Кремъл: Очакваме скоро в Москва американските посредници за прекратяване войната в Украйна

10 Май, 2026 18:15 700 39

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Кремъл очаква бързо възобновяване на американското посредничество за прекратяване на войната в Украйна след настоящото тридневно примирие, заяви днес пред държавната телевизия Юрий Ушаков, съветник на руския президент Владимир Путин, натоварен с преговорите, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Ушаков заяви, че специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф и зетят на президента Доналд Тръмп Джаред Къшнър ще пристигнат в Москва "доста скоро", без да посочи конкретна дата.

"Рано или късно, мисля, че доста скоро, нашите постоянни колеги Стив Уиткоф и Къшнър ще пристигнат в Москва", отбеляза дипломатът. "Ще продължим диалога с тях", каза Ушаков, предаде ТАСС.

Ушаков заяви, че примирието, което е в сила до понеделник, е било договорено при телефонни разговори със САЩ, които той описа като "нелеки".

"Споразумението беше постигнато в хода на трудни преговори. В продължение на два дни водихме преговори по телефона с американските колеги, като успоредно с това американците поддържаха връзка с Киев", сподели дипломатът, цитиран от ТАСС. "Всичко това не беше лесно."

Уиткоф и Къшнър са посредничили в преговори между Русия и Украйна и в преди, без обаче да постигнат пробив. Ушаков отбеляза, че те са участвали и в преговорите по конфликта в Близкия изток.

Той повтори, че Русия е готова да сложи край на войната, ако Украйна се оттегли от региона Донбас в източната част на страната. "В Украйна знаят, че трябва да го направят, и рано или късно така или иначе ще го направят", заяви Ушаков.

Украинският президент Володимир Зеленски многократно е отхвърлял това искане. Досега руските сили не са успели да превземат стратегически важните градове Краматорск и Славянск в Донецка област, които Украйна счита за ключови за защитата на подстъпите към Киев.

И двете страни съобщиха за широко разпространени нарушения на примирието, обявено от Тръмп в петък, въпреки че наблюдателите отбелязаха общо намаляване на атаките, особено що се отнася до ударите по енергийни съоръжения зад фронтовата линия.

Руското министерство на отбраната днес съобщи за над 16 000 нарушения на примирието до този момент, включително единични изстрели. То посочи, че са били свалени 57 украински дрона.

Генералният щаб на Украйна съобщи за 150 руски атаки, а въздушните сили заявиха, че са свалени 27 руски дрона.

Пет души, включително две деца, са били ранени в източноукраинския град Харков, след като дрон ударил жилищен блок, съобщиха местните власти.


Русия
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    3 2 Отговор
    Трима души са задържани за нападението с железни прътове над Маршът на Безсмъртния полк в София вчера.

    Коментиран от #6, #18

    18:17 10.05.2026

  • 2 Дон Корлеоне

    9 4 Отговор
    Тръмп не може да спаси кожата на Хаяско.

    18:18 10.05.2026

  • 3 Владимир Путин, президент

    3 2 Отговор
    Таваришчи, тоя път е много много сериозно !!!
    Впредвид сложната ситуация, взех решение да обявя че сегодня Русия победи !!! Осигуряването на мирен живот и чисто небе над руската земя е най-голямата наша Победа. Поради силната заинтересованост и горещи молби от американска страна обявявам Край на СВО и Велика Победа ☝️

    Коментиран от #16

    18:21 10.05.2026

  • 4 Съдията

    5 4 Отговор
    Западна(лите) нямат вече кинти. Въртят, сучат, палачинката 100 пъти обърнаха. Над 600 милиарда евро и нито Русия е победена, нито Украйна ще бъде някога в границите от 1991-а, нито американците ще ги подкрепят по същия начин като досега. И всичко заради едни курабийки и болните амбиции на един риж турчин.😂

    Коментиран от #10

    18:21 10.05.2026

  • 5 Закс

    3 4 Отговор
    Извлечете путин от бункера и да заминава в Киев и да моли Зеленски за примирие.РФ е е в обсега на украинските ракети и дронове до Урал,че и отвъд Урал.

