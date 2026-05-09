Politico: Подкрепящият Русия нов български премиер Румен Радев встъпи в длъжност

9 Май, 2026 07:09, обновена 9 Май, 2026 07:25 2 057 113

Бившият президент и командир на военновъздушните сили ръководи първото правителство с абсолютно мнозинство от 1997 г. насам

Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

В петък бившият български президент Румен Радев положи клетва като нов министър-председател на страната, затвърждавайки убедителната изборна победа, която разби дългогодишния раздробен политически ред в страната, съобщава Politico.

Новата партия на Радев, „Прогресивна България“, спечели първото абсолютно парламентарно мнозинство от 1997 г. на изборите на 19 април, слагайки край на години на коалиционна нестабилност и повторни избори в страната членка на ЕС. В четвъртък парламентът на страната потвърди назначението му за министър-председател и одобри кабинета му.

Бившият президент и командир на военновъздушните сили проведе кампания с платформа на недоволство от българския политически естаблишмънт, обвинявайки традиционните партии в години на корупция, нестабилност и задкулисни сделки. След пет години на смяна на коалиции и осем избора, движението „Прогресивна България“ на Радев смаза старата политическа гвардия на страната.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен поздрави Радев, пишейки, че Европа е изправена пред „сериозно предизвикателство, което трябва да бъде решено заедно“, включително „сигурност и отбрана“, „конкурентоспособност“ и „енергийна независимост“.

Представяйки кабинета си, Радев очерта и приоритетите си като ръководител на правителството. Той заяви, че правителството ще даде приоритет на борбата с покачващите се цени, както и на съдебната реформа, бюджетната дисциплина и ускоряването на използването на средствата от ЕС за възстановяване, преди да изтекат ключови срокове.

Победата на Радев сложи край на години на политическа безизходица в България, но също така осигури на новото му, обвързано с Русия, правителство най-големия парламентарен мандат на страната от близо три десетилетия.

„Ню Йорк Таймс“ по-рано съобщи, че политиката на бившия президент Радев остава загадка, въпреки деветгодишния му мандат.

Беше отбелязано, че критиците са го наричали проруски политик. Това поражда опасения, че той може да се превърне в „троянски кон“ в рамките на НАТО и Европейския съюз или в деструктивен играч в стила на Орбан. Поддръжниците на Радев отхвърлят подобни съобщения като сплашване.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    35 30 Отговор
    В 9 часа на Паметника на Съветската армия е Маршът на Безсмъртния полк.

    Коментиран от #4, #28, #30

    07:27 09.05.2026

  • 2 Гадев е измислен герой

    74 51 Отговор
    И тоя миризлив зелен чорап ще отиде в кола на историята ...

    Коментиран от #23, #48

    07:28 09.05.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Абе

    56 17 Отговор
    това Политико и то стана като Дойче Зеле фейк нюз?!

    Коментиран от #38

    07:30 09.05.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Румен Радев, премиер

    15 70 Отговор
    Официален протест !!!
    Не искам имам нищо общо с недоразумението Русия. Бал съм и Русията и Последния руснак от пост 1 😄

    07:33 09.05.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Ха ха ха!

    77 26 Отговор
    И Koпpинкaтa вcтъпи в длъжнocт. Дa ви e чecтит нoвият cтаp мoдeл БopисовПeeвcкиПpoкoпиeвPaдeв!

    07:34 09.05.2026

  • 11 Попето

    45 39 Отговор

    До коментар #4 от "Антируснак":

    Много си зле, в цяла Европа и дори в Япония тия дни има организиран "Безсмъртен полк". Нормалните хора почитат жертвите от ВСВ, които са допринесли за победата над фашизма.

    Коментиран от #22

    07:34 09.05.2026

  • 12 Ала Бала

    52 6 Отговор
    Победата на Радев сложи край на години на политическа безизходица в България, но също така осигури на новото му, обвързано с Русия, правителство най-големия парламентарен мандат на страната от близо три десетилетия.

    Стига с тези лъжи, излъгана надежда на хората гласували за Радев. Как всеки с малко мозък може да пише ОБВЪРЗАНО С РУСИЯ.
    Новото радево правителство дори по нормални дипломатически норми не покани посланниците на Русия и Беларус на първият ден на новото народно събрание. Дори при война с държава това не се прави.
    Колко по ниско хората в това събрание което го наричат народно могат да паднат?

