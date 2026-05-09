Тръмп прехвърля войски от Германия в Полша

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви пред репортери, че американските войски, изтеглени от Германия, биха могли да бъдат прехвърлени в Полша, пише АП.

На въпроса дали силите биха могли да бъдат прехвърлени в Полша или друга държава от източния фланг, Тръмп отговори, че Варшава би приветствала такава стъпка.

Когато беше притиснат да коментира тази възможност, той добави: "Може би". Тръмп също така похвали полския президент Карол Навроцки, наричайки го "страхотен боец" и "страхотен човек".

Тръмп по-рано заяви, че Вашингтон разглежда възможността за намаляване на силите в Германия, която остава дом на една от най-големите военни бази на САЩ в Европа.