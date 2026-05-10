Израелската армия уби десет въоръжени бойци на Хизбула в Ливан

Израелските отбранителни сили са ударили 40 военни цели и са убили 10 въоръжени бойци на Хизбула в Ливан през уикенда, съобщи говорителят на военните.

„Убитите терористи от Хизбула са действали близо до израелски войници в Южен Ливан“, се казва в изявление на говорителя на ИФ.

Тел Авив поссочи атакуваните цели като „структури, използвани за военни цели“, „складове за оръжия“ и „ракетни установки“.