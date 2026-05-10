Украинският конфликт е към своя край. Това заяви руския президент Владимир Путин по време на пресконференция на 9 май.

Той отбеляза, че руската и украинската делегации са постигнали споразумение в Истанбул през 2022 г. и споразумението е било парафирано. След това обаче френският президент Еманюел Макрон се обадил на Путин и заяви, че Украйна не може да подписва подобни исторически документи „с насочен към главата пистолет“.

Политикът заяви, че Русия трябва да изтегли войските си от Киев, с което Москва се съгласи. След това Борис Джонсън, тогавашният британски премиер, заяви, че споразумението с Русия не може да бъде подписано, защото е несправедливо.

„Кой определя дали е справедливо или несправедливо, ако представител на украинската страна парафира тези документи? Какво е несправедливо тук и кой определя това? Те обещаха помощ на Украйна и започнаха да ескалират конфронтацията с Русия, която продължава и до днес. Мисля, че въпросът е към своя край, но все още е сериозен“, каза президентът.

Владимир Путин многократно е заявявал, че Русия иска да прекрати конфликта в Украйна по мирен начин, при условие че бъдат отстранени първопричините за войната.

През лятото на 2024 г. президентът заяви също, че украинските въоръжени сили трябва да бъдат напълно изтеглени от териториите на Донбас, Запорожката и Херсонската области. Тези региони, както и Крим и Севастопол, трябва да бъдат признати за част от Русия в международни договори.

Другите условия са неутрален, необвързан и неядрен статут на Украйна; демилитаризация и денацификация на страната и отмяна на всички западни санкции срещу Русия.

Руският президент обяви, че военните ще му докладват дали е имало провокации от страна на Киев по време на честванията.

Той нарече изявлението на Министерството на отбраната относно предстоящия отговор на евентуални опити за нарушаване на честванията "напълно ясно".

„Добре известно е, че ако има опит за нарушаване на нашите празнични събития, ще бъдем принудени да нанесем масирани ракетни удари по центъра на Киев. „Какво е неясно в това?“

Според президента Москва веднага се е съгласила с предложението на Доналд Тръмп за удължаване на прекратяването на огъня до 11 май и размяна на военнопленници. На 5 май на украинската страна е изпратен списък с 500 военнослужещи от украинските въоръжени сили.

„Първоначално реакцията беше, че трябва да се вгледаме по-внимателно – може би не всичките 500, може би 200 – а след това те напълно изчезнаха от радара и заявиха директно, че не са готови за тази размяна. Те не го искат."

Все още не са получени нови предложения по този въпрос от Киев, отбеляза Путин. Междувременно чуждестранни лидери пристигнаха на парада без предварително да знаят за примирието. Въпреки това те проявиха смелост и дойдоха, въпреки по-ранната заплаха на Володимир Зеленски - и без никаква покана.

Относно евентуална среща със Зеленски, държавният глава повтори, че няма да я откаже.

„Ако някой предложи, давайте. Нека който иска да се срещне, дойде в Москва. Ще се срещнем. Има смисъл да се организира само като последна точка, а не за каквито и да било преговори".

В същото време, по думите му, „нещата приключват“ в конфликта.

Президентът засегна и плановете на Ереван за присъединяване към Европейския съюз. Според него този въпрос изисква специално разглеждане, тъй като именно след като Киев изразил подобни намерения, започнал настоящият конфликт.

„Всичко това тогава доведе до държавния преврат, до кримската афера, до позицията на югоизточна Украйна и бойните действия.“

Той подчерта, че Армения не трябва да отлага решението си за присъединяване към ЕС или ЕАИС.

„Според мен би било правилно гражданите на Армения, ние като основен икономически партньор, да решим възможно най-скоро. Например, да се проведе референдум. Не е наша работа, но би било напълно логично.“

Русия ще си направи свои собствени заключения, може би ще избере пътя на „интелигентен и взаимноизгоден развод“. Путин предложи да се обсъди тази тема на следващата среща на върха на Евразийския икономически съюз, припомняйки, че Ереван получава значителни предимства в рамките на съюза - в селското стопанство, преработвателната промишленост, миграцията и митата.