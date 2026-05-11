Доналд Тръмп: Барак Обама е глупав неудачник! Той даде стотици милиарди долари на Техеран

В продължение на 47 години Иран играе игрички със Съединените щати и останалия свят, заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп в своята социална мрежа Truth social.
Той обвини Барак Обама, че е бил прекалено добър с Иран. По думите му Обама е отпуснал на Техеран огромен финансов ресурс, възлизащ на стотици милиарди долари. Тръмп подчерта, че всяка банка във Вашингтон, Вирджиния и Мериленд е била изпразнена.
Според него иранските бандити са нямали представа какво да правят с толкова много пари. Американският президент подчерта, че Иран никога повече няма да види толкова пари.
Иранците не можеха да повярват на късмета си. Най-накрая намериха най-големия неудачник в лицето на слаб и глупав американски президент, изтъкна Тръмп. Според него управлението на Обама е било "катастрофа", но е по-добро от това на "сънливия" Джо Байдън.
В продължение на 47 години иранците ни подслушват, карат ни да чакаме, убиват нашите хора с бомби, унищожават протести и избиват невинни протестиращи и се присмиват на САЩ. Вече няма да се смеят, каза още Тръмп.
Ето и пълния текст на президента: "Иран играе игрички със Съединените щати и останалия свят в продължение на 47 години (ЗАБАВЯНЕ, ЗАБАВЯНЕ, ЗАБАВЯНЕ!) и най-накрая се натъкна на "платежоспособността", когато Барак Хюсеин Обама стана президент. Той не само беше добър с тях, но беше и страхотен, всъщност застана на тяхна страна, отхвърли Израел и всички останали съюзници и даде на Иран голям и много мощен нов лизинг. Стотици милиарди долари и 1,7 милиарда долара в зелени пари, влети в Техеран, им бяха връчени на сребърен поднос. Всяка банка във Вашингтон, Вирджиния и Мериленд беше изпразнена - толкова много пари, че когато пристигнаха, иранските бандити нямаха представа какво да правят с тях. Никога не бяха виждали такива пари и никога повече няма да ги видят. Бяха свалени от самолета в куфари и чанти, а иранците не можеха да повярват на късмета си. Най-накрая намериха най-големия НЕУДАЧНИК от всички - в лицето на слаб и глупав американски президент. Той беше катастрофа като наш "Лидер", но не толкова лош, колкото Сънливия Джо Байдън! В продължение на 47 години иранците ни "подслушват", карат ни да чакаме, убиват нашите хора с крайпътните си бомби, унищожават протести и наскоро заличават 42 000 невинни, невъоръжени протестиращи и се смеят на нашата сега ВЕЛИКА ОТНОВО страна. Те вече няма да се смеят! Президент ДОНАЛД ДЖ. ТРЪМП"
Коментиран от #26, #29
Коментиран от #8
Коментиран от #27
До коментар #3 от "Сталин":при Джони слийпи и марксистите демократи обаче
16:33 11.05.2026
След ядрената сделка между Обама и Роухани
Бенямин Нетаняху заяви, че Израел не е обвързан от това споразумение и ще направи всичко възможно, за да ограничи ядрените амбиции на Иран.
Израелският премиер Бенямин Нетаняху обаче обяви подписването на Виенското споразумение за „потресаваща историческа грешка“. Той твърди, че споразумението позволява на Иран да продължи агресивната си политика в региона.
„Израел не е обвързан от това споразумение, защото Иран продължава да се стреми към нашето унищожение. Винаги ще се защитаваме“, заяви израелският премиер в Йерусалим.
Коментиран от #28
20 Подобни простотии
САЩ са на дъното!
Коментиран от #30
16:56 11.05.2026
22 А,ве дал на Техеран...!
17:10 11.05.2026
24 Като каза ,,Чичо Дончо...
До коментар #18 от "Чичо Дончо":...,та се сетих,как Чичо Дончо поиска уволнението на щатски известен комик,че след последната стрелба,същият се изказал... :
,,Мелания Тръмп,щеше да остане вдовица...!"
😆😆😆😆
17:14 11.05.2026
26 Пръдльооо
До коментар #2 от "българин":Ти от къде знаеш кой е Обама?
17:23 11.05.2026
28 Пръдлювче
До коментар #13 от "хмммм":След като е бил президент на САЩ,значи е американец,расистчо!
17:28 11.05.2026
29 копейпръдляци
До коментар #2 от "българин":Нали се прекланяхте пред Тръмп,къде ви отиде възхищението???
Коментиран от #31
17:36 11.05.2026
30 Пръцкооо лелин
До коментар #20 от "Подобни простотии":Не може един човек със седем фалита да прати САЩ на дъното. САЩ не са Русия!!
17:38 11.05.2026
31 Сега
До коментар #29 от "копейпръдляци":Копеите се прекланят пред Мунчо
17:47 11.05.2026
