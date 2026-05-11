Стрелецът от Вашингтон, опитал се да убие Доналд Тръмп, пледира невинен

11 Май, 2026 18:32 767 11

Коул Томас Алън се яви във федералния съд, за да му бъде повдигнато обвинение

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Politico

Мъжът, открил стрелба по време на вечеря на Асоциацията на кореспондентите в Белия дом и опитал да убие Доналд Тръмп, пледира невинен, предаде Политико.

Коул Томас Алън се яви във федералния съд, за да му бъде повдигнато обвинение. Алън запази мълчание.

Защитата му поиска от окръжния съдия Тревър Макфадън да дисквалифицира поне двама висши служители на Министерството на правосъдието от пряко участие в наказателното преследване, тъй като те могат да се считат за жертви или свидетели по делото, създавайки потенциален конфликт на интереси.

Временно изпълняващият длъжността главен прокурор Тод Бланш и прокурорът на САЩ Жанин Пиро са присъствали на събитието, когато Алън е преминал през контролно-пропускателен пункт и е стрелял с пушка по служител на Тайните служби.

Служител на Тайните служби бе прострелян по време на нападението на 25 април в хотел "Вашингтон Хилтън".

Освен в опит за убийство Коул Алън е обвинен и в нападение над федерален служител със смъртоносно оръжие. Ако бъде признат за виновен само по първото обвинени, го грози доживотна присъда.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    6 2 Отговор
    То остава и да пледира виновен.Това е хотел ,а не бункер.

    18:35 11.05.2026

  • 2 Фейк - либераст

    3 1 Отговор
    ЯЗЪК, ЯЗЪК! ТЮХ!

    18:39 11.05.2026

  • 3 ДАЙТЕ МУ ДОЖИВОТ

    12 3 Отговор
    НА ТОЗИ НЕКАДЪРНИК,ЗАРАДИ НЕГО СЕГА СВЕТЪТ СТРАДА.НЕФЕЛНИК ДА НЕ МОЖЕ ДА ГО УЦЕЛИ ПО ГОЛЯМАТА РИЖА ТИКВА.

    18:40 11.05.2026

  • 4 Ний ша Ва упрайм

    4 2 Отговор
    да беше го пречу кал бре момче!

    18:42 11.05.2026

  • 5 Смъртна присъда

    7 1 Отговор
    затова ,че се е целил и улучил само ухото.

    18:42 11.05.2026

  • 6 Пледирал невинен

    10 1 Отговор
    Абе ончо ти си най виновния на тази земя.Сега нямаше да има криза с Иран,Канада,Гренландия и още и още.ВИНОВЕН

    18:45 11.05.2026

  • 7 човека бил произвел изстрел

    5 0 Отговор
    в друго помещение на друг етаж , и по тяхната логика някой стрелял в друг квартал и той направил опит да убие тръмпито

    18:45 11.05.2026

  • 8 факуса

    8 2 Отговор
    невинен е разбира се,защитил е правото си на нормален живот заплашено отлудите решения на тръмпоча

    18:50 11.05.2026

  • 9 Калоян

    4 1 Отговор
    Тази снимка няма нищо общо със случая , за който става въпрос.Подвеждате читателите.

    18:52 11.05.2026

  • 10 а двата атентата

    1 0 Отговор
    са правени от туентиът сенчъри фокс ама им а и глупендери дето вярват на световен турурист н 1

    19:26 11.05.2026

  • 11 Дааааааа

    1 0 Отговор
    На третия път стомната се чупи….невинен!

    19:29 11.05.2026