    07:38 09.05.2026

  • 13 Грийн сок

    19 55 Отговор
    Летец без боен полет
    политик без идеология
    верен само на шефа си в москва
    Цял свят го вижда само копейките не

    Коментиран от #18, #19

    07:39 09.05.2026

  • 14 Гай Турий

    40 9 Отговор
    Когато призоваваш за мир в Европа, дивият галванизиран с ционистки калай запад те обвинява за Троянски кон.

    07:41 09.05.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 лъже Политико Лъжа

    40 12 Отговор
    Радев е ярко антируски и активен евроатлантик. Зтова няма да му е трудно да действа. Няма да има нужда да сменя нещо, като анализирате министрите му. Напразно гласувахме за него. Излъга ни.

    1, Ненапразно Урсула изрази задоволство за избирането му.

    2. Той активно действа за Триморието - прополски , прозападен и антируски проект (Проинформирайте се за генерал Пилсутски). Разбиранията на генерал Пилсутски са приложени днес в идеята за Триморието - Балтийско, Черно, Егейско има ярко антируска насоченост.

    3. Не действаше преди 2 год за спиране на еврото, когато имаше 604 000 хиляди подписа за референдум. Шест месеца пред 2026 той лицемерно искаше в парлаамента
    ререндум, когато бе ясно, че е невъзможно да се организира

    4. Радев нарече Русия « агресор», на срещта на НАТО в Мадрид и на срещата на ЕСвъв Варшава. игнорирайки факта, че причината за войната е отказът на Запада през последните 35 години да признае за законно искането на Русия за гарантиране на нейната безопсност и сигурност.
    ъщества мнение, че ако изборите решаваха нещо нямаш да бъдат проведени.
    Ако Радев искаше много или малко, мисля по-скоро по-малко, да измени състоянито на България, той би действал праволинейно.
    Той знае, че нелогичите сили (меко казано) от ЕС не биха му разрешили да действа пълноценно п праволинейно да се насочва към интереса на българите,

    07:42 09.05.2026

  • 17 Хмм

    30 5 Отговор
    и как подкрепя Русия, служебният му министър Димитър Стоянов ходи в Киев да се прегръща с украинския министър на отбраната, за да го пита какво оръжие иска

    07:43 09.05.2026

  • 18 аве, ГрийнГей,

    35 2 Отговор

    До коментар #13 от "Грийн сок":

    от Москва ли му наредиха преди две години да подпише указ за налагане на € ??

    07:43 09.05.2026

  • 19 Ами ако

    7 3 Отговор

    До коментар #13 от "Грийн сок":

    ти си мислеш че си челият свят може и да си прав, кой знае.

    07:43 09.05.2026

  • 20 Стига намесвахте всеки нормален

    22 25 Отговор
    с Русия бе смрад лъжлива. Радев е Българин, а Русия не е за анатемосване от фашисти и безродни глупаци!

    07:44 09.05.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Факти

    4 31 Отговор

    До коментар #11 от "Попето":

    Днес празнуват в Азия. В Европа празнувахме вчера.

    07:47 09.05.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Факт

    3 17 Отговор
    А заради този факт подкрепящите Турция еничари у нас получиха паркинсон .

    07:52 09.05.2026

  • 25 🤔🤔🤔🤔

    7 21 Отговор
    Да вземе направо там да отива в РАЯ НА ЗЕМЯТА ,РУСКИЯ АГЕНТ РАДЕВ. Тук не ни трябва.

    07:54 09.05.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Що бре

    4 1 Отговор

    До коментар #4 от "Антируснак":

    Да не съдиш по твойта, че ще е наредена там с партийната книжка.

    07:55 09.05.2026

  • 28 👎👎👎👎👎👎

    7 19 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Абе я заминавай в Москва на червения площад да си провеждаш безсмъптния полк. 9 май ДЕН НА ТЕРОР ,МРАКОБЕСИЕ ,ДИКТАТУРА.

