Путин: Готов съм за среща със Зеленски, но в Москва и не за преговори, а като последна точка в конфликта

10 Май, 2026 04:16, обновена 10 Май, 2026 04:39 3 946 60

Имахме споразумение за мир с Украйна, но Макрон и Джонсън им забраниха да го подпишат, заяви руският президент

Снимка: ЕПА/БГНЕС
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Украинският конфликт е към своя край. Това заяви руския президент Владимир Путин по време на пресконференция на 9 май.

Той отбеляза, че руската и украинската делегации са постигнали споразумение в Истанбул през 2022 г. и споразумението е било парафирано. След това обаче френският президент Еманюел Макрон се обадил на Путин и заяви, че Украйна не може да подписва подобни исторически документи „с насочен към главата пистолет“.

Политикът заяви, че Русия трябва да изтегли войските си от Киев, с което Москва се съгласи. След това Борис Джонсън, тогавашният британски премиер, заяви, че споразумението с Русия не може да бъде подписано, защото е несправедливо.

„Кой определя дали е справедливо или несправедливо, ако представител на украинската страна парафира тези документи? Какво е несправедливо тук и кой определя това? Те обещаха помощ на Украйна и започнаха да ескалират конфронтацията с Русия, която продължава и до днес. Мисля, че въпросът е към своя край, но все още е сериозен“, каза президентът.

Владимир Путин многократно е заявявал, че Русия иска да прекрати конфликта в Украйна по мирен начин, при условие че бъдат отстранени първопричините за войната.

През лятото на 2024 г. президентът заяви също, че украинските въоръжени сили трябва да бъдат напълно изтеглени от териториите на Донбас, Запорожката и Херсонската области. Тези региони, както и Крим и Севастопол, трябва да бъдат признати за част от Русия в международни договори.

Другите условия са неутрален, необвързан и неядрен статут на Украйна; демилитаризация и денацификация на страната и отмяна на всички западни санкции срещу Русия.

Руският президент обяви, че военните ще му докладват дали е имало провокации от страна на Киев по време на честванията.

Той нарече изявлението на Министерството на отбраната относно предстоящия отговор на евентуални опити за нарушаване на честванията "напълно ясно".

„Добре известно е, че ако има опит за нарушаване на нашите празнични събития, ще бъдем принудени да нанесем масирани ракетни удари по центъра на Киев. „Какво е неясно в това?“

Според президента Москва веднага се е съгласила с предложението на Доналд Тръмп за удължаване на прекратяването на огъня до 11 май и размяна на военнопленници. На 5 май на украинската страна е изпратен списък с 500 военнослужещи от украинските въоръжени сили.

„Първоначално реакцията беше, че трябва да се вгледаме по-внимателно – може би не всичките 500, може би 200 – а след това те напълно изчезнаха от радара и заявиха директно, че не са готови за тази размяна. Те не го искат."

Все още не са получени нови предложения по този въпрос от Киев, отбеляза Путин. Междувременно чуждестранни лидери пристигнаха на парада без предварително да знаят за примирието. Въпреки това те проявиха смелост и дойдоха, въпреки по-ранната заплаха на Володимир Зеленски - и без никаква покана.

Относно евентуална среща със Зеленски, държавният глава повтори, че няма да я откаже.

„Ако някой предложи, давайте. Нека който иска да се срещне, дойде в Москва. Ще се срещнем. Има смисъл да се организира само като последна точка, а не за каквито и да било преговори".

В същото време, по думите му, „нещата приключват“ в конфликта.

Президентът засегна и плановете на Ереван за присъединяване към Европейския съюз. Според него този въпрос изисква специално разглеждане, тъй като именно след като Киев изразил подобни намерения, започнал настоящият конфликт.

„Всичко това тогава доведе до държавния преврат, до кримската афера, до позицията на югоизточна Украйна и бойните действия.“

Той подчерта, че Армения не трябва да отлага решението си за присъединяване към ЕС или ЕАИС.

„Според мен би било правилно гражданите на Армения, ние като основен икономически партньор, да решим възможно най-скоро. Например, да се проведе референдум. Не е наша работа, но би било напълно логично.“

Русия ще си направи свои собствени заключения, може би ще избере пътя на „интелигентен и взаимноизгоден развод“. Путин предложи да се обсъди тази тема на следващата среща на върха на Евразийския икономически съюз, припомняйки, че Ереван получава значителни предимства в рамките на съюза - в селското стопанство, преработвателната промишленост, миграцията и митата.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Чапи

    63 56 Отговор
    Тоя само войни са му в тиквата.

