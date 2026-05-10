Кремъл: Очакваме скоро в Москва американските посредници за прекратяване войната в Украйна

Кремъл очаква бързо възобновяване на американското посредничество за прекратяване на войната в Украйна след настоящото тридневно примирие, заяви днес пред държавната телевизия Юрий Ушаков, съветник на руския президент Владимир Путин, натоварен с преговорите, предаде ДПА, цитирана от БТА.
Ушаков заяви, че специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф и зетят на президента Доналд Тръмп Джаред Къшнър ще пристигнат в Москва "доста скоро", без да посочи конкретна дата.
"Рано или късно, мисля, че доста скоро, нашите постоянни колеги Стив Уиткоф и Къшнър ще пристигнат в Москва", отбеляза дипломатът. "Ще продължим диалога с тях", каза Ушаков, предаде ТАСС.
Ушаков заяви, че примирието, което е в сила до понеделник, е било договорено при телефонни разговори със САЩ, които той описа като "нелеки".
"Споразумението беше постигнато в хода на трудни преговори. В продължение на два дни водихме преговори по телефона с американските колеги, като успоредно с това американците поддържаха връзка с Киев", сподели дипломатът, цитиран от ТАСС. "Всичко това не беше лесно."
Уиткоф и Къшнър са посредничили в преговори между Русия и Украйна и в преди, без обаче да постигнат пробив. Ушаков отбеляза, че те са участвали и в преговорите по конфликта в Близкия изток.
Той повтори, че Русия е готова да сложи край на войната, ако Украйна се оттегли от региона Донбас в източната част на страната. "В Украйна знаят, че трябва да го направят, и рано или късно така или иначе ще го направят", заяви Ушаков.
Украинският президент Володимир Зеленски многократно е отхвърлял това искане. Досега руските сили не са успели да превземат стратегически важните градове Краматорск и Славянск в Донецка област, които Украйна счита за ключови за защитата на подстъпите към Киев.
И двете страни съобщиха за широко разпространени нарушения на примирието, обявено от Тръмп в петък, въпреки че наблюдателите отбелязаха общо намаляване на атаките, особено що се отнася до ударите по енергийни съоръжения зад фронтовата линия.
Руското министерство на отбраната днес съобщи за над 16 000 нарушения на примирието до този момент, включително единични изстрели. То посочи, че са били свалени 57 украински дрона.
Генералният щаб на Украйна съобщи за 150 руски атаки, а въздушните сили заявиха, че са свалени 27 руски дрона.
Пет души, включително две деца, са били ранени в източноукраинския град Харков, след като дрон ударил жилищен блок, съобщиха местните власти.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #6, #18
18:17 10.05.2026
2 Дон Корлеоне
18:18 10.05.2026
3 Владимир Путин, президент
Впредвид сложната ситуация, взех решение да обявя че сегодня Русия победи !!! Осигуряването на мирен живот и чисто небе над руската земя е най-голямата наша Победа. Поради силната заинтересованост и горещи молби от американска страна обявявам Край на СВО и Велика Победа ☝️
Коментиран от #16
18:21 10.05.2026
4 Съдията
Коментиран от #10
18:21 10.05.2026
5 Закс
18:22 10.05.2026
6 Руснак без крак...
До коментар #1 от "Последния Софиянец":"...Трима души са задържани..."
Бе мен не ме задържаха, дори ме пуснаха с още един прът в случай, че първия се счупи !!!
Колко "безсмъртни" бой изядоха няма се хваля, има ги в списъците на Пирогов ☝️😁
Коментиран от #8, #15
18:24 10.05.2026
7 Примирие може да има
18:25 10.05.2026
8 Механик
До коментар #6 от "Руснак без крак...":Удри копейката с фаража!!
18:31 10.05.2026
9 Смърфиета
Коментиран от #13
18:32 10.05.2026
10 Урсула фон дер Лайен, председател
До коментар #4 от "Съдията":"...Западна(лите) нямат вече кинти..."
Вие сериозно ли ?
Вчера преведох първия транш от 95 млрд евра и поредната партида 100 000 дрона-убийци на Украйна🎆 Русия наистина победи НАТО !!! Победи го безапелационно със 600 000 : 0
600 000 не са копчета, Груз 200 са ☝️
Честита ви паБеда и още ПЯТЬ года все така да пабеждавате и радвате 🎈
Коментиран от #14, #22
18:32 10.05.2026
11 Амчи тя русия
Изтегля си войските от Урайна,плаща репарации от един трилион долара,предава виновните на международния наказателен съд в Хага и обевява фалит.Другото там кото реолюция,разпад и така нататък,си е вече вътрешни проблеми за нея,койта тя ще решава напред във времето.
