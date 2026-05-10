Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г. вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Русия »
Москва: Защо от Армения се чуват антируски изявления?

Москва: Защо от Армения се чуват антируски изявления?

10 Май, 2026 19:08 1 152 54

  • русия-
  • украйна-
  • армения-
  • володимир зеленски-
  • никол пашинян-
  • дмитрий песков

Русия смята за недопустимо Ереван да предоставя на Володимир Зеленски трибуна за русофобски изказвания

Москва: Защо от Армения се чуват антируски изявления? - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Русия смята за недопустимо Армения да предоставя на украинския президент Володимир Зеленски трибуна за русофобски изказвани и очаква разяснения от Ереван, заяви днес говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от Ройтерс, пише БТА.

Армения е в правото си да организира всякакви събития, включително среща на върха с ЕС, но в Москва смятат за ненормално нейният съюзник Ереван да предоставя трибуна за русофобски изказвания на Володимир Зеленски, каза Песков, цитиран от ТАСС, в разговор с журналиста от "Вести" Павел Зарубин. "Това не се вписва в духа на нашите отношения с Ереван", отбеляза той.

В Москва биха искали да получат все пак някакви разяснения от Ереван по този въпрос. Москва не разбира защо от Армения се чуват антируски изявления и защо ръководителят на арменското правителство не се опитва да балансира това с изявленията си.

Песков каза, че не вижда проблеми политиците от Ереван и Киев да общуват. "Спазването на етикета и протокола на срещата на политиците от неприятелска днес Украйна и съюзническа на Русия Армения е нормално. Проблемите в отношенията между Москва и Киев не са война на Ереван", подчерта той и допълни: "Главното за Москва е Армения да не заема антируски позиции".


Русия
Поставете оценка:
Оценка 2.9 от 20 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 няма край

    23 22 Отговор
    рузгуту унижение

    19:09 10.05.2026

  • 2 Що ли

    15 14 Отговор
    😂😂😂😂😂

    19:11 10.05.2026

  • 3 Джендър Британия 🇬🇧🏳️‍🌈

    18 19 Отговор
    Англия изчезва от борда , Сбогом на всички

    Коментиран от #4

    19:11 10.05.2026

  • 4 пакитата

    8 9 Отговор

    До коментар #3 от "Джендър Британия 🇬🇧🏳️‍🌈":

    разширяват ли ивицата ти Гаza

    19:13 10.05.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Наблюдател

    20 23 Отговор
    Едно нещо знам със сигурност.
    - Името Владимир Владимирович Путин, ще бъде изписвано от историята в цял свят със златни букви.

    Коментиран от #9, #14, #22, #34

    19:13 10.05.2026

  • 7 Ха ха ха

    23 21 Отговор
    Тези смешници си мислят, че могат да командват чужди държави. Не само от Армения, отвсякъде по света се чуват антируски изявления. Никой не уважава държави нападнали съседни държави.

    Коментиран от #15

    19:13 10.05.2026

  • 8 Зелю Наркомана

    9 13 Отговор

    До коментар #5 от "Руснак без крак...":

    ❤️Русия!

    19:14 10.05.2026

  • 9 Миролюб Войнов, историк

    18 17 Отговор

    До коментар #6 от "Наблюдател":

    "...името Владимир Владимирович Путин, ще бъде изписвано.."

    По отколешна руска традиция името на Путин ще краси с Кафев шрифт стените на тоалетни, клозети, санитарни възли и отходни места ☝️😁

    Коментиран от #10

    19:17 10.05.2026

  • 10 И ще краси

    12 12 Отговор

    До коментар #9 от "Миролюб Войнов, историк":

    златната тоалетна на наркомана.

    Коментиран от #12

    19:19 10.05.2026

  • 11 Zaxaрова

    17 13 Отговор
    Няма край руският позор.

    19:19 10.05.2026

  • 12 Пико4,

    8 7 Отговор

    До коментар #10 от "И ще краси":

    Ти ли му носиш дрогата?

    Коментиран от #16

    19:20 10.05.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Брендо

    9 2 Отговор

    До коментар #12 от "Пико4,":

    Разбира се, че аз, др....льо

    19:21 10.05.2026

  • 17 Кривоверен алкаш

    18 11 Отговор
    Нали се направихте на глухи когато Ереван имаше нужда от помощ в конфликта с Баку...Тогава над 100 хил арменци бяха прибрани в Армения...Ако Ви бяха толкова мили рускоезичните от Донбас,да си ги бяхте взели в РФ..я колко необитаема земя имате..ама като сте свикнали да крадете чуждо...сбъркана нация..