    Коментиран от #7, #47

    04:33 10.05.2026

  • 3 Това ли изсмука да ни

    53 40 Отговор
    Припомняш за преговори от преди 4 години?
    Колко вода изтече от тогава???
    Празно канче, кънти на кухо.

    Коментиран от #19

    04:35 10.05.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Хи хи

    33 10 Отговор

    До коментар #2 от "Чапи":

    Глупости, кви войни ?? Тук имаме само една малка специална военна операцийка !!

    04:53 10.05.2026

  • 8 Хронологията

    41 26 Отговор
    Москва винаги е била за преговори-още от 2014 г.... Да си спомним Минските съглашения..1 и 2 за които даже Меркел си призна че били печелене на време за да могат да въоражът Украйна та да воюва с Русия. После имаше преки преговори в които Украйна се отказа от всякакви договорки с Русия. После дойде Зеленски и открито поиска ядрено оръжие . После започна СВО и веднага имаше преговори в Истанбул и руснаците в знак на добра воля се оттеглиха от Киев...А Борис Джонсън им заповяда да спрът преговорите и да воюват... Та Москва винаги е била за преговори-но това не значи,че бояпо украинският режим ще спре..-поне за сега.

    Коментиран от #26

    04:56 10.05.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Зеленски

    23 31 Отговор
    Хаяско, и аз съм готов за среща с теб в Киев, като компромисен вариант може и в Хага, нещастник жалък.

    05:08 10.05.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 ЕДГАР КЕЙСИ

    29 32 Отговор
    КОЙ ЗДРАВОМИСЛЕЩ ЧОВЕК ................... ...... ЩЕ СЕ СЪГЛАСИ НА СРЕЩА С ...................... ДОКАЗАН УБИЕЦ И ПРЕСТЪПНИК, ДА .......................... ВЛЕЗЕ В "БУНКЕРА НА САТРАП" КАТО ПУТЛЕР ........................ ФАКТ !

    05:10 10.05.2026

  • 13 Тоя

    23 32 Отговор
    направи ли си смешния карнавал че се е накокошинил? Кабел бил Зеленски в Москва. Ние пък те каним в Хага. Приготвили сме ти топла стая за цял живот

    Коментиран от #53

    05:11 10.05.2026

  • 14 Хм...

    10 17 Отговор
    За да погледне в очите този, който го закопа?

    05:11 10.05.2026

  • 15 Хахаха

    22 30 Отговор
    Този е Луд! Страхлив дядка, който съсипа държавата си.

    Коментиран от #17, #39

    05:13 10.05.2026

  • 16 Хахаха

    20 26 Отговор

    До коментар #4 от "оня с коня":

    Засега гние кочината, уверено тикана към бунището на историята (подобно на руската империя и ссср) от великия бункерен страхливец - комплексар.

    05:20 10.05.2026

  • 17 Хи хи

    27 21 Отговор

    До коментар #15 от "Хахаха":

    Как е съсипал държавата си, като разшири Русия с 20% укренски територии ??!!

    Коментиран от #24

    05:20 10.05.2026

  • 18 Хахаха

    8 11 Отговор

    До коментар #6 от "Масираните ракетви удари са закъснели":

    Щеше..., щеше... и накрая си удари една "злобарка", изтропа се във форума и се успокои...

    05:23 10.05.2026

  • 19 Европеец

    15 27 Отговор

    До коментар #3 от "Това ли изсмука да ни":

    Както всяка година гледах парада и речта на Путин,НО потресаващо и скучно... Путин изглеждаше много състарен и угрижен, беше жалък.... Речта му също беше скучна и бих казал неадекватна-това не беше предишния волеви и стоик Путин.... Пета година почна как буксува в покрайна, заради непонятната тактика на водене на войната, сигурно само той си ги разбира.... За това време нищо не постигна от целите, които обяви в началото на СВО, а броя на убитите руснаци е близо 200 000, украинците вече уверено бият дълбоко в тила..... Разбираемо девети май е ден на Победата и затова чест и слава на войниците от Червената армия и тогавашното военно-политическо ръководство на СССР....... А до сега СВО (войната) е провал..... Руснаците искат ясно изразена Победа или всичко да спре, защото вече им писна..... Убеден съм, че веднага след като Путин умре ще развенчаят култа към личността на Путин и грешките му при водене на специалната военна операция или войната..... Разбира се заслугата на Путин за стабилизация на Русия след ерата на Елцин ще остане,НО провала в Украйна е виден и от космоса....

