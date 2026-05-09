ЦРУ: Иран може да устои на американската блокада с месеци

Когато започна войната между Съединените щати и Иран, се смяташе, че азиатската страна няма да издържи дълго време. Президентът на САЩ Доналд Тръмп и Пийт Хегсет непрекъснато повтаряха как са осакатили Техеран с атаки, но нов доклад хвърля съмнения върху тяхното заключение, пише WION.

Поверителна оценка на ЦРУ разкрива, че Иран би могъл да устои на продължаващата военноморска блокада на САЩ в Ормузкия проток поне три до четири месеца, преди да се изправи пред сериозен икономически натиск. Докладът противоречи на твърденията на Тръмп, че иранската армия и икономика са близо до колапс.

Важно е да се отбележи, че Иран все още разполага с близо 70% от ракетния си арсенал отпреди войната и около 75% от мобилните си ракетни установки.

След като САЩ наложиха морска блокада в Ормузкия проток преди около месец, Тръмп и висши служители в неговата администрация смятаха, че това ще създаде незабавна криза за иранския петролен сектор и Техеран ще бъде принуден да преговаря. Планът обаче се провали.

Ако се вярва на поверителната оценка на ЦРУ, Техеран е успял да отвори отново повечето си подземни хранилища, да поправи повредените си ракети и дори да завърши сглобяването на някои от оръжията, които са били почти готови преди началото на конфликта.