Доналд Тръмп: Барак Обама е глупав неудачник! Той даде стотици милиарди долари на Техеран

11 Май, 2026 16:28

Американският президент подчерта, че Иран никога повече няма да види толкова пари

В продължение на 47 години Иран играе игрички със Съединените щати и останалия свят, заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп в своята социална мрежа Truth social.

Той обвини Барак Обама, че е бил прекалено добър с Иран. По думите му Обама е отпуснал на Техеран огромен финансов ресурс, възлизащ на стотици милиарди долари. Тръмп подчерта, че всяка банка във Вашингтон, Вирджиния и Мериленд е била изпразнена.

Според него иранските бандити са нямали представа какво да правят с толкова много пари. Американският президент подчерта, че Иран никога повече няма да види толкова пари.

Иранците не можеха да повярват на късмета си. Най-накрая намериха най-големия неудачник в лицето на слаб и глупав американски президент, изтъкна Тръмп. Според него управлението на Обама е било "катастрофа", но е по-добро от това на "сънливия" Джо Байдън.

В продължение на 47 години иранците ни подслушват, карат ни да чакаме, убиват нашите хора с бомби, унищожават протести и избиват невинни протестиращи и се присмиват на САЩ. Вече няма да се смеят, каза още Тръмп.

Ето и пълния текст на президента: "Иран играе игрички със Съединените щати и останалия свят в продължение на 47 години (ЗАБАВЯНЕ, ЗАБАВЯНЕ, ЗАБАВЯНЕ!) и най-накрая се натъкна на "платежоспособността", когато Барак Хюсеин Обама стана президент. Той не само беше добър с тях, но беше и страхотен, всъщност застана на тяхна страна, отхвърли Израел и всички останали съюзници и даде на Иран голям и много мощен нов лизинг. Стотици милиарди долари и 1,7 милиарда долара в зелени пари, влети в Техеран, им бяха връчени на сребърен поднос. Всяка банка във Вашингтон, Вирджиния и Мериленд беше изпразнена - толкова много пари, че когато пристигнаха, иранските бандити нямаха представа какво да правят с тях. Никога не бяха виждали такива пари и никога повече няма да ги видят. Бяха свалени от самолета в куфари и чанти, а иранците не можеха да повярват на късмета си. Най-накрая намериха най-големия НЕУДАЧНИК от всички - в лицето на слаб и глупав американски президент. Той беше катастрофа като наш "Лидер", но не толкова лош, колкото Сънливия Джо Байдън! В продължение на 47 години иранците ни "подслушват", карат ни да чакаме, убиват нашите хора с крайпътните си бомби, унищожават протести и наскоро заличават 42 000 невинни, невъоръжени протестиращи и се смеят на нашата сега ВЕЛИКА ОТНОВО страна. Те вече няма да се смеят! Президент ДОНАЛД ДЖ. ТРЪМП"


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    44 8 Отговор
    Има малък нюанс.Обама не даде,а върна малка част Иранските замразени активи .

    16:30 11.05.2026

  • 2 българин

    8 51 Отговор
    100% вярно, браво на Тръмп.

    Коментиран от #26, #29

    16:30 11.05.2026

  • 3 Сталин

    49 3 Отговор
    А Дони Епщайн е много умен , открадна стотици милиарди и ги раздаде на кошерното си котило

    Коментиран от #8

    16:30 11.05.2026

  • 4 хехе

    46 5 Отговор
    По колко пъти ще ни пробутвате притоплената манджа с тъЪпизмите на "миротвореца".

    16:31 11.05.2026

  • 5 Сталин

    43 3 Отговор
    Дони Епщайн е като л@йно което се върти в тоалетната чиния и отказва да замине в канала

    16:31 11.05.2026

  • 6 Запознат

    7 25 Отговор
    Много ги бави чаршафите господин Тръмп както и ония късия в бункера. Много загубено време

    Коментиран от #27

    16:31 11.05.2026

  • 7 Този нарцис

    36 4 Отговор
    Е откачил тотално!

    16:32 11.05.2026

  • 8 гражданин

    6 2 Отговор

    До коментар #3 от "Сталин":

    при Джони слийпи и марксистите демократи обаче

    16:33 11.05.2026

  • 9 незнайко

    25 3 Отговор
    А ти бе господине колко милиарда наля в Украйна ? Искаш да я купиш ли ? Сега по същия начин действаш с Иран заради нефта, но със сила ! Цял свят вижда това и започва да се отдръпва от САЩ !!!

    16:36 11.05.2026

  • 10 Гост

    23 2 Отговор
    Че Тръмпоча вече не осъзнава какви ги плещи е ясно, но покрай него няма ли свестни хора които поне да не пускат брътвежите му в публичното пространство?

