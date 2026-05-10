Берлин: Мирни преговори с Русия? Не и с участието на Герхард Шрьодер
10 Май, 2026 18:38 566 14

Владимир Путин посочи, че ако такива преговори се проведат, Шрьодер би бил неговият предпочитан посредник

Германия отхвърли предложението на руския президент Владимир Путин бившият канцлер, Герхард Шрьодер, да координира преговорите с Европейския съюз за осигуряване на мирно споразумение в Украйна, предаде агенция Ройтерс.

Председателят на Европейския съвет Антонио Коста заяви по-рано, че вярва, че има потенциал ЕС да преговаря с Русия и да обсъди бъдещето на архитектурата на сигурността в Европа. Путин посочи, че ако такива преговори се проведат, Шрьодер би бил неговият предпочитан посредник.

Германски служител твърди, че предложението не е достоверно, тъй като Русия не е променила нито едно от условията си, добавяйки, че първоначалният тест ще бъде дали Москва е готова да удължи тридневното прекратяване на огъня. Според него Путин е направил серия от фалшиви предложения, целящи да разделят западния алианс.

След като напусна поста си през 2005 г., Шрьодер почти веднага зае поста председател на спорен германско-руски консорциум за газопроводи и бе изправен пред остри критики в Германия заради близостта си с Путин.

Говорител на германското правителство заяви, че Берлин не вижда признаци, че Москва е заинтересована от сериозни преговори, и подчерта, че всички разговори с Европейския съюз ще трябва да бъдат тясно координирани с държавите членки и Украйна.


  • 1 Радой Ралин

    4 3 Отговор
    Всъщност българин е циганин (с) Радой Ралин

    18:40 10.05.2026

  • 2 Бащата на прегазената циганка

    1 3 Отговор
    Някаква Саяна всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди

    18:40 10.05.2026

  • 3 Прегазена размазана

    1 1 Отговор
    Бащата на прегазената циганка някаква Саяна всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди

    18:40 10.05.2026

  • 4 мишоците не разбрали че

    3 4 Отговор
    Русия ще преговаря чрез шрьодер

    търсят начини да протакват
    до последния урк

    18:40 10.05.2026

  • 5 Направо е смешен

    2 1 Отговор
    Бащата на прегазената циганка някаква Саяна всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди

    18:41 10.05.2026

  • 6 Саяещият циганин от Телиш

    1 2 Отговор
    Бащата на някаква Саяна всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди, тоалетна хартия Саяние

    18:42 10.05.2026

  • 7 Смех с ватенки

    3 6 Отговор
    Путлер вече се обръща с- господин Зеленски.Забрави за наркомани и нацисти.

    18:42 10.05.2026

  • 8 Ха ха

    3 5 Отговор
    В Кремъл са се побъркали.

    18:43 10.05.2026

  • 9 А с кого бе

    7 3 Отговор
    Другите там не стават за нищо. Освен този Шрйодер и АзГ няма други нормални, които биха могли да се договарят с Русия!

    18:46 10.05.2026

  • 10 Ганя Путинофила

    5 6 Отговор
    Путен капитулира!
    Моли за мирни преговори!

    18:47 10.05.2026

  • 11 564

    3 2 Отговор
    Големият кошмарен сценарий за ЕС и Америка е един ден Украйна и Русия да се сдобрят след толкова "ивестирани" (вероятно над трилион) средства за конфронтация и сегашната война. Малко вероятно е, но кой знае, ако голямото наливане на безотчетни пари спре, може и да се случи.

    Коментиран от #14

    18:48 10.05.2026

  • 12 Ганя Путинофила

    1 3 Отговор
    Шрьодер беше назначен в Газпром срещу много пари да съдейства, Германия да плаща трилиони евро на Маскалия за газ!
    Корупция!

    18:49 10.05.2026

  • 13 Kaлпазанин

    2 0 Отговор
    Ами да пратят Калас или Урсула ,тези две нищожества може ли някой да си ги представи до Захариева

    18:54 10.05.2026

  • 14 Баце,

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "564":

    Няма да е сдобряване. Каквото остане от у крайна ще е с тотално проруско марионетно правителство и прокси на руснаците. И тогава ще ми е много интересна реакцията на ЕсеС когато у крайна прегази Полша.

    18:55 10.05.2026