    Коментиран от #25, #33

    05:26 10.05.2026

  • 20 Хи хи

    21 18 Отговор
    маленкия зеля ще трябва да посети Москва, иначе руските ракети ще посетят Кийййф !

    Коментиран от #22

    05:26 10.05.2026

  • 21 Зеленски:

    8 15 Отговор
    За нещо по хард готов ли си?

    05:32 10.05.2026

  • 22 Хи хи

    17 23 Отговор

    До коментар #20 от "Хи хи":

    Русия загуби войната.

    05:33 10.05.2026

  • 23 Значи

    22 16 Отговор
    време е Зеления да се хване за палците !

    05:35 10.05.2026

  • 24 Хахаха

    16 22 Отговор

    До коментар #17 от "Хи хи":

    Ако не беше спал в училище и ако беше прочел някоя и друга книга, щеше да си изградил система за критично мислене. Тогава имаше шанс да разбереш, че да окупираш 20 % от съседна държава е < от това да изгубиш 40 % от нефтопреработвателната си индустрия (включително и 2-та основни порта за износ), при условие, че това е основното перо за приходи в бюджета и без него, на световния пазар си икономическо джудже, дори при 17200000 кв. км. територия.

    05:37 10.05.2026

  • 25 Хахаха

    13 25 Отговор

    До коментар #19 от "Европеец":

    Какви 200000 бе, дядка?!? Отдавна минаха 500000, а с осакатените за цял живот - над 1300000 жертви от руска страна. За едното Нищо. (Ако не броим голямото Его на малкия комплексар.)

    Коментиран от #27

    05:43 10.05.2026

  • 26 Европеец

    15 16 Отговор

    До коментар #8 от "Хронологията":

    Съгласен съм с коментара ти, прав си..... А иначе войната ще продължи и тая година.... Путин многократно казва, че целите на СВО ще бъдат постигнати, а досега нищо от тях не е изпълнено-та смятам че войната ще продължи докога мисля, че и Господ не знае, а причината е в либералния Путин, който продължава да се бърка в работата на военните и стопира за пореден път унищожението на украинската фашистка хунта ....

    Коментиран от #36

    05:52 10.05.2026

  • 27 Европеец

    19 11 Отговор

    До коментар #25 от "Хахаха":

    На 62 не се чувствам дядка бе "младеж".... Но ти продължавай да вярваш на нюланския института за изследване на войната или бесарабски фронт.... Дерзай младеж в нереалността.....

    06:00 10.05.2026

  • 28 Володимир Зеленски, президент

    16 18 Отговор
    Не бързай !!!
    Готов ще бъдеш когато се появи Кратер на Червения площад и охраната но ФСБ те изведе пред народа. Всъщност последиците за Русия тепърва почват - съд за убийствата, Репарации, завръщане на Кавказкия проблем. Санкциите останат докато озверелия гладен руски народ не предаде олигарси, генерали и Путин в Хага, както сториха сърбите с Милошевич. Ясно че и всички украински територии ще бъдат върнати. ПЯТЬ года разруха, милион убити и счупени съдби за НИЩО. Това беше цялата руска му работа ☝️

    Коментиран от #31, #32

    06:02 10.05.2026

  • 29 Иван

    11 14 Отговор
    Е па станахте приятели, след като Зеленски разреши парада

    06:04 10.05.2026

  • 30 Голям зор

    10 9 Отговор
    Путлер иска да го черпи чай

    06:06 10.05.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Не е за нищо, а затова

    16 14 Отговор

    До коментар #28 от "Володимир Зеленски, президент":

    в руския град Харков да няма американски ракети, насочени срещу Москва.
    Така както сложиха в Румъния.
    Путин го каза-Западът използва Украйна срещу Русия.
    Разбира се, за хора без необходимото оборудване между ушите (като теб) това не е много ясно и разбираемо.

    06:14 10.05.2026

  • 33 Миролюб Войнов, експерт

    17 18 Отговор

    До коментар #19 от "Европеец":

    За провала на СВО не е виновен само Путин, виновни са всички, включая 140млн руски избиратели. Несправедливата война стана квинтесенцията на поредния провал на Русия и бездарния руския народ. Последствията демографски, икономически, политически и стратегически са КАТАСТРОФАЛНИ. Русия загуби и малкото геополитическо влияние, което имаше.
    Бъдещето е твърде мрачно - пълна зависимост от Китай и Запада, което и наблюдавахме вчера. Тръмп да урежда празниците, урежда проблемите и накрая да обяви Капитулацията. Лицета на Шойгу на Парада каза всичко.