    16:38 11.05.2026

  • 11 Сатана Z

    3 3 Отговор
    Забележете.Годината е 14.юли 2015
    След ядрената сделка между Обама и Роухани

    Бенямин Нетаняху заяви, че Израел не е обвързан от това споразумение и ще направи всичко възможно, за да ограничи ядрените амбиции на Иран.

    Израелският премиер Бенямин Нетаняху обаче обяви подписването на Виенското споразумение за „потресаваща историческа грешка“. Той твърди, че споразумението позволява на Иран да продължи агресивната си политика в региона.

    „Израел не е обвързан от това споразумение, защото Иран продължава да се стреми към нашето унищожение. Винаги ще се защитаваме“, заяви израелският премиер в Йерусалим.

    16:40 11.05.2026

  • 12 черния

    2 24 Отговор
    Един ограничен ядрен удар по аятоласите ще реши много проблеми и ще осигури траенб мир в Персийския залив.

    16:41 11.05.2026

  • 13 хмммм

    2 2 Отговор
    Барак Обама не е американец!

    Коментиран от #28

    16:42 11.05.2026

  • 14 Истинско обещание 🇮🇷

    16 4 Отговор
    Обама е най добрият президент на САЩ в новата история на Америка а ти си един масов убиец на деца и ученици,лузър ,неудачник който спонсорира тероризма и най вече еврейския тероризъм ..Скоро ще получиш смъртна присъда за безбройните ти убийства на деца и престъпления срещу човечеството

    16:42 11.05.2026

  • 15 Този шут

    19 2 Отговор
    Е пълен провал. В истерията си от загубите по света, взе да изперква. Сега като отиде в китай и го натирят да се върне какви ще ги върши незнам. Освен да гръмне Нетаняху друго не му остава.

    16:43 11.05.2026

  • 16 Джони кеш

    12 1 Отговор
    Ко стана с Гренландия? Ще я купуваме ли уе тромпет 🎺?

    16:45 11.05.2026

  • 17 Констатация

    17 2 Отговор
    Рижавото ку ку нема да изкара пълния си мандат..., дори Бай Дрънн... изглеждаше по-разумен! Какво падение... Единият беше "Екстрасенс", а този е Диагностициран психо п ат...

    16:47 11.05.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Лост

    9 1 Отговор
    Ами той и Борисов построи половин милион километра магистрали.

    16:50 11.05.2026

  • 20 Подобни простотии

    13 2 Отговор
    не могат да бъдат написани от нормален човек!

    САЩ са на дъното!

    Коментиран от #30

    16:56 11.05.2026

  • 21 8888

    5 2 Отговор
    Перчема е бита карта.

    17:02 11.05.2026

  • 22 А,ве дал на Техеран...!

    3 2 Отговор
    Пък ,да знаеш колко даде на Украйна...

    17:10 11.05.2026

  • 23 Абе

    2 2 Отговор
    Кажи му църен мюсюлманин, това говори повече.

    17:12 11.05.2026

  • 24 Като каза ,,Чичо Дончо...

    5 1 Отговор

    До коментар #18 от "Чичо Дончо":

    ...,та се сетих,как Чичо Дончо поиска уволнението на щатски известен комик,че след последната стрелба,същият се изказал... :
    ,,Мелания Тръмп,щеше да остане вдовица...!"
    😆😆😆😆

    17:14 11.05.2026

  • 25 Кривоверен алкаш

    9 1 Отговор
    Хора и това го казва Президента на САЩ...няма такова падение...За 250 год.история американците нямат по голяма излагация...от избора на този Палячо...

    17:15 11.05.2026

  • 26 Пръдльооо

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "българин":

    Ти от къде знаеш кой е Обама?

    17:23 11.05.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Пръдлювче

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "хмммм":

    След като е бил президент на САЩ,значи е американец,расистчо!

    17:28 11.05.2026

  • 29 копейпръдляци

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "българин":

    Нали се прекланяхте пред Тръмп,къде ви отиде възхищението???

    Коментиран от #31

    17:36 11.05.2026

  • 30 Пръцкооо лелин

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Подобни простотии":

    Не може един човек със седем фалита да прати САЩ на дъното. САЩ не са Русия!!

    17:38 11.05.2026

  • 31 Сега

    0 0 Отговор

    До коментар #29 от "копейпръдляци":

    Копеите се прекланят пред Мунчо

    17:47 11.05.2026

  • 32 Макробиолог

    0 0 Отговор
    Помля доста неща в Иран и?Ормуз затворен.Плюс вироглавите перси сега нямат избор и ще полегнат на Китай. След 2-3години всичко разрушено китайците ще го възстановят и отгоре.В добавка--ключът към протока.

    17:49 11.05.2026

  • 33 Симо

    0 0 Отговор
    Защо психиатрите мълчат???? Това заслужава тежка диагноза!! Може би трябва да се изучава в учебниците.

    17:53 11.05.2026