    18:22 10.05.2026

  • 6 Руснак без крак...

    2 4 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    "...Трима души са задържани..."

    Бе мен не ме задържаха, дори ме пуснаха с още един прът в случай, че първия се счупи !!!
    Колко "безсмъртни" бой изядоха няма се хваля, има ги в списъците на Пирогов ☝️😁

    Коментиран от #8, #15

    18:24 10.05.2026

  • 7 Примирие може да има

    4 4 Отговор
    само след като Русия предаде суверинитета на Сибир на САЩ и по конкретно на Тръмп,срещу обещанието,войната да приключи за 24 часа.

    18:25 10.05.2026

  • 8 Механик

    2 4 Отговор

    До коментар #6 от "Руснак без крак...":

    Удри копейката с фаража!!

    18:31 10.05.2026

  • 9 Смърфиета

    2 2 Отговор
    Ако огидат подсредници, да си приготвят въззелен. Отунчнявам, Тръмп ще прати първо Куштнер със други июдей. В Кремъл ще им дадат хлофазолинъ и ,че им пукат тетрадката

    Коментиран от #13

    18:32 10.05.2026

  • 10 Урсула фон дер Лайен, председател

    2 4 Отговор

    До коментар #4 от "Съдията":

    "...Западна(лите) нямат вече кинти..."

    Вие сериозно ли ?
    Вчера преведох първия транш от 95 млрд евра и поредната партида 100 000 дрона-убийци на Украйна🎆 Русия наистина победи НАТО !!! Победи го безапелационно със 600 000 : 0
    600 000 не са копчета, Груз 200 са ☝️
    Честита ви паБеда и още ПЯТЬ года все така да пабеждавате и радвате 🎈

    Коментиран от #14, #22

    18:32 10.05.2026

  • 11 Амчи тя русия

    3 3 Отговор
    знае какви са условията за прекратяване на войната.
    Изтегля си войските от Урайна,плаща репарации от един трилион долара,предава виновните на международния наказателен съд в Хага и обевява фалит.Другото там кото реолюция,разпад и така нататък,си е вече вътрешни проблеми за нея,койта тя ще решава напред във времето.

    18:34 10.05.2026

  • 12 Курд Околянов

    1 2 Отговор
    За тази дълга война е виновен единствено меката Мария Путин.

    18:34 10.05.2026

  • 13 Гресирана ватенка

    2 1 Отговор

    До коментар #9 от "Смърфиета":

    А ти си слагай повече грес 😁😁😁

    18:34 10.05.2026

  • 14 Съдията

    2 3 Отговор

    До коментар #10 от "Урсула фон дер Лайен, председател":

    Моли се Тръмп да убеди Путин, защото ако войната продължи още 5 години от ЕС нищо няма да остане. Всеки ще се спасява поединично, а нищо чудно и един куп локални, военни конфликти да почнат.😂

    18:36 10.05.2026

  • 15 Радой Ралин

    0 1 Отговор

    До коментар #6 от "Руснак без крак...":

    Всъщност българин е циганин (с) Радой Ралин

    Коментиран от #31

    18:38 10.05.2026

  • 16 Атина Палада

    4 2 Отговор

    До коментар #3 от "Владимир Путин, президент":

    Като прибра Донбас с природните залежи ,как няма да обяви край на СВО :) Чукарите в Западна Украйна,барабар с дълговете на Киев ги оставя на ЕС да връща колосалните дългове :)

    Коментиран от #28, #35, #38

    18:40 10.05.2026

  • 17 Майор Деянов, на всеки километър

    3 2 Отговор
    Нещата вървят към логичния си завършек.
    Снощи Движухата с половин уста смутолеви, че войната е към края си, утре пристигат американците. Въпроса е дали ще спре набралата обороти и скорост Украйна, усетила вкуса на отмъщението ?!!