    Коментиран от #25, #47

    19:22 10.05.2026

  • 18 НЯМА НАЧИН

    6 7 Отговор
    Присъединявай.

    19:23 10.05.2026

  • 19 Бен Гурион

    17 16 Отговор
    Защото никой и никъде по света не харесва мосскалите - надменни, арогантни й агресивни пияндета.

    19:24 10.05.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Защото

    13 8 Отговор
    ги предадохте в Нагорни Карабах. Не ви стиска да спрете Азербайджан въпреки че имахте миротворци там. След такова предателство, за какво им е на Армения да разчита на вас? Бъдещето й е с Европа

    19:28 10.05.2026

  • 24 нннн

    12 9 Отговор
    От Армения се чуват антируски изявления, защото са забравили османския ятаган.

    19:30 10.05.2026

  • 25 Хмхмхмхмх

    12 11 Отговор

    До коментар #17 от "Кривоверен алкаш":

    Сбъркана, побъркана и високомерна. Затова- каквото са си сели/ война в Украйна/, това и ще пожънат / позорът и унижението, че не са неоимперци, а най- обикновена БАНДИТСКА И ФАШИСТКА държава/. Прииска им се да глътнат цяла Европа, но не им се получи... Накратко- след като обявиха България за вражеска държава- значи са ВРАГОВЕ на държавата България и не ми дреме за съдбата им....

    Коментиран от #43

    19:31 10.05.2026

  • 26 Майор Деянов, на всеки километър

    9 7 Отговор
    Едно не мога разбера !!!
    Защо руснаците сами си пускат статии тука, като знаят какво ще получат ? И после се правят на обидени Петушки ☝️

    19:32 10.05.2026

  • 27 ЕДГАР КЕЙСИ

    11 9 Отговор
    МОСКВА : ZAЩО ОТ АРМЕНИЯ СЕ ЧУВАТ АНТИРУСКИ ИЗЯВЛЕНИЯ ...................... АМИ, ЗАЩОТО САМО ТАМ КЪДЕТО Е ..................... СТЪПИЛ "РУСКИ БОТУШ" СТЕ КРАЛИ И УБИВАЛИ ....................... ФАКТ !

    19:34 10.05.2026

  • 28 НОВАТА ОКРАИНА

    8 9 Отговор
    Русия пак ще си увеличи територията си.

    Коментиран от #31, #37, #39

    19:34 10.05.2026

  • 29 хмммм

    6 6 Отговор
    защото армените са долни комунисти!

    19:35 10.05.2026

  • 30 РЕАЛИСТ

    9 4 Отговор
    И тези ще чакат после Кая Калас да им помогне.

    19:37 10.05.2026

  • 31 Руснак без крак...

    11 6 Отговор

    До коментар #28 от "НОВАТА ОКРАИНА":

    ".. Русия пак ще си увеличи територията си..."

    ...на гробищните паркове, таваришчь ☝️

    19:38 10.05.2026

  • 32 Нямат край

    10 6 Отговор
    руското БЕЗСИЛИЕ и УНИЖЕНИЕ, нямат...😂

    19:38 10.05.2026

  • 33 Сорос

    7 4 Отговор
    До всички мои подчинени.
    Дал съм ви по 5 телефона и 30 сребърника на всеки, да казвате на черното-бяло и на бялото-черно. Също така от всички устройства да поставяте минуси на правдата и плюсове на лъжата.
    Действайте!

    19:38 10.05.2026

  • 34 Многоходовото

    9 7 Отговор

    До коментар #6 от "Наблюдател":

    градинско джудже Хаяско провали специалната ВО, унищожи 2 милиона руски войници и фалира Русия. Сега проси заеми от господаря си Китай.

    19:39 10.05.2026

  • 35 ДА ПОПИТАМ

    5 4 Отговор
    Армения спазва ли европейските ценности?

    19:39 10.05.2026

  • 36 БРИТАНЦИТЕ ИЗОСТАВЯТ БАНДЕРИЯ

    6 8 Отговор
    Сега ще жертват Армения.

    19:41 10.05.2026

  • 37 Територията няма никакво значение.

    6 5 Отговор

    До коментар #28 от "НОВАТА ОКРАИНА":

    Най-важни са Влиянието и Парите. За съжаление Русия няма нито едно от двете.

