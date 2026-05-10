Моджтаба Хаменей оздравява. Иран ще удари американска база, ако негови кораби бъдат атакувани

Травмите, получени от новия върховен лидер на Иран Моджтаба Хаменей при въздушния удар, почти са заздравели, съобщава Ал Араби, позовавайки се на Мазахер Хосейни, координатор на правителствените срещи.

Новият ирански лидер е бил ранен при атаката на 28 февруари, когато Израел и Съединените щати започнаха съвместна военна операция срещу Иран. При атаката загинаха баща му, Рахбар Али Хаменей, и съпругата му.

Според ирански служител, експлозията е повалила Моджтаба Хаменей на земята и е наранила коляното и гърба му, като е предизвикала и малка рана зад ухото. Хосейни подчерта, че травмата на гърба вече е заздравяла и се очаква коляното скоро да се възстанови. Малка рана зад ухото му е скрита от тюрбана му, добави той.

Иранският служител подчерта, че няма причина за безпокойство относно здравето на Моджтаба. Според него „враждебни страни се стремят да получат записи или информация за върховния лидер, за да го атакуват“.

Ръководителят на отдела за международни отношения в офиса на върховния лидер на Иран, Мохсен Коми, също заяви пред изданието, че Моджтаба Хаменей е в добро здраве и продължава да ръководи държавните дела, включително преговорите.

Wall Street Journal отбелязва, че това е първият път, когато иранските власти публично разкриват подробности за нараняванията на новия върховен лидер.

Моджтаба Хаменей зае поста върховен лидер след смъртта на баща си. Веднага след това Съединените щати обявиха награда от 10 милиона долара за информация за него и други ключови служители.

New York Times съобщи в началото на март, че Моджтаба Хаменей е бил ранен в първия ден от нападението на Израел и Съединените щати. Според вестника той е получил наранявания, включително по краката, но е успял да се укрие „на силно защитено място с ограничени комуникации“.

В същото време министърът на отбраната на САЩ Пит Хегсет заяви, че Моджтаба Хаменей е „вероятно обезобразен“. Той подкрепи твърдението си, като посочи, че няма видео или аудио запис на Моджтаба. „Мисля, че знаете защо“, добави министърът на отбраната на САЩ. Президентът на САЩ Доналд Тръмп от своя страна не изключи възможността Моджтаба Хаменей да е мъртъв.

Иранското външно министерство отрече това. Те потвърдиха, че Моджтаба Хаменей наистина е ранен, но подчертаха, че върховният лидер е „добре“.

Кувейтският вестник „Ал-Джарида“ представи различна версия. Позовавайки се на свои източници, той твърди, че Моджтаба може да е бил откаран в Москва за лечение. Иранският посланик в Русия Казем Джалали заяви, че тази информация е невярна. Той смята разпространението на подобна информация за акт на психологически натиск. Кремъл отказа коментар.

През април вестник „Таймс“, позовавайки се на американско и израелско разузнаване, съобщи, че новият върховен лидер на Иран Моджтаба Хаменей е „недееспособен“ поради сериозно състояние и се лекува в град Кум.

Иран ще отвърне с масиран удар, ако неговите танкери или търговски кораби бъдат атакувани, се казва в изявление на Корпуса на стражите на ислямската революция.

Според изявлението, в случай на подобна ескалация, Иран ще удари „една от американските бази в региона и вражески кораби“.

Преди военния конфликт с Иран, Израел е създал тайна военна база в Ирак, съобщи The Wall Street Journal, позовавайки се на свои източници.

Според източниците, съоръжението е служило като логистичен център за израелските военновъздушни сили, а там са били разположени и специални сили и екипи за търсене и спасяване, в случай че израелски самолети бъдат свалени по време на военни операции. Когато американски изтребител F-15 се разби над Иран, Израел предложи помощ на Вашингтон, отбелязва изданието. Американските военни евакуираха двамата пилоти самостоятелно, но Израел започна въздушни удари, за да гарантира безопасността на спасителната операция, отбеляза източникът на изданието.

В началото на март израелската база беше почти разкрита, съобщава вестникът. Местен жител забеляза необичайно ниво на военна активност, след което иракските войски отидоха на разузнаване, но бяха нападнати. Впоследствие иракските власти изпратиха допълнителни сили да огледат района, които откриха признаци на евентуално военно присъствие там.

Вестникът отбелязва, че САЩ създават временни съоръжения преди военни операции. Подобно съоръжение е било създадено в Иран по време на евакуацията на американски пилоти в началото на април, съобщава същата медия. След спасителната мисия САЩ взривиха самолетите и хеликоптерите, които не успяха да напуснат базата.