    Коментиран от #34, #35

    06:15 10.05.2026

  • 34 Европеец

    4 21 Отговор

    До коментар #33 от "Миролюб Войнов, експерт":

    За провала на специалната военна операция е виновен единствено либералня Путин като върховен главнокомандващ.... но да наречеш руския народ бездарен е голяма глупост от твоя страна, но мисли каквото си искаш....

    06:26 10.05.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Хм Хм

    15 18 Отговор

    До коментар #26 от "Европеец":

    Предполагам само ти не си разбрал, че Русия може да победи Украйна само с ЯО. И колкото повече продължава конфликтът, толкова по-малък е шансът за победа на Русия. Ако си спомняш в началото Украйна нямаше право да удря по руска територия, дори по летищата, от които излитаха бомбардировачите с тежките бомби. Сега какво стана? Вече почти няма Хаймарс и Пейтриът, а руската победа е мираж.
    Украйна ще развива все по-модерна военна промишленост, защото западът (и особено Германия) помагат в разработките, а може би си забелязал огромното технологично превъзходство на Западът. Само в електрониката Русия е 30-40 години назад. Свали за момент розовите очила.

    Коментиран от #37, #38

    06:27 10.05.2026

  • 37 Миролюб Войнов, експерт

    17 19 Отговор

    До коментар #36 от "Хм Хм":

    ЯО удар по Киев или Лвов тяма праменят вече нищо, тилът на Украйна е Европа. Победа за Русия вече е невъзможна - пари няма, икономика също. Чисто теоретично Путин може да мобилизира 4млн войници, но няма с какво да ги въоръжи и храни. Пълна руска катастрофа ☝️

    06:59 10.05.2026

  • 38 Европеец

    7 11 Отговор

    До коментар #36 от "Хм Хм":

    Грешиш, разбирам и зная много неща, Не съм от тия в розавите очила.... съгласен съм с всичко, което си написал, за съжаление е така, прав си-Путин тотално се провалили в Украйна....

    07:13 10.05.2026

  • 39 Това бе признато и споменато

    16 10 Отговор

    До коментар #15 от "Хахаха":

    в западните медии, веднага след това им затвориха устите:

    "Еманюел Макрон се обадил на Путин и заяви, че Украйна не може да подписва подобни исторически документи „с насочен към главата пистолет“. Политикът заяви, че Русия трябва да изтегли войските си от Киев, с което Москва се съгласи. След това Борис Джонсън, тогавашният британски премиер, заяви, че споразумението с Русия не може да бъде подписано, защото е несправедливо."

    След това изиграха театъра с Буча за оформяне на общественото мнение, както и наложиха наратива че "укранците геройски прогонили руските танкове"
    Нагличански трикове!

    Коментиран от #40

    07:16 10.05.2026

  • 40 Ситуацията напомня протока Ормуз

    12 6 Отговор

    До коментар #39 от "Това бе признато и споменато":

    В договора от Истанбул нямаше териториални претенции от страна на Русия, но накараха Зеленски да откаже и да се бие! А сега му наливат милиарди, за да си върнел територии!

    Ормузкия проток си бе отворен свободно, но сега щели да го отварят за свободно преминаване с военни средства!!!

    И народите да плащат, и отнасят негативите!

    07:30 10.05.2026

  • 41 ДДТ за Путйо на токчета

    12 14 Отговор
    Дъртият ботоксов плъх от бункера продължава с жалките си лъжи, едва ли някой му вярва вече - дори и в пРосията ...

    07:50 10.05.2026

  • 42 Мдааа Дааа... Путин е ясен

    11 7 Отговор
    "Готов съм за среща със Зеленски, но в Москва и не за преговори, а като последна точка в конфликта."

    07:53 10.05.2026

  • 43 Путин е император

    12 13 Отговор
    Зеленски да подписва капитулация и Натото също. Т.нар. алианс е олицетворение на социалния разпад в т.нар. западни общества. Да си гледат миграционните политики щото гражданските войни чукат на вратата.

    Коментиран от #52

    07:53 10.05.2026

  • 44 мдаааа

    11 14 Отговор
    "Украинците победоносно отстъпват, а руснаците позорно тичат след тях!"

    Из европейската преса

    08:00 10.05.2026

  • 45 Абе

    10 7 Отговор
    Защо кадирката го нямаше на прайда

    08:52 10.05.2026

  • 46 Мдааа...

