Стратегията на Берлин! Германия увещава САЩ да ѝ продадат ракети "Томахоук"

Германия възражда усилията си за закупуване на крилати ракети "Томахоук" от САЩ, съобщават "Ройтерс" и "Файненшъл таймс", позовавайки се на хора, запознати със стратегията на страната.
Берлин се надява да убеди администрацията на Доналд Тръмп да се съгласи с продажбата на "Томахоук" заедно с техните наземни пускови установки "Тайфун".
Германският министър на отбраната Борис Писториус планира пътуване до Вашингтон в опит да съживи предложението на Берлин за закупуване на системи с голям обсег, което беше представено за първи път през юли миналата година. САЩ все още не са отговорили.
Визитата обаче зависи от това дали Писториус може да осигури среща с Пийт Хегсет - неговия американски колега, разкриха неназовани източници.
"Томахоук" е крилата ракета с голям обсег, която обикновено се изстрелва от морето, за да атакува цели в мисии за дълбоки удари.
През февруари Пентагонът обяви, че е подписал седемгодишен договор с Raytheon за увеличаване на производството на "Томахоук", тъй като запасите му са изчерпани заради войната с Иран.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 хмммм
11:41 10.05.2026
2 гост
Коментиран от #11, #12
11:43 10.05.2026
3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
11:45 10.05.2026
4 Джендър Британия 🇬🇧🏳️🌈
11:46 10.05.2026
5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
"През февруари Пентагонът обяви, че е подписал седемгодишен договор с Raytheon за увеличаване на производството на "Томахоук",
ТЪЙ КАТО ЗАПАСИТЕ МУ СА ИЗЧЕРПАНИ
заради войната с Иран."
❗❗❗❗
11:48 10.05.2026
6 Бай Мерц
Коментиран от #10
11:49 10.05.2026
7 Пияна окраинка
11:51 10.05.2026
8 Германия е враг на САЩ
Коментиран от #14
12:00 10.05.2026
9 Пришелец
"На краставичар,краставици да продават"!
12:02 10.05.2026
10 Търновец
До коментар #6 от "Бай Мерц":Писториус прави и невъзможното да обвърже Германия със Израел и САЩ и на много преувеличава заплахата от Русия. А Томахоук са морално застаряващи ракети и нееднократно се отклоняват далеч от целите - още през войната с Югославия Американски крилати ракети паднаха е България а наскоро убиха мирни жители в Иран. Германия по евтино и по бързо може да повиши обхвата на собствените си ракети Таурус или заедно с Франция да ускорят съвместния проект. Писториус вероятно ще подари Томахоук на Украйна, след около 5 години във властта неговата СДП загуби 60% от електората си който отива при Алтернатива за Германия - вече на първо място по някои проучвания. Дори в партията на Мерц има гласове за нов подход към Социалдемократическата партия на Писториус.
Коментиран от #15
12:02 10.05.2026
11 теоретично
До коментар #2 от "гост":да, практически не. Едно че не им остаха кадърни инженери (заминаха за Азия), а от друга страна ресурси нет (не и евтини) и спорно кое е по големият проблем. В момента дори им е трудно да поддържат съществуващата инфраструктура, заради хора и...пари. Релсов път, магистрали, мостове са леш, та какви ракети..
12:04 10.05.2026
12 Демократ
До коментар #2 от "гост":Хаха гейрманците едни тауруси не могат да направят каква гейрмания бр дето са никои в инженерството къде са им таурусите за украина
12:06 10.05.2026
13 Германия е враг на САЩ
12:06 10.05.2026
14 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #8 от "Германия е враг на САЩ":САШтинските окупатори НЕ СА НАПУСНАЛИ Германия от края на ВСвВ❗
А още половин век КанцлерАкт е в действие❗
12:06 10.05.2026
15 Така
До коментар #10 от "Търновец":е. След последните избори се смени само капитана, но остана същия екипаж ..коалиция. Писториус беше МО и при Шолц, и ъам не блестеше с качества. Не съм сигурен дали дори не замени Урсула като такъв, която от своя страна направо затри армията или каквото е имало. Та и той е същата стока (некачествена) като нея. А АзГ печели популярност, защото на немеца не му се мре за съмнителни каузи, Германия затъва, нооо хвърля пари на Украинс като флаери ...
12:10 10.05.2026
16 Германия е враг на САЩ
12:11 10.05.2026