    Коментиран от #45

    08:03 09.05.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 1488

    9 3 Отговор
    като почне крадеца на праскови по бнт просто настръхвам и ми става едно приятно и носталгично. направо се пренасям 40 г назад на бузлуджа или в пионерския лагер

    Коментиран от #36

    08:05 09.05.2026

  • 32 Не е там...

    3 3 Отговор

    До коментар #15 от "А твойта":

    В момента там е женати..

    08:07 09.05.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 така е

    11 4 Отговор
    Е те сега вече Мафията си има държава. Честито на печелившите.

    08:08 09.05.2026

  • 35 не виждам

    8 2 Отговор
    Къде са знаковите българи-олимпийци за които гласува народа?

    08:09 09.05.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 стоян георгиев

    11 7 Отговор
    Българския народ се изплю в лицето на укро фашистите и евроатлантическите подметки!

    08:15 09.05.2026

  • 38 Ха Ха

    9 7 Отговор

    До коментар #6 от "Абе":

    Политико, Дойче, Ройтерс ако щете - цялата западна демонкратична преса е на дъното по демонизация на Русия. "Подкрепящият Русия нов български премиер" - щом пък го усмиват така, е редно Радев наистина да подкрепи Русия и да покаже, че мечтаната атлантическа война срещу Русия, ще мине без участие на българите, освен някой и друг промит доброволен атлантически ястреб

    Коментиран от #49

    08:15 09.05.2026

  • 39 Положението е

    3 5 Отговор
    Ой, яблочко, —
    Половиночка;
    Вот идет большевик,
    Как картиночка!

    08:15 09.05.2026

  • 40 Софиянец

    10 9 Отговор
    Народа подкрепя Русия и е нормално да избере правителство, което също ще застава на страната на Русия и правдата!

    Коментиран от #43, #64

    08:16 09.05.2026

  • 41 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    6 2 Отговор
    АКО СИ КРАЛ ЕВРОПЕЙСКИ ПАРИ ОТ ЕВРОФОНДОВЕТЕ
    И РАДЕВ ТЕ НАБАРА,
    ОПРАВДАНИЕТО ЧЕ Е РУСОФИЛ
    НЕ ВЪРВИ :)

    08:18 09.05.2026

  • 42 "демократ"

    4 6 Отговор
    Как не разбрахте, че Радев си е евроатлантик.

    Коментиран от #44

    08:18 09.05.2026

  • 43 Московец

    7 8 Отговор

    До коментар #40 от "Софиянец":

    Русия е агресор. Никой не подкрепя русия.

    Коментиран от #69

    08:19 09.05.2026

  • 44 аха

    6 1 Отговор

    До коментар #42 от ""демократ"":

    А чей Крим сега?

    Коментиран от #51

    08:19 09.05.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 СМЕХОРИИ

    6 2 Отговор
    Изглежда много ви е мъчно, а
    А за този политико, години наред не бяхме слушали или прочели нещо
    Ще ми бъде интересно, ако той забрани, / нека да е цензура за вас/, всички провокативни публикации

    08:22 09.05.2026

  • 47 Обективна

    7 6 Отговор
    Евроатлантика Радев няма нищо общо с днешния Руски празник. Дори няма да отправи и едно поздравление както го изисква дипломатическия етикет с което да честити победата над хитлерофашизма на руския народ.

    Коментиран от #52, #86

    08:22 09.05.2026

  • 48 СТИГА БЕ

    2 3 Отговор

    До коментар #2 от "Гадев е измислен герой":

    ти, НЕ БЕШЕ ДОВОЛЕН И ОТ ПРЕДИШНИТЕ
    Я се погледни в огледалото,... ами ти не харесваш и себе си

    08:24 09.05.2026

  • 49 ХА ХА ХА

    0 4 Отговор

    До коментар #38 от "Ха Ха":

    То се видя на 24.02. 2022 година КОИ ИСКА ВОИНА КОИ, НАПАДНА ГРУЗИЯ 2008, ЧЕЧНЯ 1995- 1996 ,1999- 2008, АФГАНИСТАН 1979 -1989.Да не се връщам и по назад.

