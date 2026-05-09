Politico: Подкрепящият Русия нов български премиер Румен Радев встъпи в длъжност

В петък бившият български президент Румен Радев положи клетва като нов министър-председател на страната, затвърждавайки убедителната изборна победа, която разби дългогодишния раздробен политически ред в страната, съобщава Politico.

Новата партия на Радев, „Прогресивна България“, спечели първото абсолютно парламентарно мнозинство от 1997 г. на изборите на 19 април, слагайки край на години на коалиционна нестабилност и повторни избори в страната членка на ЕС. В четвъртък парламентът на страната потвърди назначението му за министър-председател и одобри кабинета му.

Бившият президент и командир на военновъздушните сили проведе кампания с платформа на недоволство от българския политически естаблишмънт, обвинявайки традиционните партии в години на корупция, нестабилност и задкулисни сделки. След пет години на смяна на коалиции и осем избора, движението „Прогресивна България“ на Радев смаза старата политическа гвардия на страната.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен поздрави Радев, пишейки, че Европа е изправена пред „сериозно предизвикателство, което трябва да бъде решено заедно“, включително „сигурност и отбрана“, „конкурентоспособност“ и „енергийна независимост“.

Представяйки кабинета си, Радев очерта и приоритетите си като ръководител на правителството. Той заяви, че правителството ще даде приоритет на борбата с покачващите се цени, както и на съдебната реформа, бюджетната дисциплина и ускоряването на използването на средствата от ЕС за възстановяване, преди да изтекат ключови срокове.

Победата на Радев сложи край на години на политическа безизходица в България, но също така осигури на новото му, обвързано с Русия, правителство най-големия парламентарен мандат на страната от близо три десетилетия.

„Ню Йорк Таймс“ по-рано съобщи, че политиката на бившия президент Радев остава загадка, въпреки деветгодишния му мандат.

Беше отбелязано, че критиците са го наричали проруски политик. Това поражда опасения, че той може да се превърне в „троянски кон“ в рамките на НАТО и Европейския съюз или в деструктивен играч в стила на Орбан. Поддръжниците на Радев отхвърлят подобни съобщения като сплашване.