    11 11 Отговор
    С други думи - зеления жабок ще пише капитулация...

    08:54 10.05.2026

  • 47 2554

    10 7 Отговор

    До коментар #2 от "Чапи":

    Само да отстрани първопричините за конфликта. Т.е. да вземе да очисти себе си и кликата около него

    09:12 10.05.2026

  • 48 Въш.кар.ис.тан

    10 8 Отговор
    Лил.ипутин се на.си.ра от страх извън бункера си.

    09:27 10.05.2026

  • 49 АНОНИМЕН

    6 6 Отговор
    ДО ЕВРОПЕЕЦ

    ТИ КАК БИ ВОЮВАЛ -УКРАИНЦИ И РУСНАЦИ НЕ СА БРАТСКИ НАРАД -ТЕ СА ЕДИН И СЪЩ НАРОД -ЖИВЯЛИ 1000 Г ЗАЕДНО -ВСЕ ЕДНО СЕВЕРНА ДА СЕ БИЕ СРЕЩУ ЮЖНА БЪЛГАРИЯ -БИ ЛИ ТРЪГНАЛ С ТАНКОВЕ С САМОЛЕТИ ДА СРИВАШ ГРАДАВЕ -ТОВА Е НАЙ ГОЛЕМИЯТ УСПЕХ НА ЗАПАДНИТЕ РАЗУЗНАВАНИЯ- ТРУДНО Е ПОМИСЛИ СИ

    09:27 10.05.2026

  • 50 Васил

    9 8 Отговор
    Рашистите усещат че почват да губят войната и деньги нет!

    09:45 10.05.2026

  • 51 Хи Хи Хии 🤣🤣🤣

    7 6 Отговор
    тоя май още не разбрал,че украинския конфликт едва започва. Путя е взел-дал, я изкара лятото, я не.

    10:03 10.05.2026

  • 52 да ти кажа ...🤣🤣

    6 3 Отговор

    До коментар #43 от "Путин е император":

    ТОЗ РАЗПАД ГО ЧАКАТ У РУСИЯ ОТ 180 ГОДИНИ..И ВСЕ НЕ СЕ СЛУЧВА НЕЩО

    Коментиран от #54

    10:05 10.05.2026

  • 53 Дивуй

    5 1 Отговор

    До коментар #13 от "Тоя":

    И кои сте ,,ние" може ли да обясниш ?

    10:20 10.05.2026

  • 54 Ходи да учиш, бе!

    5 5 Отговор

    До коментар #52 от "да ти кажа ...🤣🤣":

    Само за последните 109 години, държавите на тази територия със столица москва, два пъти се разпадаха - 1917 (руска империя)и 1991 (ссср). В момента смахнатия дядка ги е засилил към трети разпад - на рф...

    10:32 10.05.2026

  • 55 Григор

    2 1 Отговор
    "Путин: Готов съм за среща със Зеленски, но в Москва и не за преговори, а като последна точка в конфликта"
    Ясно и точно! Среща за шоу и циркови изпълнения няма да има! Разбира се, може да има съгласие срещата да не е в Москва, но тя трябва да бъде само ЗА ПОДПИСВАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА КРАЙ НА КОНФЛИКТА. ЗА НИЩО ДРУГО!

    11:07 10.05.2026

  • 56 Нищо ново!

    5 3 Отговор
    Бункерного фюрерче си дрънка дежурните глупости.

    11:27 10.05.2026

  • 57 Иван

    5 2 Отговор
    На фона на прогресиращия разпад на Русия, димите на Путин изглеждат леко малоумни

    11:58 10.05.2026

  • 58 НИЩО НОВО

    4 1 Отговор
    Бу.нкерното плашило ли наричаш фю.рерче. Няма физически данни за фюр.ерче , по- скоро прилича на избягало от Карлуково пси.харче.

    12:04 10.05.2026

  • 59 !!!?

    5 2 Отговор
    Мечтите на Путлер...Зеленски искаше да присъства на парада на "победата" в Москва, ама Путлер се уплаши...!!!?

    12:12 10.05.2026

  • 60 селянин

    0 0 Отговор
    И тоя живее в някакъв измислен сват.
    От 3 дена война станаха 1500+...
    Санкциите не ни пречат, ама моля махнете ги...
    Армения съвсем друга държава, той ще определя дали ще има референдом или не...
    И този изплиска легена също толкова, колкото и Тръмпи...
    Никакво махане на санкциите, докато не ударят фалита и не започне да се разцепва тази страна.

    12:45 10.05.2026