    Коментиран от #53

    08:25 09.05.2026

  • 50 Факти

    8 5 Отговор
    Решетников каза в интервю по руската телевизия, че двамата с Нинова са го избрали. Целта е обръщане на България към Русия. БСП застана зад кандидатурата му. Най-близките му хора са от БСП - Илиана Йотова, Антон Кутев, Иво Христов... Гълъб Донев също е тясно свързан с БСП и е заемал високи постове в кабинетите на Станишев и Орешарски. Работата е ясна - ПБ е новото БСП. Старото го извадиха от употреба, че се изчерпа. Комунистите отново направиха подмяната. Пребоядисаха се и грабнаха властта. Да не забравяме, че Радев е бил член на БКП. Той е марионетка на Путин, но ще го играе по-скрито от Орбан, за да не дразни хората. Всички знаем как управляват БСП - Луканов и Виденов сринаха икономиката и ги изгонихме с протести. Орешарски също го изгонихме с протести. На Станишев му спряха еврофондовете за корупция - нещо невиждано за новоприет член на ЕС. От Радев очаквам още от същото.

    Коментиран от #55

    08:27 09.05.2026

  • 51 бай Даню

    3 2 Отговор

    До коментар #44 от "аха":

    ЧИЙ - НАШ, НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ

    08:27 09.05.2026

  • 52 голяма победа ще да е

    5 5 Отговор

    До коментар #47 от "Обективна":

    ВСВ Германия дава 5.3 милиона загинали, а СССР 27 милиона. Голяма победа ще да е.

    Коментиран от #68, #93

    08:27 09.05.2026

  • 53 Видя се

    6 4 Отговор

    До коментар #49 от "ХА ХА ХА":

    Ако световното зло си стоеше зад океана, война нямаше да има, Украйна щеше да е цяла и Европа нямаше да се източва и унищожава! Да не говорим и глупаци за тро ляци по форумите!

    Коментиран от #56, #70

    08:28 09.05.2026

  • 54 моля

    6 3 Отговор
    Радев да звънне на СЕМ да укроти мисиррките, плюещи по него и нормалността! Айде малко да видят къде се намират. Обстановката се промени! Ето, вчера скачах от радост, когато по БНР в 18,30 ч. пуснаха много яката песен отпреди 30+ годин Искам да съм неггър в Алабама - времето, когато нмаше цензура и думата неггър не я махаха!

    08:28 09.05.2026

  • 55 Лъжата и пропагандата

    3 2 Отговор

    До коментар #50 от "Факти":

    винаги се целят в глупака!

    08:29 09.05.2026

  • 56 яяяя

    8 4 Отговор

    До коментар #53 от "Видя се":

    Абсолютно, Украйна си е проект на САЩ за десталбилизация на Европа. Работят ли още лабораториите на сина на Байдън?

    08:30 09.05.2026

  • 57 Д-р Ментал

    4 5 Отговор
    С две думи поредният ИТН цирк ни очаква

    08:30 09.05.2026

  • 58 Аз съм веган

    4 4 Отговор
    То както махна брадавицата, не мога да го различа от Тодор Живков

    Коментиран от #62

    08:31 09.05.2026

  • 59 ВСИЧКИ ТУК ОБИЖДАЩИ

    6 4 Отговор
    РАДЕВ ДА ПРОЧЕТАТ ЩО ПИШЕ ПОЛИТИКО. БИВШ ПРЕЗИДЕНТ КОМАНДВАЩ ВОЕННО ВЪЗДУШНИТЕ СИЛИ НА БЪЛГАРИЯ. ЗАВЪРШИЛ СЪС ОТЛИЧИЕ ВЪВ САЩ(НЕ ВЪВ РУСИЯ). ЗНАЕ ЕЗИЦИ ЧУЖДИ ТРИ. ГЕНЕРАЛ ОТ ЗАПАСА. А СЕГА КАЖЕТЕ.!??!. ЩО Е ТО ТУУУЛП И ШИШ ИИИИ. ВИЕ НАПИШЕТЕ АЗ СПИРАМ ДО ТУК.

    08:31 09.05.2026

  • 60 реално

    6 2 Отговор
    Крайно време е Европа да победи настоящия фашизъм в Брюсел и Украйна.

