Израелската армия уби десет въоръжени бойци на Хизбула в Ливан

10 Май, 2026 09:40, обновена 10 Май, 2026 09:44 445 6

  • израел-
  • хизбула-
  • ливан-
  • убити

През уикенда са нанесени 40 удара "по терористите"

Снимка: ЕПА/БГНЕС
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Израелските отбранителни сили са ударили 40 военни цели и са убили 10 въоръжени бойци на Хизбула в Ливан през уикенда, съобщи говорителят на военните.

„Убитите терористи от Хизбула са действали близо до израелски войници в Южен Ливан“, се казва в изявление на говорителя на ИФ.

Тел Авив поссочи атакуваните цели като „структури, използвани за военни цели“, „складове за оръжия“ и „ракетни установки“.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Въоръжените бойци за които твърдят

    9 2 Отговор
    са невинни дечица на по 12-13 години.Евреина без лъжа не може да живее.

    09:46 10.05.2026

  • 2 Истинско обещание 🇮🇷

    7 1 Отговор
    Никакви бойци на Хизбула не са убили ционистите...убили са десет деца

    09:50 10.05.2026

  • 3 ТЕЗИ САТАНИСТИ

    7 0 Отговор
    С НЯКАКЪВ СПЕЦИАЛЕН БРОЯЧ ЛИ БРОЯТ ЖЕРТВИТЕ ИЛИ КАКТО ВИНАГИ СИ ПИШАТ КАКВОТО СИ ИСКАТ ПОНЕЖЕ ПОЧТИ ВСИЧКИ МЕДИИ СА ТЯХНА СОБСТВЕНОСТ. НЕСЛУЧАЙНО УВЕЛИЧАВАТ БЮДЖЕТА ЗА ПРОПАГАНДА И ИЗЧИСТВАНЕ НА ИМИДЖА СИ ПЕТКРАТНО.

    09:53 10.05.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 еврейски принцип

    7 0 Отговор
    Щом не си евреин значи си от Хамаз или Хизбулах.Ейй че лош ген.

    09:57 10.05.2026

  • 6 Българин

    1 5 Отговор
    Хизбула също като Ахмат слива се крият зад деца.

    09:59 10.05.2026