18:34 10.05.2026
12 Курд Околянов
18:34 10.05.2026
13 Гресирана ватенка
До коментар #9 от "Смърфиета":А ти си слагай повече грес 😁😁😁
18:34 10.05.2026
14 Съдията
До коментар #10 от "Урсула фон дер Лайен, председател":Моли се Тръмп да убеди Путин, защото ако войната продължи още 5 години от ЕС нищо няма да остане. Всеки ще се спасява поединично, а нищо чудно и един куп локални, военни конфликти да почнат.😂
18:36 10.05.2026
15 Радой Ралин
До коментар #6 от "Руснак без крак...":Всъщност българин е циганин (с) Радой Ралин
Коментиран от #31
18:38 10.05.2026
16 Атина Палада
До коментар #3 от "Владимир Путин, президент":Като прибра Донбас с природните залежи ,как няма да обяви край на СВО :) Чукарите в Западна Украйна,барабар с дълговете на Киев ги оставя на ЕС да връща колосалните дългове :)
Коментиран от #28, #35, #38
18:40 10.05.2026
17 Майор Деянов, на всеки километър
Снощи Движухата с половин уста смутолеви, че войната е към края си, утре пристигат американците. Въпроса е дали ще спре набралата обороти и скорост Украйна, усетила вкуса на отмъщението ?!!
Коментиран от #23, #26
18:40 10.05.2026
18 Не бяха железни а метални
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Видях пръти от цинковани водопроводни тръби 3/4цола.Имаше и алуминиеви 1/2цола-дебелостенни.Моят беше от месинг и ми свърши добра работа.
18:41 10.05.2026
19 кажете
18:41 10.05.2026
20 Фори
18:43 10.05.2026
21 няма муниции нямя жива сила
18:43 10.05.2026
22 Атина Палада
До коментар #10 от "Урсула фон дер Лайен, председател":Колко си (у)лав:) Транша от 90 млрд отидоха в офшорките на глобалистите а в Украйна...1% от тази сума.
Коментиран от #27
18:43 10.05.2026
23 Съдията
До коментар #17 от "Майор Деянов, на всеки километър":Прав си, Украйна набра скорост на запад и намаля с 20%. Ако продължава да се опъва ще остане само град-държава Киев, защото панство Лвов ще предпочете в такъв случай Полша.😂
Коментиран от #25
18:43 10.05.2026
24 така е
18:44 10.05.2026
25 даже не с 20%
До коментар #23 от "Съдията":а с 65% намаля Украйна. Вервайте ми!
18:45 10.05.2026
26 Атина Палада
До коментар #17 от "Майор Деянов, на всеки километър":В Лвов усетиха скоростта на ВСУ:)) Приближават Лвов:)
Коментиран от #29, #30, #36
18:45 10.05.2026
27 Ол1гофрен,
До коментар #22 от "Атина Палада":Източник?
Коментиран от #34
18:46 10.05.2026
28 Миролюб Войнов, аналитик
До коментар #16 от "Атина Палада":"..Като прибра Донбас с природните залежи ..."
Това го кажи на 600 000 разплакани майки, бащи, роднини, кифло !!! Кажи го на Белгород, Брянск, Суджа, Туапсе, Таганрок, Уст-Луга. Кажи го на Сирия, Венцуела и Иран. Кажи го на цяла потънала в кръв и лъйна Русия, да видим ще разберат ли ☝️
18:46 10.05.2026
29 Гресирана ватенка
До коментар #26 от "Атина Палада":Ако си гресираш гаzундера ще те боли по-малко 😁😁😁
18:47 10.05.2026
30 Копейкин
До коментар #26 от "Атина Палада":Така ли се роди или после изпростя?
Коментиран от #37
18:48 10.05.2026
31 Румен Радев, премиер
До коментар #15 от "Радой Ралин":Аз не знам какъв е Радой !!!
Знам само, че знам 2 и 200, затова не посетих вчера МангоФеста ☝️😄
18:49 10.05.2026
32 645
18:49 10.05.2026
33 Дон Корлеоне
18:51 10.05.2026
34 Атина Палада
До коментар #27 от "Ол1гофрен,":Какъв източник бре :))) Схема стара ,колкото света... Глобалистите във война със целият свят ,режат им финансовите потоци отвсякъде ( последно в Персийския залив)ей така ще дадат 90 млрд на украинските олигарси.ха ха ха ти все едно не живееш на тази планета..
18:52 10.05.2026
35 Кухоглава копейка
До коментар #16 от "Атина Палада":А на нас какъв ни е кяра.
18:53 10.05.2026
36 контранастъплението от там почва
До коментар #26 от "Атина Палада":Украйна на границата с Унгария руснаците най ще усетят истинската украинска мощ.
Коментиран от #39
18:54 10.05.2026
37 Атина Палада
До коментар #30 от "Копейкин":И(з)простели сте вие:)спрямо вас Петроханци съм вундеркинд:)
18:54 10.05.2026
38 Ванга
До коментар #16 от "Атина Палада":Ако руснаците се задържат в Донбас там няма да става за живеене 100 години.Както е състоянието на 80% руска територия.
18:56 10.05.2026
39 Атина Палада
До коментар #36 от "контранастъплението от там почва":Унгария си прибира територията от Украйна..
18:56 10.05.2026