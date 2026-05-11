Стрелецът от Вашингтон, опитал се да убие Доналд Тръмп, пледира невинен

Мъжът, открил стрелба по време на вечеря на Асоциацията на кореспондентите в Белия дом и опитал да убие Доналд Тръмп, пледира невинен, предаде Политико.

Коул Томас Алън се яви във федералния съд, за да му бъде повдигнато обвинение. Алън запази мълчание.

Защитата му поиска от окръжния съдия Тревър Макфадън да дисквалифицира поне двама висши служители на Министерството на правосъдието от пряко участие в наказателното преследване, тъй като те могат да се считат за жертви или свидетели по делото, създавайки потенциален конфликт на интереси.

Временно изпълняващият длъжността главен прокурор Тод Бланш и прокурорът на САЩ Жанин Пиро са присъствали на събитието, когато Алън е преминал през контролно-пропускателен пункт и е стрелял с пушка по служител на Тайните служби.

Служител на Тайните служби бе прострелян по време на нападението на 25 април в хотел "Вашингтон Хилтън".

Освен в опит за убийство Коул Алън е обвинен и в нападение над федерален служител със смъртоносно оръжие. Ако бъде признат за виновен само по първото обвинени, го грози доживотна присъда.