на bTV в региона.

По информация на bTV той е бил част от бригада, извършвала саниране на блока.

От полицията в Сливен потвърдиха за инцидента и казаха, че е информирана и Инспекцията по труда.

Мъжът е с множество наранявания, откаран е от екип на Спешна помощ в болница.

На място има полиция, периметърът е отцепен.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    6 2 Отговор
    В Норильск януари температурите падат под -50 градуса, а няма и една санирана с стиропор хрущевка или брежневка. Винаги съм се чудел и Ганчо как го е карал с голи панелки през социализъма, когато зимите като цяло си бяха по-студени от настоящите евроатлантически.

    Коментиран от #7

    18:26 29.05.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Йфййфк

    0 0 Отговор
    Късмет, че е бил видян веднага и е повикана линейка!

    18:47 29.05.2026

  • 5 Йскклс

    0 0 Отговор
    Линейката е дошла веднага.

    18:48 29.05.2026

  • 6 Йсккслдл

    0 0 Отговор
    Млад бял човек.
    Тежки фрактури - крака, таз.

    18:49 29.05.2026

  • 7 Игор

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Там парното работи на макс.Цялата сграда е топла постоянно.А тук един има парно,а съседите са изключени.Е,как ще се стопли.Не става.Бил съм в Мурманск където е свиреп студ.Ами топло е навсякъде.

    18:54 29.05.2026