    08:31 09.05.2026

  • 61 Ген Решетников

    2 6 Отговор
    25 ноември 2016, Интервю с Георги Коритаров

    Ген. Решетников: Радев може да изиграе роля за независимостта на България от ЕС и НАТО
    България да се върне в България, Русия в Русия и тогава двете страни ще бъдат по-близки и от съветско време, казва бившият разузнавач и шеф на Руския институт за стратегически изследвания в разговор по „Свободна зона” на ТВ+

    Коментиран от #84

    08:32 09.05.2026

  • 62 ТЪПАН.....АР

    6 2 Отговор

    До коментар #58 от "Аз съм веган":

    Зъл не мислещо тревопасно. Ти пък кога ти махнем тиквата вътре нищо нема.

    08:34 09.05.2026

  • 63 ежко

    6 1 Отговор
    Политико се изказа пак неподготвено.Който е за нормализиране на политиката с Русия и не пее в хора на "правоверните"- той непременно я подкрепя!Логика ,логика!Тъпанарите нямт край!

    08:35 09.05.2026

  • 64 У ред ли сте

    7 9 Отговор

    До коментар #40 от "Софиянец":

    Кой нормален българин е на страната на русия? Като нищо утре и нас може да ни запука ей така за кеф .

    Коментиран от #65, #67, #72

    08:35 09.05.2026

  • 65 АЗЗЗЗЗЗЗ И МНОГО

    5 2 Отговор

    До коментар #64 от "У ред ли сте":

    Други които гласувахме за Радев и тачим миналото си.

    08:37 09.05.2026

  • 66 фАНТОМасс

    5 0 Отговор
    Ако казваш очевидната истина и имаш собствено мнение , различно от официалното и насила наложено , означава че подкрепяш РУСИЯ ли ?
    И това се твърди от отявлени и върли демократи и либерали ли ?

    08:37 09.05.2026

  • 67 Ами всеки нормален

    4 3 Отговор

    До коментар #64 от "У ред ли сте":

    е на страната на Русия в този конфликт. По скоро си задай въпроса кой е на страната на лъжата, пропагандата, с които ни залива запада, на спонсорството на тероризъм и фашизъм в Украйна!
    Що за из мет са?

    Коментиран от #73

    08:38 09.05.2026

  • 68 Морския

    2 2 Отговор

    До коментар #52 от "голяма победа ще да е":

    20 милиона е утрепал сталин.

    08:38 09.05.2026

  • 69 Провинциалист от провинция Тракия

    1 3 Отговор

    До коментар #43 от "Московец":

    "Русия е агресор. Никой не подкрепя русия." И? Ние имаме афинитет към агресорите. Най-големият агресор в историята е Германия, ние сме под крилото й от "прехода" насам. Следващият най-голям агресор е Османската империя - много било добре там за нас, разправят атлантиците.

    Коментиран от #74

    08:38 09.05.2026

  • 70 🤔🤔🤔🤔

    1 4 Отговор

    До коментар #53 от "Видя се":

    Да бе те на БЛАТНИТЕ ВАРВАРИ все някой друг им е виновен . То затова все НАПАДАТ други държави да ги ОСВОБОЖДАВАТ и незнам си какво ,след тяхното ОСВОБОЖДЕНИЕ и тухли здрави не остават.Като им са виновни тия американци ми да ги нападнат тях . То много лесно нападаш малкия .ВИЖДА СЕ КАКВА ВОЕНА СИЛА СА в Украина 5 ГОДИНИ🤣🤣🤣🤣🤣

    Коментиран от #79

    08:38 09.05.2026

  • 71 Тома

    2 3 Отговор
    Най достойния министър председател на България според запада беше бати Бойко тиквата.Той крадеше с г.за си за да връща рестото в куфарчета на корумпетата в Европа

    08:39 09.05.2026

  • 72 Само Питам

    3 3 Отговор

    До коментар #64 от "У ред ли сте":

    Ей така за кеф ли ? Ами през 1943-44 са ни пукали ей така за кеф САЩ и Британия. 4000 души си заминаха за кефа им.

    08:39 09.05.2026

  • 73 Подробности

    7 3 Отговор

    До коментар #67 от "Ами всеки нормален":

    Всяка война е за ресурси. Украйна е най-голямата европейска държава. Там има много нефт, газ, редкоземни елементи, зърно и т.н. Путин като видя Евро Майдана разбра, че всички тези ресурси ще влязат в ЕС. Така той щеше да изгуби дял от богатия европейски пазар. Затова веднага анексира Крим и наля сепаратистите в Донбас с оръжие и пари. Докато Украйна е във война тя не може да влезе в ЕС и залежите не могат да бъдат разработени. На Путин не му пука за НАТО - никой няма да нападне ядрена русия, Финландия влезе в НАТО и Путин не каза нищо. Вместо това изпразни поделенията по новите 1340 км натовска граница и прати техниката и войниците долу в Украйна. Всичко това се видя на сателитни снимки. На Путин не му пука и за руснаците. Той уби, осакати и прогони милиони в чужбина. Путин се интересува само от ресурсите на Украйна и влиянието му в Европа.

    Коментиран от #78, #112

    08:40 09.05.2026

  • 74 Намаляш пропагандата за глупаци

    2 4 Отговор

    До коментар #69 от "Провинциалист от провинция Тракия":

    и ще знаеш истинският агресор зад океана!

    08:40 09.05.2026

  • 75 Блатна подлога

    4 3 Отговор
    Путята поздрави ли чичо Румен?

    08:41 09.05.2026

  • 76 нннн

    6 3 Отговор
    Ей че глупости! Ако искаш да купиш нещо евтино от Русия, вместо скъпо ,,демократично", те изкарват русофил, путинист, комунист, популист.... Същото е, ако кажеш ,,Да живей България!", вместо ,,Да живей Евроатлантика!".
    Болни мозъци!

    Коментиран от #80

    08:41 09.05.2026

  • 77 Тото 1 и Тото 2

    3 3 Отговор
    Това , че не припяваш на изкукуригалите ЕВРОуправници , означава ли , че подкрепяш Русия ? Политико съвсем са се объркАли , горките !

    08:42 09.05.2026

  • 78 Войната е следствие

    4 2 Отговор

    До коментар #73 от "Подробности":

    А трроленето е за глупаци, защото докато го ползват глупака да лее ниско интелигентна пропаганда срещу Русия, САЩ унищожава и източва Европа, за сметка на един нещастен народ в Украйна, репресиран и тормозен!

    Коментиран от #81, #90

    08:42 09.05.2026

  • 79 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    4 4 Отговор

    До коментар #70 от "🤔🤔🤔🤔":

    Точен сте господине ✌️!От руснак войник не става.Там е проблема.

    08:43 09.05.2026

  • 80 Така работи

    3 4 Отговор

    До коментар #76 от "нннн":

    фашистката пропаганда! Анатемосват Русия и всеки нормален!

    08:43 09.05.2026

  • 81 По добре

    1 2 Отговор

    До коментар #78 от "Войната е следствие":

    Чугуни като вас по добре да не тролят.

    Коментиран от #88

    08:44 09.05.2026

  • 82 Слоностозъбест Абракадабър

    0 3 Отговор
    Друго си е да бяхме избрали ТАНДЕМА дебелаци Шиши-Тиква ! Какво ли щяха да кажат Политико тогази ? Че са близнаците , които подкрепят метресите си с къщи в Барселона и Дубай и пачки по Чекмеджетата ли ?

    08:44 09.05.2026

  • 83 Абсурдистан

    4 1 Отговор
    Цял свят знае, само мамникът отрича че е кремълска подводница.

    08:44 09.05.2026

  • 84 Факти

    4 3 Отговор

    До коментар #61 от "Ген Решетников":

    Това беше много преди войната и Решетников съвсем открито говореше, че Радев е ориентиран към Русия. Тогава това не беше тема табу. Днес да кажеш, че си с Русия, е направо самоубийство. Решетников пък се прави на ударен и не помни какво е говорил по руските и българските телевизии. Да, но записите си стоят. Радев работи за Русия. Дори логото на партията му е със стрелка на североизток. Това не са случайни неща. Той дори завърши кампанията си със здрависване с Путин. Всичко е ясно като бял ден. Пак станахме руска губерния и ще си платим скъпо за това, както обикновено.

