Анна Заркова: Сарафов не искаше да става главен прокурор, но му се наложи по мафиотски

10 Май, 2026 20:29, обновена 10 Май, 2026 19:38

Журналистът говори за състоянието на правосъдната система и политическите зависимости в България

В предаването „120 минути“ журналистът Анна Заркова представи своята нова книга „Правосъдие за продан“, в разговор за състоянието на правосъдната система и политическите зависимости в България.

Тя заяви, че подзаглавието на книгата ѝ описва „разказ за кръвопролитие и прекършени съдби, които бележат върховенството на мафията над държавата“. Тя допълни: „Смятам, че не съм се изразила много силно… изразила съм се фигуративно“.

Журналистът разказа, че първоначалният замисъл на книгата е бил различен: „Отначало сложих съвсем друго заглавие. Казваше се „Битката на съдия Цариградска“. По думите ѝ идеята е била да се проследи „неравната битка на прочутата тогава, волно или неволно, садийка от Луковит Владислава Цариградска с могъщия съюз от криминални типове и корумпирани политици“.

Заркова обясни, че впоследствие е разширила фокуса на книгата: „Установих, че съдбата на съдия Владислава Цариградска се пресича с много други съдби. И ако не опиша тези съдби, нейната битка ще изглежда самоцелна“.

Като отправна точка в книгата тя посочи случая със Станка Марангозова, убита през 2019 г. „Избрах Станка Марангозова, защото тя е една обикновена жена… и накрая разстреляна зрелищно с пистолет, скрит в букет цветя“, каза Заркова. По думите ѝ това е „убийство, което носи всички белези на мафията“.

Беше поставен въпросът за промените в прокуратурата и ролята на Борислав Сарафов. Заркова коментира: „Играта продължава, прегрупирането става, приятелството си остава. Сарафов и Гешев заявиха, че не искат да стават главни прокурори, но това не е концерт по желание - така работи мафията“.

На въпрос дали е възможно новата власт да приеме „неприличното предложение, което е отправено от Сарафов, а именно да ѝ предостави прокурорите и следователите под негово ръководство срещу евентуално приятелство с техните бивши работодатели“, Заркова отговори: „За сега не мога да кажа, че съм сигурна, че това неприлично предложение няма да бъде прието“.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 мдда

    12 0 Отговор
    А не е искал. Защо тогава до последно се държеше като удавник за сламка, а сега сложиха заместницата му?

    Коментиран от #2

    19:39 10.05.2026

  • 2 Така е, но

    12 3 Отговор

    До коментар #1 от "мдда":

    Назначенията на Филчев, Цацаров, Гешев и Сарафов са все мафиотски. Да се надяваме на нов честен и доблестен прокурор, който да повдигне обвинения на двамата Дебелаци, Тиквата Борисов и Пеевски.

    Коментиран от #3

    19:42 10.05.2026

  • 3 Кьовеши

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Така е, но":

    Поканете мен

    19:55 10.05.2026

  • 4 ШЕФА

    6 2 Отговор
    Защо давате думата на тая пача.ра,за да и слушаме бъртвежите ли ? Престъпника деветото джудже не искал да става Гл.Прокурор и за това после две години не могат да го изгонят !

    19:56 10.05.2026

  • 5 Свободен

    3 4 Отговор
    Ана Заркова е изключително смела жена и страхотен журналист!
    Можем само да се гордеем с нея!

    Коментиран от #10

    19:58 10.05.2026

  • 6 Варна

    4 1 Отговор
    Книгите на тази мър.... са преписани от вестниците и интернет,пълен боклук.

    19:59 10.05.2026

  • 7 АННА ЗАРКОВА КАЦАМУНСКА

    4 1 Отговор
    ТАЯ ПА КЪДЕ СЕ БУТА В А ГРУПАТА ?

    19:59 10.05.2026

  • 8 Славов

    2 4 Отговор
    Браво на Анна Заркова. Такива журналисти трябват на България, а не тиквено-прасешките миССирки.

    20:00 10.05.2026

  • 9 ПРИ ТАЯ ПРЕСТЪПНОСТ ГЛАВНИТЕ ПРОКУРОРИ

    2 1 Отговор
    СА ЗА РАЗСТРЕЛ БЕЗ СЪД И ПРИСЪДА !

    20:01 10.05.2026

  • 10 Иванов

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Свободен":

    Ти сигурно си синът, Крумчо.

    20:05 10.05.2026

  • 11 Васил

    0 0 Отговор
    Сега ще изкарат Сарафов мъченик на системата ама като е взимал заплата и бонуси не му е било гадно.

    20:16 10.05.2026

