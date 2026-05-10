НАТО проучва възможности за използване на японски космодруми

10 Май, 2026 06:58, обновена 10 Май, 2026 07:04 734 15

Алиансът се опасява от намеса в работата на спътниците или от унищожаването им от Русия и Китай.

НАТО обмисля споделяне на сателитни стартови площадки с Япония, Южна Корея, Австралия и Нова Зеландия, съобщава Nikkei, позовавайки се на източници.

Според източниците на изданието, НАТО се стреми да привлече държави за участие в проекта си Starlift – мрежа от повече от десет членове на алианса, предназначена да споделя способността за бързо изстрелване на резервни сателити в орбита в случай на повреда или унищожаване на съществуващите.

Вестникът пише, че НАТО се опасява от намеса в работата на спътниците или от унищожаването им от Русия и Китай.

През май 2023 г. Nikkei съобщи, че Япония и НАТО планират да си сътрудничат в космоса и киберпространството, за да противодействат на Русия и Китай. Изданието обясни, че въпреки че Япония не е официален член на НАТО, тя се счита за „партньорска нация в световен мащаб“.

НАТО и Япония развиват сътрудничество от началото на 90-те години на миналия век. Токио и блокът си сътрудничат в области като морската сигурност и киберзащитата.

На 16 април САЩ и техните съюзници проведоха военни учения за противодействие на руските ядрени космически оръжия. Те симулираха последиците от ядрена експлозия, която би извадила от строя спътниците.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Зеленски

    8 0 Отговор
    такъв указ не съм подписвал!

    07:07 10.05.2026

  • 2 Исторически парк

    8 0 Отговор
    Що бе африканските инженери не могат ли да построят😆😁😆🤣😂😄😃

    07:18 10.05.2026

  • 3 Косможапанки

    8 0 Отговор
    Опитват се да възстановят остта от втората световна, Япония, Италия и третия райх.

    Коментиран от #5

    07:21 10.05.2026

  • 4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    9 0 Отговор
    НАТьО е "смокиновият лист" зад който се крие един САШтински член❗

    07:21 10.05.2026

  • 5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    10 0 Отговор

    До коментар #3 от "Косможапанки":

    Рим, Берлин, Токио..... Фашингтън❗

    07:22 10.05.2026

  • 6 Хм.....

    9 1 Отговор
    НАТО Голем го вадеше, но като го разгащи едно рускинче, се видя - малък, мек, и въобще не става, дори за калпав секс!

    07:27 10.05.2026

  • 7 оня с коня

    1 5 Отговор
    Русофилите тука непрекъснато уверяват че НАТО се разпада но оказва се че нито Русия,нито пък самото НАТО вярват на това.

    Коментиран от #8, #9

    07:39 10.05.2026

  • 8 Под опашката на коня

    3 1 Отговор

    До коментар #7 от "оня с коня":

    И коня ти не вярва. НАТО се провали здраво още в Югославия, но при директна война срещу РФ ще приключи окончателно.

    Коментиран от #10

    07:41 10.05.2026

  • 9 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "оня с коня":

    Коня върху оня, Франция в НАТьО ли е 🤔❓
    А знаеш ли какво каза лично Френският президент 🤔❓
    Ако пак си спал:
    "Френският президент Еманюел Макрон предупреди европейските страни в интервю за The Economist, че вече не могат да разчитат на САЩ да защитава съюзниците си в НАТО.

    "Това, което в момента преживяваме е мозъчната смърт на НАТО"- обясни той.❗

    Коментиран от #11

    07:49 10.05.2026

  • 10 оня с коня

    0 2 Отговор

    До коментар #8 от "Под опашката на коня":

    Е как ще се е провалило НАТО в Сърбия,след като съществува Косово,където е разположена една от най-важните Амер. Бази?А как НАТО при директна война с русия ще"приключи",след като в Конвенционално въоръжение и жива сила е превъзхожда русия 4,5 ПЪТИ ?Ама прочитайте "това-отова" преди да драскате тука, не да се изцепвате на Гьотере!

    Коментиран от #13

    07:55 10.05.2026

  • 11 оня с коня

    0 1 Отговор

    До коментар #9 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Коментираш абс. първосигнално думите на Макрон,приемайки за чиста монета най-разнообразните Словесни изцепки на политиците.И е казал мъдрият народ:"Не ме слушай какво казвам,а ме гледай какво върша",ама ти това оде да го знайш...

    Коментиран от #14

    08:01 10.05.2026

  • 12 да да

    1 0 Отговор
    Няма да има симулиране на ядрени удари от страна на Русия..Всичко ще е реално..няма да боли..Само една бомба да падне в някоя столица в европа и всичко ще приключи..Тези третополови сега треперят от един паднал дрон, а какво ще кажете ако хвърчат истински ракети..над либерална европа..КАПУТ..

    Коментиран от #15

    08:06 10.05.2026

  • 13 Козлодуйски бряг

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "оня с коня":

    От кокосово може да остане една важна американска радиоактивна дупка. Когато воюваш срещу ядрена държава, дори "конвенционално" и индиректно, точно това можеш да получиш накрая

    08:06 10.05.2026

  • 14 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "оня с коня":

    Нищо мъдро няма в това,
    да говориш едно, а да вършиш друго,
    АМА ТИ ТОВА ОТКЪДЕ ДА ГО ЗНАйШ❗😀

    08:07 10.05.2026

  • 15 Нуклеърбет

    0 1 Отговор

    До коментар #12 от "да да":

    На коя от многото столици залагаш?

    08:08 10.05.2026

