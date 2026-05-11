Доналд Тръмп: Барак Обама е глупав неудачник! Той даде стотици милиарди долари на Техеран

В продължение на 47 години Иран играе игрички със Съединените щати и останалия свят, заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп в своята социална мрежа Truth social.

Той обвини Барак Обама, че е бил прекалено добър с Иран. По думите му Обама е отпуснал на Техеран огромен финансов ресурс, възлизащ на стотици милиарди долари. Тръмп подчерта, че всяка банка във Вашингтон, Вирджиния и Мериленд е била изпразнена.

Според него иранските бандити са нямали представа какво да правят с толкова много пари. Американският президент подчерта, че Иран никога повече няма да види толкова пари.

Иранците не можеха да повярват на късмета си. Най-накрая намериха най-големия неудачник в лицето на слаб и глупав американски президент, изтъкна Тръмп. Според него управлението на Обама е било "катастрофа", но е по-добро от това на "сънливия" Джо Байдън.

В продължение на 47 години иранците ни подслушват, карат ни да чакаме, убиват нашите хора с бомби, унищожават протести и избиват невинни протестиращи и се присмиват на САЩ. Вече няма да се смеят, каза още Тръмп.

Ето и пълния текст на президента: "Иран играе игрички със Съединените щати и останалия свят в продължение на 47 години (ЗАБАВЯНЕ, ЗАБАВЯНЕ, ЗАБАВЯНЕ!) и най-накрая се натъкна на "платежоспособността", когато Барак Хюсеин Обама стана президент. Той не само беше добър с тях, но беше и страхотен, всъщност застана на тяхна страна, отхвърли Израел и всички останали съюзници и даде на Иран голям и много мощен нов лизинг. Стотици милиарди долари и 1,7 милиарда долара в зелени пари, влети в Техеран, им бяха връчени на сребърен поднос. Всяка банка във Вашингтон, Вирджиния и Мериленд беше изпразнена - толкова много пари, че когато пристигнаха, иранските бандити нямаха представа какво да правят с тях. Никога не бяха виждали такива пари и никога повече няма да ги видят. Бяха свалени от самолета в куфари и чанти, а иранците не можеха да повярват на късмета си. Най-накрая намериха най-големия НЕУДАЧНИК от всички - в лицето на слаб и глупав американски президент. Той беше катастрофа като наш "Лидер", но не толкова лош, колкото Сънливия Джо Байдън! В продължение на 47 години иранците ни "подслушват", карат ни да чакаме, убиват нашите хора с крайпътните си бомби, унищожават протести и наскоро заличават 42 000 невинни, невъоръжени протестиращи и се смеят на нашата сега ВЕЛИКА ОТНОВО страна. Те вече няма да се смеят! Президент ДОНАЛД ДЖ. ТРЪМП"