    08:44 09.05.2026

  • 85 Варненец

    3 5 Отговор
    Показахме ЯСНО на евро фашистите и укро нацистите, че България е на страната на Русия! 🇧🇬❤️🇷🇺

    08:45 09.05.2026

  • 86 Точно така

    2 5 Отговор

    До коментар #47 от "Обективна":

    Искаме нормални отношения с Русия и много гласуваха за Радев, като единствена алтернатива, пред останалия политически слугинаж.

    08:45 09.05.2026

  • 87 Румен Радев

    4 5 Отговор
    Румен Радев е агент на Кремъл. Национален представител. Ще фалира държавата и няма да се пребори олигархията. Сега ще видим отблизо къде на дъното лежи Титаник.

    Коментиран от #92

    08:46 09.05.2026

  • 88 Да така е

    1 5 Отговор

    До коментар #81 от "По добре":

    По добре чугун, от глупак тролещ ниско интелигентна пропаганда и лъжи срещу Русия като циганин, и радващ се, че САЩ унищожава Европа!

    08:46 09.05.2026

  • 89 Мемфис

    2 0 Отговор
    Румен Живков- heinous traitor!

    08:47 09.05.2026

  • 90 Гресирана ватенка

    1 2 Отговор

    До коментар #78 от "Войната е следствие":

    Кво грухтиш бе?Слагай си го в гаzундера с повече грес 😁

    Коментиран от #95

    08:47 09.05.2026

  • 91 Стойко

    3 3 Отговор
    След 4+ години бандеровска пропаганда и русофибски фашисти в парламента, народа показа, че евроатлантическите лакеи не представляват волята на българите! Мнозинството българи гласувахме срещу о крайна и ес!

    08:47 09.05.2026

  • 92 Лъжата

    2 1 Отговор

    До коментар #87 от "Румен Радев":

    винаги е приоритет на отпадъка! А той показва лъжците, крадците и национални предатели на България ПП, ДБ и ГЕРБ и истинските българи като Радев!

    08:47 09.05.2026

  • 93 По точно

    1 2 Отговор

    До коментар #52 от "голяма победа ще да е":

    От тези 27 млн. загинали, 20 млн не са загинали в бойни действия, а по нареждане на Сталин.

    08:47 09.05.2026

  • 94 Хихихи

    3 1 Отговор
    Укро дбилите газ пикаят! Мед ми капе от сърцето 😂

    08:48 09.05.2026

  • 95 Ами и аз това се чудя

    0 2 Отговор

    До коментар #90 от "Гресирана ватенка":

    Но факт, че глупака тролей не спира ден и нощ да грухти, показва тъпотата си и падението на запада.

    08:48 09.05.2026

  • 96 Истината

    3 2 Отговор
    Всички сме с Русия! 404 и ес да мрът!

    08:49 09.05.2026

  • 97 Хаха

    3 1 Отговор
    Тези от Политико да са били на гости при Киро тъпака на пица? Радефф бил проруски? Хаха , Радефф е поредния слуга на едно посолство дето работи за унищожаването ни! С коя кралица пи чай Радефф , тъпаци от Политико?

    08:50 09.05.2026

  • 98 Димо

    3 4 Отговор
    Радев,както е тръгнал да бори корупцията с Копринков,да назначи Пепи Еврото за съветник по съдебната реформа!Тези които сте гласували за него,усещате ли какво ви гласи?

    Коментиран от #101

    08:51 09.05.2026

  • 99 хер ФЛИК

    3 1 Отговор
    Политико искат да сме поредните послушни слуги ли ? От това ли имат нужда ? Като гледаме Италия с колко много емигрантска паплач , гмеж и сган се напълни, да му мислят италианците !

    08:51 09.05.2026

  • 100 Търново

    1 2 Отговор
    Охооо, само чакайте да видите! Скоро се спират парите от българските джобове за киефските боклуци, изхвърляме бандеровците от безплатните хотели и хвърляме в кофата всичко жълто сини парцали, детомса окипили по сградите!

    Коментиран от #111

    08:51 09.05.2026

  • 101 За пепи еврото

    0 2 Отговор

    До коментар #98 от "Димо":

    питай господарите ти, които те изкараха да покажеш падението си с тролене.

