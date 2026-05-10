Стратегията на Берлин! Германия увещава САЩ да ѝ продадат ракети "Томахоук"

Германия възражда усилията си за закупуване на крилати ракети "Томахоук" от САЩ, съобщават "Ройтерс" и "Файненшъл таймс", позовавайки се на хора, запознати със стратегията на страната.

Берлин се надява да убеди администрацията на Доналд Тръмп да се съгласи с продажбата на "Томахоук" заедно с техните наземни пускови установки "Тайфун".

Германският министър на отбраната Борис Писториус планира пътуване до Вашингтон в опит да съживи предложението на Берлин за закупуване на системи с голям обсег, което беше представено за първи път през юли миналата година. САЩ все още не са отговорили.

Визитата обаче зависи от това дали Писториус може да осигури среща с Пийт Хегсет - неговия американски колега, разкриха неназовани източници.

"Томахоук" е крилата ракета с голям обсег, която обикновено се изстрелва от морето, за да атакува цели в мисии за дълбоки удари.

През февруари Пентагонът обяви, че е подписал седемгодишен договор с Raytheon за увеличаване на производството на "Томахоук", тъй като запасите му са изчерпани заради войната с Иран.