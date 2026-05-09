Bloomberg: Trump Media загуби над $400 милиона за три месеца

Trump Media & Technology Group, която е собственик на социалната мрежа Truth Social, отчете загуба от 405,9 милиона долара през първото тримесечие на 2026 г., съобщи Bloomberg.

Според Bloomberg финансовите загуби на медийната група на американския президент Доналд Тръмп се дължат предимно на загуби от криптовалути.

Bloomberg съобщава, че компанията е продала 2 000 биткойна в края на февруари, когато цената на тази криптовалута е била под 70 000 долара.

Междувременно, през октомври миналата година, цената на биткойна достигна рекордните 126 000 долара, отбелязва агенцията.

Trump Media & Technology Group в момента преминава през мащабна трансформация от социална платформа към технологичен конгломерат.

През декември 2025 г. TMTG обяви сливане с TAE Technologies – частна фирма, разработваща технологии за термоядрен синтез. Сделката се оценява на над 6 милиарда долара.

Компанията активно инвестира в дигитални активи. Към края на 2025 г. тя притежаваше 1.5 млрд. долара в криптовалути, въпреки че това води до висока волатилност във финансовите ѝ отчети.

Пуснат е съвместен инвестиционен фонд за крипто продукти.

Акциите се търгуват на Nasdaq под символа DJT.

Въпреки значителните активи, компанията продължава да отчита загуби.

Стойността на компанията варира силно в зависимост от политическите новини и новините около сливанията ѝ.