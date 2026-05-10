Анна Заркова: Сарафов не искаше да става главен прокурор, но му се наложи по мафиотски

В предаването „120 минути“ журналистът Анна Заркова представи своята нова книга „Правосъдие за продан“, в разговор за състоянието на правосъдната система и политическите зависимости в България.

Тя заяви, че подзаглавието на книгата ѝ описва „разказ за кръвопролитие и прекършени съдби, които бележат върховенството на мафията над държавата“. Тя допълни: „Смятам, че не съм се изразила много силно… изразила съм се фигуративно“.

Журналистът разказа, че първоначалният замисъл на книгата е бил различен: „Отначало сложих съвсем друго заглавие. Казваше се „Битката на съдия Цариградска“. По думите ѝ идеята е била да се проследи „неравната битка на прочутата тогава, волно или неволно, садийка от Луковит Владислава Цариградска с могъщия съюз от криминални типове и корумпирани политици“.

Заркова обясни, че впоследствие е разширила фокуса на книгата: „Установих, че съдбата на съдия Владислава Цариградска се пресича с много други съдби. И ако не опиша тези съдби, нейната битка ще изглежда самоцелна“.

Като отправна точка в книгата тя посочи случая със Станка Марангозова, убита през 2019 г. „Избрах Станка Марангозова, защото тя е една обикновена жена… и накрая разстреляна зрелищно с пистолет, скрит в букет цветя“, каза Заркова. По думите ѝ това е „убийство, което носи всички белези на мафията“.

Беше поставен въпросът за промените в прокуратурата и ролята на Борислав Сарафов. Заркова коментира: „Играта продължава, прегрупирането става, приятелството си остава. Сарафов и Гешев заявиха, че не искат да стават главни прокурори, но това не е концерт по желание - така работи мафията“.

На въпрос дали е възможно новата власт да приеме „неприличното предложение, което е отправено от Сарафов, а именно да ѝ предостави прокурорите и следователите под негово ръководство срещу евентуално приятелство с техните бивши работодатели“, Заркова отговори: „За сега не мога да кажа, че съм сигурна, че това неприлично предложение няма да бъде прието“.