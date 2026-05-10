Притеснения и слухове в НАТО! Доналд Тръмп готви нови съкращения

Съюзниците на САЩ в НАТО очакват президентът Доналд Тръмп да продължи да намалява американското военно присъствие в Европа след решението за изтегляне на 5 000 военнослужещи от Германия, пише Bloomberg, позовавайки се на високопоставени дипломати от страните от алианса.

Според агенцията в НАТО допускат изтеглянето на допълнителни подразделения, включително от Италия, както и отказ на Вашингтон от разполагането на американски ракети с голям обсег в Германия - планът беше одобрен още по време на администрацията на Джо Байдън.

Източниците на Bloomberg също така не изключват, че САЩ може да се откаже от участие в някои военни учения и да преразпредели силите си от европейските страни, от които Тръмп е недоволен, към държави, подкрепящи неговата политика. Подобен сценарий е бил обсъждан още по време на първия президентски мандат на Тръмп, когато той е разглеждал увеличаване на контингента в Полша, се посочва в статията.

Източници на изданието заявиха, че прогнозите им се основават на публичните изявления на Тръмп и на разговорите на представители на алианса с американските им колеги относно бъдещите планове на САЩ по отношение на НАТО.

В интервю за италианския вестник "Кориере дела сера" на 9 май Тръмп заяви, че САЩ "все още разглеждат" въпроса за изтеглянето на войски от италианските бази.

САЩ ще намалят числеността на военния контингент в Германия с много повече от 5 хил. военнослужещи, заяви американският лидер в началото на май. Изтеглянето на контингента може да отнеме от шест месеца до една година. В Пентагона отбелязват, че към декември 2025 г. в Германия са се намирали над 36 хил. американски военни, както и около 1,5 хил. резервисти и 11,5 хил. цивилни служители.

Източници на CBS News в Пентагона свързаха тази стъпка с недоволството на Тръмп от нивото на подкрепа от страна на европейските съюзници по време на конфликта с Иран.