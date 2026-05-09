ЦРУ: Иран може да устои на американската блокада с месеци

9 Май, 2026 15:48 708 20

WION

Когато започна войната между Съединените щати и Иран, се смяташе, че азиатската страна няма да издържи дълго време. Президентът на САЩ Доналд Тръмп и Пийт Хегсет непрекъснато повтаряха как са осакатили Техеран с атаки, но нов доклад хвърля съмнения върху тяхното заключение, пише WION.

Поверителна оценка на ЦРУ разкрива, че Иран би могъл да устои на продължаващата военноморска блокада на САЩ в Ормузкия проток поне три до четири месеца, преди да се изправи пред сериозен икономически натиск. Докладът противоречи на твърденията на Тръмп, че иранската армия и икономика са близо до колапс.

Важно е да се отбележи, че Иран все още разполага с близо 70% от ракетния си арсенал отпреди войната и около 75% от мобилните си ракетни установки.

След като САЩ наложиха морска блокада в Ормузкия проток преди около месец, Тръмп и висши служители в неговата администрация смятаха, че това ще създаде незабавна криза за иранския петролен сектор и Техеран ще бъде принуден да преговаря. Планът обаче се провали.

Ако се вярва на поверителната оценка на ЦРУ, Техеран е успял да отвори отново повечето си подземни хранилища, да поправи повредените си ракети и дори да завърши сглобяването на някои от оръжията, които са били почти готови преди началото на конфликта.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Браво на Иран

    12 3 Отговор
    Световният агресор и терорист САЩ получи добър урок, а и другото зло Израел и то!

    15:54 09.05.2026

  • 3 пещо

    10 2 Отговор
    за тва ли падат еф 35 бе и се затискат кенефите наг олемите лодки и те бегат у хръатия да се оттискат

    15:55 09.05.2026

  • 4 Българин

    11 0 Отговор
    Тези сега ли го разбраха? Иран отдавна се готви за това.

    15:56 09.05.2026

  • 5 200 долара за барел

    12 3 Отговор
    Иран ще издържи месеци според ЦРУ.
    А ние в Европейския съюз колко ще издържим с високите цени на горивата и предупреждението от сдружението на немските летища че вече има недостиг на самолетно гориво.
    Още колко и до какви висоти ще стигнат дизелът бензинът и газта.
    Управляващите ги интересуват само 90 милиарда отпускани за наркомана а инфлацията и пътят надолу на европейската икономика има ли значение.
    А ние за честита нова година се набутахме и в еврозоната при положение че не бяхме достигнали необходимите параметри благодарение на ГЕРБ ppdb и разни други свине

    15:57 09.05.2026

  • 6 Не беше ли обратното

    8 1 Отговор
    Доколкото помня Иран наложи блокада на Ормузкия проток.

    Нещо объркаха ЦРУто отново.

    Очаквам да обявят, че Иран е нападнал Америка, хахах

    Коментиран от #20

    16:04 09.05.2026

  • 7 Коста

    5 1 Отговор
    Американската администрация са некомпетентни тапири. Дедо Тчръмпи лудото куче е най-изтъкнатия тапир. Останал на свобода заради корумпирани американски тапири.

    16:09 09.05.2026

  • 8 Мишел

    4 1 Отговор
    Със съюзници Китай, Русия и Северна Корея, Иран ще устои и победи всяка блокада. САЩ и компания са безсилни срещу такива съюзници- единствената глобална световна сила днес.

    Коментиран от #14

    16:12 09.05.2026

  • 9 Абе те

    1 2 Отговор
    Месеците бързо минават !

    16:14 09.05.2026

  • 10 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 3 Отговор
    Бомбят Иран, не САЩ
    затапен е Иран, не САЩ
    САЩ може да чакат
    Иран дали ша остиска

    Коментиран от #12

    16:15 09.05.2026

  • 11 Механик

    0 0 Отговор
    Тия от ЦРУ май и те станаха копейки, а?
    Какви са тия приказки от тях? Тръмп, Рупио, Хексет и пр. казаха, че са "заличили иранската цивилизация" и са победили окончателно.

    16:15 09.05.2026

  • 12 А САЩ какво прави там бе глупав

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Замисляш ли се какво се случва на Европа с агресиите на САЩ? Или три дреме!

    Коментиран от #15

    16:16 09.05.2026

  • 13 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 0 Отговор
    Два китайски танкера са гушнали оня ден САЩ.
    Подарък за си при посещението на Тръмп.

    16:17 09.05.2026

  • 14 Точно така

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Мишел":

    Нито Русия, нито Китай ще допуснат в задният си двор злото САЩ!

    16:17 09.05.2026

  • 15 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "А САЩ какво прави там бе глупав":

    Кво са случва в Европа, че нещо не са разбра.

    Коментиран от #16

    16:18 09.05.2026

  • 16 Нищо

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Само зловеща инфлация и срив на производствата! Ама ко му дреме нас глупава тротка! Троли там ден и нощ тъпотия и те това е.

    16:19 09.05.2026

  • 17 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    0 0 Отговор
    Тапата е отзад на Аятоласите....в залива де.
    Да дават урана, че ша изпукат от глад.

    16:20 09.05.2026

  • 18 Дзак

    0 0 Отговор
    През това време ще организират алтернативни пътища за доставки.

    16:22 09.05.2026

  • 19 450 кг обогатен уран до 60% в Иран..

    0 0 Отговор
    За кво ли е на аятоласите.

    16:22 09.05.2026

  • 20 Мишел

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Не беше ли обратното":

    САЩ решиха да блокират пролива, во де оказа, че само Иран има ресурси да го направи на практика.
    Ормузкият проток е ядреното оръжие на Иран.

    16:23 09.05.2026