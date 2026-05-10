НАТО проучва възможности за използване на японски космодруми

НАТО обмисля споделяне на сателитни стартови площадки с Япония, Южна Корея, Австралия и Нова Зеландия, съобщава Nikkei, позовавайки се на източници.

Според източниците на изданието, НАТО се стреми да привлече държави за участие в проекта си Starlift – мрежа от повече от десет членове на алианса, предназначена да споделя способността за бързо изстрелване на резервни сателити в орбита в случай на повреда или унищожаване на съществуващите.

Вестникът пише, че НАТО се опасява от намеса в работата на спътниците или от унищожаването им от Русия и Китай.

През май 2023 г. Nikkei съобщи, че Япония и НАТО планират да си сътрудничат в космоса и киберпространството, за да противодействат на Русия и Китай. Изданието обясни, че въпреки че Япония не е официален член на НАТО, тя се счита за „партньорска нация в световен мащаб“.

НАТО и Япония развиват сътрудничество от началото на 90-те години на миналия век. Токио и блокът си сътрудничат в области като морската сигурност и киберзащитата.

На 16 април САЩ и техните съюзници проведоха военни учения за противодействие на руските ядрени космически оръжия. Те симулираха последиците от ядрена експлозия, която би извадила от строя спътниците.