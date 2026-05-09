Израел съобщи за 85 удара по цели на "Хизбула" в Ливан за един ден

9 Май, 2026 14:18 414 7

Израелските военни обвиняват "Хизбула" за изстрелването на няколко ракети срещу войници в Южен Ливан през последните дни

Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Израелските въоръжени сили днес съобщиха, че през последните 24 часа са нанесли удари по 85 цели, принадлежащи на милицията "Хизбула" в Ливан, предаде ДПА.

Сред тях са складове за оръжие, пускови площадки и друга военна инфраструктура. Въоръжените сили обосноваха действията си като отговор на заплахите срещу израелски цивилни и войници в Южен Ливан.

Официални представители съобщиха още, че е унищожено подземно съоръжение в долината Бекаа, за което се твърди, че е използвано от "Хизбула" за производство на оръжия.

Израелските сили са атакували и бойци от милицията на "Хизбула" в Южен Ливан, заявиха те.

Израелските военни обвиняват "Хизбула" за изстрелването на няколко ракети срещу войници в Южен Ливан през последните дни. Няма съобщения за ранени.

Ракетите на "Хизбула" бяха изстреляни след израелска атака в южните предградия на Бейрут, при която беше убит командирът на елитната единица на "Хизбула" "Радуан", идентифициран като Ахмад Галеб Балут,.

Настоящото споразумение за прекратяване на огъня позволява на Израел да предприема отбранителни мерки срещу планирани, предстоящи или текущи атаки, но забранява настъпателни операции на ливанска територия, припомня ДПА.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Kaлпазанин

    4 3 Отговор
    Щом евреин го казва ,приемане го за истина

    14:19 09.05.2026

  • 2 Последния Софиянец

    0 1 Отговор
    Фашисти с маски и железни прътове нападнаха Маршът на Безсмъртния полк.Има ранени в болница.

    14:21 09.05.2026

  • 3 ЕВРЕИТЕ СА БАБАИТИ

    6 0 Отговор
    КОГАТО БИЯТ ВЪРЗАНО И БЕЗАЩИТНО МАГАРЕ. КО СТАНА БРЕ С ИРАН,СЕКНА ВИ КУРАЖА БЪРЗИЧКО.

    14:23 09.05.2026

  • 4 Биби

    1 0 Отговор
    За антисемитизма няма имунитет. Не знам защо вде още обаче лижа като Волен Сидеров оня дето ритна еврейският турист в Банско и Тн. не са убити на самия тротоар до ден днешен

    Коментиран от #7

    14:26 09.05.2026

  • 5 обосноваха действията си

    1 1 Отговор
    обосноваха действията си като отговор на заплахите срещу израелски цивилни и войници в Южен Ливан.

    14:27 09.05.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Лама Бою

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Биби":

    Не са убити ,защото евреите са добри хора...душици златни! Обичани неистиво от всички народи ,които са ги приютили . Аз лично не познавам някой ,който да мрази евреите.

    14:33 09.05.2026