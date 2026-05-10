Стратегията на Берлин! Германия увещава САЩ да ѝ продадат ракети "Томахоук"

10 Май, 2026 11:38 544 16

"Томахоук" е крилата ракета с голям обсег, която обикновено се изстрелва от морето, за да атакува цели в мисии за дълбоки удари

Германия възражда усилията си за закупуване на крилати ракети "Томахоук" от САЩ, съобщават "Ройтерс" и "Файненшъл таймс", позовавайки се на хора, запознати със стратегията на страната.

Берлин се надява да убеди администрацията на Доналд Тръмп да се съгласи с продажбата на "Томахоук" заедно с техните наземни пускови установки "Тайфун".

Германският министър на отбраната Борис Писториус планира пътуване до Вашингтон в опит да съживи предложението на Берлин за закупуване на системи с голям обсег, което беше представено за първи път през юли миналата година. САЩ все още не са отговорили.

Визитата обаче зависи от това дали Писториус може да осигури среща с Пийт Хегсет - неговия американски колега, разкриха неназовани източници.

"Томахоук" е крилата ракета с голям обсег, която обикновено се изстрелва от морето, за да атакува цели в мисии за дълбоки удари.

През февруари Пентагонът обяви, че е подписал седемгодишен договор с Raytheon за увеличаване на производството на "Томахоук", тъй като запасите му са изчерпани заради войната с Иран.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хмммм

    6 2 Отговор
    Каква стратегия е да стоят със събути гащи?

    11:41 10.05.2026

  • 2 гост

    6 2 Отговор
    Германия е държава с възможности,какво се молите,направете си свои даже и по добри,видя се че САЩ не са това което бяха..

    Коментиран от #11, #12

    11:43 10.05.2026

  • 3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    5 2 Отговор
    За да ги подари после на ZE🤔❗

    11:45 10.05.2026

  • 4 Джендър Британия 🇬🇧🏳️‍🌈

    1 1 Отговор
    Американците моя народ 🇺🇸🇺🇸🇺🇸 🇺🇸

    11:46 10.05.2026

  • 5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 1 Отговор
    Цитатът не е от ТАСС:
    "През февруари Пентагонът обяви, че е подписал седемгодишен договор с Raytheon за увеличаване на производството на "Томахоук",

    ТЪЙ КАТО ЗАПАСИТЕ МУ СА ИЗЧЕРПАНИ

    заради войната с Иран."

    ❗❗❗❗

    11:48 10.05.2026

  • 6 Бай Мерц

    6 2 Отговор
    Си тръси белята

    Коментиран от #10

    11:49 10.05.2026

  • 7 Пияна окраинка

    4 2 Отговор
    Искам томахук

    11:51 10.05.2026

  • 8 Германия е враг на САЩ

    0 1 Отговор
    В двете световни войни. Затова е минирана с американски ядрени фугаси.

    Коментиран от #14

    12:00 10.05.2026

  • 9 Пришелец

    0 0 Отговор
    Какви времена!?
    "На краставичар,краставици да продават"!

    12:02 10.05.2026

  • 10 Търновец

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Бай Мерц":

    Писториус прави и невъзможното да обвърже Германия със Израел и САЩ и на много преувеличава заплахата от Русия. А Томахоук са морално застаряващи ракети и нееднократно се отклоняват далеч от целите - още през войната с Югославия Американски крилати ракети паднаха е България а наскоро убиха мирни жители в Иран. Германия по евтино и по бързо може да повиши обхвата на собствените си ракети Таурус или заедно с Франция да ускорят съвместния проект. Писториус вероятно ще подари Томахоук на Украйна, след около 5 години във властта неговата СДП загуби 60% от електората си който отива при Алтернатива за Германия - вече на първо място по някои проучвания. Дори в партията на Мерц има гласове за нов подход към Социалдемократическата партия на Писториус.

    Коментиран от #15

    12:02 10.05.2026

  • 11 теоретично

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "гост":

    да, практически не. Едно че не им остаха кадърни инженери (заминаха за Азия), а от друга страна ресурси нет (не и евтини) и спорно кое е по големият проблем. В момента дори им е трудно да поддържат съществуващата инфраструктура, заради хора и...пари. Релсов път, магистрали, мостове са леш, та какви ракети..

    12:04 10.05.2026

  • 12 Демократ

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "гост":

    Хаха гейрманците едни тауруси не могат да направят каква гейрмания бр дето са никои в инженерството къде са им таурусите за украина

    12:06 10.05.2026

  • 13 Германия е враг на САЩ

    0 0 Отговор
    от двете световни войни. Затова в Германия има американски окупационен корпус, наречен НАТО, също както в България. В случай на световна война, американците ще заложат и взривят ядрени фугаси.

    12:06 10.05.2026

  • 14 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Германия е враг на САЩ":

    САШтинските окупатори НЕ СА НАПУСНАЛИ Германия от края на ВСвВ❗
    А още половин век КанцлерАкт е в действие❗

    12:06 10.05.2026

  • 15 Така

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Търновец":

    е. След последните избори се смени само капитана, но остана същия екипаж ..коалиция. Писториус беше МО и при Шолц, и ъам не блестеше с качества. Не съм сигурен дали дори не замени Урсула като такъв, която от своя страна направо затри армията или каквото е имало. Та и той е същата стока (некачествена) като нея. А АзГ печели популярност, защото на немеца не му се мре за съмнителни каузи, Германия затъва, нооо хвърля пари на Украинс като флаери ...

    12:10 10.05.2026

  • 16 Германия е враг на САЩ

    0 0 Отговор
    от двете световни войни, както и България. Затова бяхме бомбардирани и е разположен американски окупационен корпус под формата на бази на НАТО, а всъщност на САЩ. Това е за да не се обединим военно с Германия, както през двете световни войни.

    12:11 10.05.2026