    19:44 10.05.2026

  • 38 Ами

    7 3 Отговор
    Защото никоя от бившите съветски републики не обича руснаците. Трагедията на една разпадаща се империя, първо Царска Русия, после СССР, сега РФ. Последните са , Кадировци и велик ислямски Кавказ.

    19:45 10.05.2026

  • 39 стоян

    5 2 Отговор

    До коментар #28 от "НОВАТА ОКРАИНА":

    До 28 ком - путин коментирал че мюслюманската федерация нямала край - имало край там където и счупят зъбите там било края и границите на завоевателните москали - примера с Украйна направо се задавиха от лапане

    19:46 10.05.2026

  • 40 София

    7 3 Отговор
    Ленин освободи руснаците от собственост, Сталин от свобода, a Путин от мозък!

    Анна Политковская.

    19:47 10.05.2026

  • 41 Д. Донев

    3 1 Отговор
    Моите герой!!!

    19:49 10.05.2026

  • 42 СЛАБА БРИТАНИЯ

    5 3 Отговор
    Окраина беше 45 милиона преди да я хвърлят във война в Русия. Сега бандерите са около 15 милиона. Армения е само 3.2 милиона - кратко ще е британското щастие.

    19:54 10.05.2026

  • 43 Ха ХаХа

    3 5 Отговор

    До коментар #25 от "Хмхмхмхмх":

    Ако не беше Русия Сега в паспорта ти щеше да пише..турчин

    19:54 10.05.2026

  • 44 Ксаниба

    3 2 Отговор
    От болшевишката революция до сега, както учи историята Русия се управлява единствено от предатели и врагове на народа ! Андрей Иришкин.

    Коментиран от #45

    19:57 10.05.2026

  • 45 Ха ХаХа

    2 1 Отговор

    До коментар #44 от "Ксаниба":

    Не пиши глупости

    20:00 10.05.2026

  • 46 Истина

    1 3 Отговор
    Стотици пъти съм бил в Русия по работа във всички фабрики директора на фабриките са руснаци помощника е арменец .Със столетия арменците в Османската империя бяха Sadık-i Milliye приведено на български Народ на която можеш да се довериш . Но като видяха че империята се разпада веднага обърнаха гръб на турците и се включиха в армията на руснаците които окупираха източен Анадол после заклаха стотици хиляди кюрди в Анадола . След изтеглянето на Руската армия стана обратното кюрдите ги заклаха . Сега пак ще стане същото Русия е пред разпадане горко му е на ония руски семейства които живеят в Армения защото арменците са такъв народ което л...но мирише повече на него кацат .

    20:01 10.05.2026

  • 47 Картаген

    4 2 Отговор

    До коментар #17 от "Кривоверен алкаш":

    Арменците съществуват като държава благодарение на Руссия.Познато,нали ?
    От Карабах се отказаха официално с изявление в ООН-ето и азерите се възползваха.
    Арменците две седмици преди това правиха учение със Задокеанците на своя територия.И какво от това?Русия имаше договор да пази Армения,но не и Карабах.
    Сега армените стоят на два стола,а европейците им казаха да си затварят реакторите,макар , че преди два месеца акушерката призна,че спирането на АЕЦ е грешка.Познато,нали ? Качват ги на същата пързалка.

    Коментиран от #52

    20:03 10.05.2026

  • 48 Абее

    2 1 Отговор
    Армения е азиатска държава. Ако влезе в ЕС, трябва да се преименува на Евразийски съюз.

    20:09 10.05.2026

  • 49 ХА ХА ХА

    3 0 Отговор
    ЗАЩОТО СА НАЙГАДНОТО ПЛЕМЕ.

    20:11 10.05.2026

  • 50 Защото

    0 2 Отговор
    руснаците сте изроди,затова.

    Коментиран от #51

    20:22 10.05.2026

  • 51 Ха ХаХа

    0 0 Отговор

    До коментар #50 от "Защото":

    Ако не бяха руснаците кога щеше да сервираш на анадолците, докато забавляват жена ти, а после и теб

    20:25 10.05.2026

  • 52 Армения

    0 0 Отговор

    До коментар #47 от "Картаген":

    Никога официално не призна Карабах за арменски.
    Той не е част от Армения.

    20:27 10.05.2026

  • 53 Благодарение на Русия

    0 0 Отговор
    В Кавказ и на Балканите има християнски държави

    20:29 10.05.2026

  • 54 Дедо

    0 0 Отговор
    Много се усмихват тея тримката! Бас по на една тоалетна чиния, че тая снимка е от 2022! Вие ще ми кажете защо!

    20:32 10.05.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания