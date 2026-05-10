"Путин: Готов съм за среща със Зеленски, но в Москва и не за преговори, а като последна точка в конфликта"

Украинският конфликт е към своя край. Това заяви руския президент Владимир Путин по време на пресконференция на 9 май.
Той отбеляза, че руската и украинската делегации са постигнали споразумение в Истанбул през 2022 г. и споразумението е било парафирано. След това обаче френският президент Еманюел Макрон се обадил на Путин и заяви, че Украйна не може да подписва подобни исторически документи „с насочен към главата пистолет“.
Политикът заяви, че Русия трябва да изтегли войските си от Киев, с което Москва се съгласи. След това Борис Джонсън, тогавашният британски премиер, заяви, че споразумението с Русия не може да бъде подписано, защото е несправедливо.
„Кой определя дали е справедливо или несправедливо, ако представител на украинската страна парафира тези документи? Какво е несправедливо тук и кой определя това? Те обещаха помощ на Украйна и започнаха да ескалират конфронтацията с Русия, която продължава и до днес. Мисля, че въпросът е към своя край, но все още е сериозен“, каза президентът.
Владимир Путин многократно е заявявал, че Русия иска да прекрати конфликта в Украйна по мирен начин, при условие че бъдат отстранени първопричините за войната.
През лятото на 2024 г. президентът заяви също, че украинските въоръжени сили трябва да бъдат напълно изтеглени от териториите на Донбас, Запорожката и Херсонската области. Тези региони, както и Крим и Севастопол, трябва да бъдат признати за част от Русия в международни договори.
Другите условия са неутрален, необвързан и неядрен статут на Украйна; демилитаризация и денацификация на страната и отмяна на всички западни санкции срещу Русия.
Руският президент обяви, че военните ще му докладват дали е имало провокации от страна на Киев по време на честванията.
Той нарече изявлението на Министерството на отбраната относно предстоящия отговор на евентуални опити за нарушаване на честванията "напълно ясно".
„Добре известно е, че ако има опит за нарушаване на нашите празнични събития, ще бъдем принудени да нанесем масирани ракетни удари по центъра на Киев. „Какво е неясно в това?“
Според президента Москва веднага се е съгласила с предложението на Доналд Тръмп за удължаване на прекратяването на огъня до 11 май и размяна на военнопленници. На 5 май на украинската страна е изпратен списък с 500 военнослужещи от украинските въоръжени сили.
„Първоначално реакцията беше, че трябва да се вгледаме по-внимателно – може би не всичките 500, може би 200 – а след това те напълно изчезнаха от радара и заявиха директно, че не са готови за тази размяна. Те не го искат."
Все още не са получени нови предложения по този въпрос от Киев, отбеляза Путин. Междувременно чуждестранни лидери пристигнаха на парада без предварително да знаят за примирието. Въпреки това те проявиха смелост и дойдоха, въпреки по-ранната заплаха на Володимир Зеленски - и без никаква покана.
Относно евентуална среща със Зеленски, държавният глава повтори, че няма да я откаже.
„Ако някой предложи, давайте. Нека който иска да се срещне, дойде в Москва. Ще се срещнем. Има смисъл да се организира само като последна точка, а не за каквито и да било преговори".
В същото време, по думите му, „нещата приключват“ в конфликта.
Президентът засегна и плановете на Ереван за присъединяване към Европейския съюз. Според него този въпрос изисква специално разглеждане, тъй като именно след като Киев изразил подобни намерения, започнал настоящият конфликт.
„Всичко това тогава доведе до държавния преврат, до кримската афера, до позицията на югоизточна Украйна и бойните действия.“
Той подчерта, че Армения не трябва да отлага решението си за присъединяване към ЕС или ЕАИС.
„Според мен би било правилно гражданите на Армения, ние като основен икономически партньор, да решим възможно най-скоро. Например, да се проведе референдум. Не е наша работа, но би било напълно логично.“
Русия ще си направи свои собствени заключения, може би ще избере пътя на „интелигентен и взаимноизгоден развод“. Путин предложи да се обсъди тази тема на следващата среща на върха на Евразийския икономически съюз, припомняйки, че Ереван получава значителни предимства в рамките на съюза - в селското стопанство, преработвателната промишленост, миграцията и митата.
Чапи
Коментиран от #7, #47
04:33 10.05.2026
3 Това ли изсмука да ни
Колко вода изтече от тогава???
Празно канче, кънти на кухо.
Коментиран от #19
04:35 10.05.2026
7 Хи хи
До коментар #2 от "Чапи":Глупости, кви войни ?? Тук имаме само една малка специална военна операцийка !!
04:53 10.05.2026
15 Хахаха
Коментиран от #17, #39
05:13 10.05.2026
16 Хахаха
До коментар #4 от "оня с коня":Засега гние кочината, уверено тикана към бунището на историята (подобно на руската империя и ссср) от великия бункерен страхливец - комплексар.
05:20 10.05.2026
17 Хи хи
До коментар #15 от "Хахаха":Как е съсипал държавата си, като разшири Русия с 20% укренски територии ??!!
Коментиран от #24
05:20 10.05.2026
18 Хахаха
До коментар #6 от "Масираните ракетви удари са закъснели":Щеше..., щеше... и накрая си удари една "злобарка", изтропа се във форума и се успокои...
05:23 10.05.2026
19 Европеец
До коментар #3 от "Това ли изсмука да ни":Както всяка година гледах парада и речта на Путин,НО потресаващо и скучно... Путин изглеждаше много състарен и угрижен, беше жалък.... Речта му също беше скучна и бих казал неадекватна-това не беше предишния волеви и стоик Путин.... Пета година почна как буксува в покрайна, заради непонятната тактика на водене на войната, сигурно само той си ги разбира.... За това време нищо не постигна от целите, които обяви в началото на СВО, а броя на убитите руснаци е близо 200 000, украинците вече уверено бият дълбоко в тила..... Разбираемо девети май е ден на Победата и затова чест и слава на войниците от Червената армия и тогавашното военно-политическо ръководство на СССР....... А до сега СВО (войната) е провал..... Руснаците искат ясно изразена Победа или всичко да спре, защото вече им писна..... Убеден съм, че веднага след като Путин умре ще развенчаят култа към личността на Путин и грешките му при водене на специалната военна операция или войната..... Разбира се заслугата на Путин за стабилизация на Русия след ерата на Елцин ще остане,НО провала в Украйна е виден и от космоса....
Коментиран от #25, #33
05:26 10.05.2026
22 Хи хи
До коментар #20 от "Хи хи":Русия загуби войната.
05:33 10.05.2026
24 Хахаха
До коментар #17 от "Хи хи":Ако не беше спал в училище и ако беше прочел някоя и друга книга, щеше да си изградил система за критично мислене. Тогава имаше шанс да разбереш, че да окупираш 20 % от съседна държава е < от това да изгубиш 40 % от нефтопреработвателната си индустрия (включително и 2-та основни порта за износ), при условие, че това е основното перо за приходи в бюджета и без него, на световния пазар си икономическо джудже, дори при 17200000 кв. км. територия.
05:37 10.05.2026
25 Хахаха
До коментар #19 от "Европеец":Какви 200000 бе, дядка?!? Отдавна минаха 500000, а с осакатените за цял живот - над 1300000 жертви от руска страна. За едното Нищо. (Ако не броим голямото Его на малкия комплексар.)
Коментиран от #27
05:43 10.05.2026
26 Европеец
До коментар #8 от "Хронологията":Съгласен съм с коментара ти, прав си..... А иначе войната ще продължи и тая година.... Путин многократно казва, че целите на СВО ще бъдат постигнати, а досега нищо от тях не е изпълнено-та смятам че войната ще продължи докога мисля, че и Господ не знае, а причината е в либералния Путин, който продължава да се бърка в работата на военните и стопира за пореден път унищожението на украинската фашистка хунта ....
