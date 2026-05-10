Притеснения и слухове в НАТО! Доналд Тръмп готви нови съкращения

10 Май, 2026 20:08 582 17

Източници на CBS News в Пентагона свързаха тази стъпка с недоволството на Тръмп от нивото на подкрепа от страна на европейските съюзници по време на конфликта с Иран

Bloomberg Bloomberg

Съюзниците на САЩ в НАТО очакват президентът Доналд Тръмп да продължи да намалява американското военно присъствие в Европа след решението за изтегляне на 5 000 военнослужещи от Германия, пише Bloomberg, позовавайки се на високопоставени дипломати от страните от алианса.

Според агенцията в НАТО допускат изтеглянето на допълнителни подразделения, включително от Италия, както и отказ на Вашингтон от разполагането на американски ракети с голям обсег в Германия - планът беше одобрен още по време на администрацията на Джо Байдън.

Източниците на Bloomberg също така не изключват, че САЩ може да се откаже от участие в някои военни учения и да преразпредели силите си от европейските страни, от които Тръмп е недоволен, към държави, подкрепящи неговата политика. Подобен сценарий е бил обсъждан още по време на първия президентски мандат на Тръмп, когато той е разглеждал увеличаване на контингента в Полша, се посочва в статията.

Източници на изданието заявиха, че прогнозите им се основават на публичните изявления на Тръмп и на разговорите на представители на алианса с американските им колеги относно бъдещите планове на САЩ по отношение на НАТО.

В интервю за италианския вестник "Кориере дела сера" на 9 май Тръмп заяви, че САЩ "все още разглеждат" въпроса за изтеглянето на войски от италианските бази.

САЩ ще намалят числеността на военния контингент в Германия с много повече от 5 хил. военнослужещи, заяви американският лидер в началото на май. Изтеглянето на контингента може да отнеме от шест месеца до една година. В Пентагона отбелязват, че към декември 2025 г. в Германия са се намирали над 36 хил. американски военни, както и около 1,5 хил. резервисти и 11,5 хил. цивилни служители.

Източници на CBS News в Пентагона свързаха тази стъпка с недоволството на Тръмп от нивото на подкрепа от страна на европейските съюзници по време на конфликта с Иран.


САЩ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Последния Софиянец

    8 2 Отговор
    Ще останат американски войски само в Полша, България и Румъния защото само те подкрепиха Тръмп срещу Иран.

    20:10 10.05.2026

  • 2 Факти

    7 1 Отговор
    Най мракобесни диктатори на света са Тръмп, Зеленски и Нетаняху! ХАГА да ги подкарва и света да си отдъхне вече от тия военнопрестъпници!

    20:10 10.05.2026

  • 3 хмммм

    10 0 Отговор
    Да го съкрати цялото безхаберно НАТО.

    Коментиран от #8

    20:11 10.05.2026

  • 4 Пич

    7 0 Отговор
    Още от случая Гренландия ви го казах ясно ,- НАТО умре !!! За да не обяснявам пространно като за малоумнци, ама.......

    20:11 10.05.2026

  • 5 Мухахаха

    2 5 Отговор
    НАТО ни брани ЕС ни храни

    Коментиран от #13

    20:13 10.05.2026

  • 6 Натото

    7 0 Отговор
    Умрел кон

    20:14 10.05.2026

  • 7 Когато малката сестричка урси

    7 0 Отговор
    и френското петелче и немското mercedes че само искат и гледат как да прекарат президента Тръмп и съединените щати нещата се разбиват в тази посока. Когато на власт бяха деменции нямаш ли връзка с главния мозък можеше да ги излъжеш с целувки прегръдки и сладки приказки ала-бала но......сега нещата се промениха защото Тръмп иска съединените щати да са добре а не розовите понита европейски които го баламосват

    Коментиран от #12

    20:17 10.05.2026

  • 8 И тука трябва

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "хмммм":

    съкращения в публичния сектор. А който остане да си плаща осигуровките, като другите хора, които са на те договор. Стига сме ги хрантутили. Надут е щата. З пъти по- голя отколкото в САЩ.
    А иначе теглят кредити, за да изплатят пенсии и заплати.

    20:18 10.05.2026

  • 9 ООрана държава

    3 0 Отговор
    Нато се разпада а клоуна зеле, 4 години се бие че да влезе в нато

    20:18 10.05.2026

  • 10 Стамо

    0 0 Отговор
    Може ли почти целия свят да зависи от настроението на тоя У Р О Д ?
    Като нашенската тиква, но в по-голям мащаб.

    Коментиран от #14

    20:20 10.05.2026

  • 11 Бащата на някаква Саяна

    1 0 Отговор
    Всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди

    20:21 10.05.2026

  • 12 Спомням си на времето Тошо посреща

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Когато малката сестричка урси":

    Брежнев..... То бяха целувки с език то беше мляскане то беше чудо. България изпраща вагони с домати краставици зеленчуци а Русия изпраща ешелони с петрол. Бай Тошо продава на запад за долари в България църкви а шофьорът на зила написа километри и като няма на кой да продаде бензина за две стотинки за литър го излива в канавката..
    Европейският съюз от доста години правеше същото със съединените щати но настъпи времето на перестройката и ние гризнахме хурката

    Коментиран от #15

    20:22 10.05.2026

  • 13 Стамо

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Мухахаха":

    Това беше мантрата на сините шамани в началото на деветдесетте.

    20:22 10.05.2026

  • 14 Може

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Стамо":

    Щом се съобразяваха с БайДрън и с този ще се съобразяват. :)) Който си избира, тикви, деменции и луди жалби ще трае.

    20:23 10.05.2026

  • 15 Ами

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Спомням си на времето Тошо посреща":

    от стара коза яре беше, бай Тошо. Хитра 🦊

    Коментиран от #17

    20:26 10.05.2026

  • 16 Много важно

    0 0 Отговор
    Да се притесняват.

    20:27 10.05.2026

  • 17 Днешните управляващи могат само

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Ами":

    да му ближат..... микрофона. За нищо не стават

    20:32 10.05.2026