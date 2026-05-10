НАТО проучва възможности за използване на японски космодруми

НАТО обмисля споделяне на сателитни стартови площадки с Япония, Южна Корея, Австралия и Нова Зеландия, съобщава Nikkei, позовавайки се на източници.
Според източниците на изданието, НАТО се стреми да привлече държави за участие в проекта си Starlift – мрежа от повече от десет членове на алианса, предназначена да споделя способността за бързо изстрелване на резервни сателити в орбита в случай на повреда или унищожаване на съществуващите.
Вестникът пише, че НАТО се опасява от намеса в работата на спътниците или от унищожаването им от Русия и Китай.
През май 2023 г. Nikkei съобщи, че Япония и НАТО планират да си сътрудничат в космоса и киберпространството, за да противодействат на Русия и Китай. Изданието обясни, че въпреки че Япония не е официален член на НАТО, тя се счита за „партньорска нация в световен мащаб“.
НАТО и Япония развиват сътрудничество от началото на 90-те години на миналия век. Токио и блокът си сътрудничат в области като морската сигурност и киберзащитата.
На 16 април САЩ и техните съюзници проведоха военни учения за противодействие на руските ядрени космически оръжия. Те симулираха последиците от ядрена експлозия, която би извадила от строя спътниците.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
07:07 10.05.2026
07:18 10.05.2026
07:21 10.05.2026
07:21 10.05.2026
До коментар #3 от "Косможапанки":Рим, Берлин, Токио..... Фашингтън❗
07:22 10.05.2026
07:27 10.05.2026
07:39 10.05.2026
До коментар #7 от "оня с коня":И коня ти не вярва. НАТО се провали здраво още в Югославия, но при директна война срещу РФ ще приключи окончателно.
07:41 10.05.2026
До коментар #7 от "оня с коня":Коня върху оня, Франция в НАТьО ли е 🤔❓
А знаеш ли какво каза лично Френският президент 🤔❓
Ако пак си спал:
"Френският президент Еманюел Макрон предупреди европейските страни в интервю за The Economist, че вече не могат да разчитат на САЩ да защитава съюзниците си в НАТО.
"Това, което в момента преживяваме е мозъчната смърт на НАТО"- обясни той.❗
07:49 10.05.2026
До коментар #8 от "Под опашката на коня":Е как ще се е провалило НАТО в Сърбия,след като съществува Косово,където е разположена една от най-важните Амер. Бази?А как НАТО при директна война с русия ще"приключи",след като в Конвенционално въоръжение и жива сила е превъзхожда русия 4,5 ПЪТИ ?Ама прочитайте "това-отова" преди да драскате тука, не да се изцепвате на Гьотере!
07:55 10.05.2026
11 оня с коня
До коментар #9 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Коментираш абс. първосигнално думите на Макрон,приемайки за чиста монета най-разнообразните Словесни изцепки на политиците.И е казал мъдрият народ:"Не ме слушай какво казвам,а ме гледай какво върша",ама ти това оде да го знайш...
08:01 10.05.2026
08:06 10.05.2026
13 Козлодуйски бряг
До коментар #10 от "оня с коня":От кокосово може да остане една важна американска радиоактивна дупка. Когато воюваш срещу ядрена държава, дори "конвенционално" и индиректно, точно това можеш да получиш накрая
08:06 10.05.2026
14 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #11 от "оня с коня":Нищо мъдро няма в това,
да говориш едно, а да вършиш друго,
АМА ТИ ТОВА ОТКЪДЕ ДА ГО ЗНАйШ❗😀
08:07 10.05.2026
15 Нуклеърбет
До коментар #12 от "да да":На коя от многото столици залагаш?
08:08 10.05.2026