Коментиран от #36
05:52 10.05.2026
27 Европеец
До коментар #25 от "Хахаха":На 62 не се чувствам дядка бе "младеж".... Но ти продължавай да вярваш на нюланския института за изследване на войната или бесарабски фронт.... Дерзай младеж в нереалността.....
06:00 10.05.2026
28 Володимир Зеленски, президент
Готов ще бъдеш когато се появи Кратер на Червения площад и охраната но ФСБ те изведе пред народа. Всъщност последиците за Русия тепърва почват - съд за убийствата, Репарации, завръщане на Кавказкия проблем. Санкциите останат докато озверелия гладен руски народ не предаде олигарси, генерали и Путин в Хага, както сториха сърбите с Милошевич. Ясно че и всички украински територии ще бъдат върнати. ПЯТЬ года разруха, милион убити и счупени съдби за НИЩО. Това беше цялата руска му работа ☝️
Коментиран от #31, #32
06:02 10.05.2026
32 Не е за нищо, а затова
До коментар #28 от "Володимир Зеленски, президент":в руския град Харков да няма американски ракети, насочени срещу Москва.
Така както сложиха в Румъния.
Путин го каза-Западът използва Украйна срещу Русия.
Разбира се, за хора без необходимото оборудване между ушите (като теб) това не е много ясно и разбираемо.
06:14 10.05.2026
33 Миролюб Войнов, експерт
До коментар #19 от "Европеец":За провала на СВО не е виновен само Путин, виновни са всички, включая 140млн руски избиратели. Несправедливата война стана квинтесенцията на поредния провал на Русия и бездарния руския народ. Последствията демографски, икономически, политически и стратегически са КАТАСТРОФАЛНИ. Русия загуби и малкото геополитическо влияние, което имаше.
Бъдещето е твърде мрачно - пълна зависимост от Китай и Запада, което и наблюдавахме вчера. Тръмп да урежда празниците, урежда проблемите и накрая да обяви Капитулацията. Лицета на Шойгу на Парада каза всичко.
Коментиран от #34, #35
06:15 10.05.2026
34 Европеец
До коментар #33 от "Миролюб Войнов, експерт":За провала на специалната военна операция е виновен единствено либералня Путин като върховен главнокомандващ.... но да наречеш руския народ бездарен е голяма глупост от твоя страна, но мисли каквото си искаш....
06:26 10.05.2026
36 Хм Хм
До коментар #26 от "Европеец":Предполагам само ти не си разбрал, че Русия може да победи Украйна само с ЯО. И колкото повече продължава конфликтът, толкова по-малък е шансът за победа на Русия. Ако си спомняш в началото Украйна нямаше право да удря по руска територия, дори по летищата, от които излитаха бомбардировачите с тежките бомби. Сега какво стана? Вече почти няма Хаймарс и Пейтриът, а руската победа е мираж.
Украйна ще развива все по-модерна военна промишленост, защото западът (и особено Германия) помагат в разработките, а може би си забелязал огромното технологично превъзходство на Западът. Само в електрониката Русия е 30-40 години назад. Свали за момент розовите очила.
Коментиран от #37, #38
06:27 10.05.2026
37 Миролюб Войнов, експерт
До коментар #36 от "Хм Хм":ЯО удар по Киев или Лвов тяма праменят вече нищо, тилът на Украйна е Европа. Победа за Русия вече е невъзможна - пари няма, икономика също. Чисто теоретично Путин може да мобилизира 4млн войници, но няма с какво да ги въоръжи и храни. Пълна руска катастрофа ☝️
06:59 10.05.2026
38 Европеец
До коментар #36 от "Хм Хм":Грешиш, разбирам и зная много неща, Не съм от тия в розавите очила.... съгласен съм с всичко, което си написал, за съжаление е така, прав си-Путин тотално се провалили в Украйна....