    Коментиран от #108

    08:52 09.05.2026

  • 102 ЕДГАР КЕЙСИ

    2 3 Отговор
    ЗНАЧИ И ЗА (ЕС) Е ЯСНО ЧЕ ...................... ЧОРАПА Е "РУСКА ПОДВОДНИЦА" ....................... В СЪЗДАЛАТА СЕ ОБСТАНОВКА, ЧОРАПА МЪЧНО , ДА НЕ КАЖА "НИКОГА" БИ ....................... ОТКРАДНАЛ НЯКОЕ ЕВРО(€) ЗА СЕ СИ ...................... (ВЪПРЕКИ СВОЯ ОБИГРАН "ПОЛИТИЧЕСКИ МИНИСТЪР" - КОПРИНКАТА ....................... ФАКТ !

    08:52 09.05.2026

  • 103 Димо

    3 3 Отговор
    Какво може да произведе тази амалгама от комунисти и ченгета около Радев? Как мислите? Ще ви кажа още от същото,ще овладеят каналите за крадене,ще се сменят някои главатари и това е!

    08:53 09.05.2026

  • 104 А50

    3 3 Отговор
    Дано и Радев е разбрал какво иска народа и да не се води от шепа соросоиди

    08:54 09.05.2026

  • 105 Иван Димитров, санитар в Карлуково

    2 0 Отговор
    "Политико" е такъв вид издание, че в него може да си платиш и да ти публикуват статията.
    Затова беше важно да напишете автора на статията за да не си губя времето в коментари.

    Моите първоначални мнения от кабинета на Радев са доста песимистични,
    за никаква русофилия не може да става въпрос, а точно обратното
    за радост на вашите болни русофоби.
    Това, което ме притеснява наистина е задълбочаването на финансовата
    и икономическата криза в държавата и навлизането в дългова спирала.

    08:55 09.05.2026

  • 106 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 107 Мемфис

    0 0 Отговор
    Защо ми изтри коментара за зверствата на ушанките?

    08:56 09.05.2026

  • 108 Димо

    1 0 Отговор

    До коментар #101 от "За пепи еврото":

    Аз господари нямам,това е присъщо на комунисти,да се кланят на господари! Един народ като не може да излъчва лидери, произвежда вождове! Бях на площада декември месец,дано скоро не се наложи пак! На Радев му е даден мандат да бори мафиотския модел на ДС-Пеевски и Борисов! Ако не се справи ще видиш с каква скорост ще загуби властта!

    Коментиран от #109

    08:57 09.05.2026

  • 109 На Радев му е даден мандат

    1 0 Отговор

    До коментар #108 от "Димо":

    за да върне нормалността и да разкара мафията окупирала страната, ограбваща я и заливаща всичко с лъжи. А двата кръга на мафията стоят зад партиите си ПП, ДБ, ГЕРБ и ДПС!

    09:00 09.05.2026

  • 110 ПО ТОЧНО

    1 1 Отговор
    РАДЕВ И ПО ГОЛЯМА ЧАСТ ОТ НАРОДАБЪЛГАРСКИ ОБИЧАТ РУ СИЯ

    Коментиран от #113

    09:07 09.05.2026

  • 111 И после

    0 0 Отговор

    До коментар #100 от "Търново":

    И когато ЕС спре парите за БГ ,тогава ще видиш истински бунтове.Справка Жан В.Освен това отново ще плащаме данък рус

    09:09 09.05.2026

  • 112 Факти

    0 0 Отговор

    До коментар #73 от "Подробности":

    Радвам се да видя, че мой коментар така те е докоснал, че си го съхранил и го постваш отново. Да, цялата истина за войната е толкова проста. Тя е за ресурси. Путин нападна Украйна, защото големите й залежи на нефт, газ и редкоземни елементи щяха да влязат в ЕС. Така Путин щеше да изгуби хем от обема на износа, хем цената щеше да падне. Така той щеше да изпусне и лоста за влияние в Европа. Затова нападна, но сметките му излязоха криви и се провали. Сега изгуби много повече, отколкото ако просто си беше стоял мирен.

    09:09 09.05.2026

  • 113 Ксаниба

    0 0 Отговор

    До коментар #110 от "ПО ТОЧНО":

    По гласовете за възраждане може да се пресметне колко индивида обичат русия.

    09:12 09.05.2026