07:13 10.05.2026
39 Това бе признато и споменато
До коментар #15 от "Хахаха":в западните медии, веднага след това им затвориха устите:
"Еманюел Макрон се обадил на Путин и заяви, че Украйна не може да подписва подобни исторически документи „с насочен към главата пистолет“. Политикът заяви, че Русия трябва да изтегли войските си от Киев, с което Москва се съгласи. След това Борис Джонсън, тогавашният британски премиер, заяви, че споразумението с Русия не може да бъде подписано, защото е несправедливо."
След това изиграха театъра с Буча за оформяне на общественото мнение, както и наложиха наратива че "укранците геройски прогонили руските танкове"
Нагличански трикове!
Коментиран от #40
07:16 10.05.2026
До коментар #39 от "Това бе признато и споменато":В договора от Истанбул нямаше териториални претенции от страна на Русия, но накараха Зеленски да откаже и да се бие! А сега му наливат милиарди, за да си върнел територии!
Ормузкия проток си бе отворен свободно, но сега щели да го отварят за свободно преминаване с военни средства!!!
И народите да плащат, и отнасят негативите!
07:30 10.05.2026
47 2554
До коментар #2 от "Чапи":Само да отстрани първопричините за конфликта. Т.е. да вземе да очисти себе си и кликата около него
09:12 10.05.2026
49 АНОНИМЕН
ТИ КАК БИ ВОЮВАЛ -УКРАИНЦИ И РУСНАЦИ НЕ СА БРАТСКИ НАРАД -ТЕ СА ЕДИН И СЪЩ НАРОД -ЖИВЯЛИ 1000 Г ЗАЕДНО -ВСЕ ЕДНО СЕВЕРНА ДА СЕ БИЕ СРЕЩУ ЮЖНА БЪЛГАРИЯ -БИ ЛИ ТРЪГНАЛ С ТАНКОВЕ С САМОЛЕТИ ДА СРИВАШ ГРАДАВЕ -ТОВА Е НАЙ ГОЛЕМИЯТ УСПЕХ НА ЗАПАДНИТЕ РАЗУЗНАВАНИЯ- ТРУДНО Е ПОМИСЛИ СИ
09:27 10.05.2026
52 да ти кажа ...🤣🤣
До коментар #43 от "Путин е император":ТОЗ РАЗПАД ГО ЧАКАТ У РУСИЯ ОТ 180 ГОДИНИ..И ВСЕ НЕ СЕ СЛУЧВА НЕЩО
Коментиран от #54
10:05 10.05.2026
53 Дивуй
До коментар #13 от "Тоя":И кои сте ,,ние" може ли да обясниш ?
10:20 10.05.2026
54 Ходи да учиш, бе!
До коментар #52 от "да ти кажа ...🤣🤣":Само за последните 109 години, държавите на тази територия със столица москва, два пъти се разпадаха - 1917 (руска империя)и 1991 (ссср). В момента смахнатия дядка ги е засилил към трети разпад - на рф...
10:32 10.05.2026
55 Григор
Ясно и точно! Среща за шоу и циркови изпълнения няма да има! Разбира се, може да има съгласие срещата да не е в Москва, но тя трябва да бъде само ЗА ПОДПИСВАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА КРАЙ НА КОНФЛИКТА. ЗА НИЩО ДРУГО!
11:07 10.05.2026
60 селянин
От 3 дена война станаха 1500+...
Санкциите не ни пречат, ама моля махнете ги...
Армения съвсем друга държава, той ще определя дали ще има референдом или не...
И този изплиска легена също толкова, колкото и Тръмпи...
Никакво махане на санкциите, докато не ударят фалита и не започне да се разцепва тази страна.
12:45 10.05.2026