    Коментиран от #23, #26

    18:40 10.05.2026

  • 18 Не бяха железни а метални

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Видях пръти от цинковани водопроводни тръби 3/4цола.Имаше и алуминиеви 1/2цола-дебелостенни.Моят беше от месинг и ми свърши добра работа.

    18:41 10.05.2026

  • 19 кажете

    0 0 Отговор
    тоя Къшнар освен зет на Тръмп какъв е ?

    18:41 10.05.2026

  • 20 Фори

    1 2 Отговор
    Лавров само ходи след зетя на Тръмп и се моли: Купи нещо бе бате ,че циганчетата гладни! Китайците няма да повторят грешката на Германия да купуват само от един. Знаят че който им продава ги държи за топките! А друг голям клиент не се очертава!

    18:43 10.05.2026

  • 21 няма муниции нямя жива сила

    2 2 Отговор
    Загубиха войната и взеха да се правят на миролюбци..хъ хъ хъ хъ

    18:43 10.05.2026

  • 22 Атина Палада

    4 1 Отговор

    До коментар #10 от "Урсула фон дер Лайен, председател":

    Колко си (у)лав:) Транша от 90 млрд отидоха в офшорките на глобалистите а в Украйна...1% от тази сума.

    Коментиран от #27

    18:43 10.05.2026

  • 23 Съдията

    2 2 Отговор

    До коментар #17 от "Майор Деянов, на всеки километър":

    Прав си, Украйна набра скорост на запад и намаля с 20%. Ако продължава да се опъва ще остане само град-държава Киев, защото панство Лвов ще предпочете в такъв случай Полша.😂

    Коментиран от #25

    18:43 10.05.2026

  • 24 така е

    1 2 Отговор
    Поредната хибридна статия подготвяща целокупното руско народонаселение, че добър или лош, края е близо.

    18:44 10.05.2026

  • 25 даже не с 20%

    1 2 Отговор

    До коментар #23 от "Съдията":

    а с 65% намаля Украйна. Вервайте ми!

    18:45 10.05.2026

  • 26 Атина Палада

    2 2 Отговор

    До коментар #17 от "Майор Деянов, на всеки километър":

    В Лвов усетиха скоростта на ВСУ:)) Приближават Лвов:)

    Коментиран от #29, #30, #36

    18:45 10.05.2026

  • 27 Ол1гофрен,

    2 2 Отговор

    До коментар #22 от "Атина Палада":

    Източник?

    Коментиран от #34

    18:46 10.05.2026

  • 28 Миролюб Войнов, аналитик

    2 2 Отговор

    До коментар #16 от "Атина Палада":

    "..Като прибра Донбас с природните залежи ..."

    Това го кажи на 600 000 разплакани майки, бащи, роднини, кифло !!! Кажи го на Белгород, Брянск, Суджа, Туапсе, Таганрок, Уст-Луга. Кажи го на Сирия, Венцуела и Иран. Кажи го на цяла потънала в кръв и лъйна Русия, да видим ще разберат ли ☝️

    18:46 10.05.2026

  • 29 Гресирана ватенка

    2 2 Отговор

    До коментар #26 от "Атина Палада":

    Ако си гресираш гаzундера ще те боли по-малко 😁😁😁

    18:47 10.05.2026

  • 30 Копейкин

    2 2 Отговор

    До коментар #26 от "Атина Палада":

    Така ли се роди или после изпростя?

    Коментиран от #37

    18:48 10.05.2026

  • 31 Румен Радев, премиер

    4 0 Отговор

    До коментар #15 от "Радой Ралин":

    Аз не знам какъв е Радой !!!
    Знам само, че знам 2 и 200, затова не посетих вчера МангоФеста ☝️😄

    18:49 10.05.2026

  • 32 645

    3 2 Отговор
    Големият кошмарен сценарий за ЕС и Америка е един ден Украйна и Русия да се сдобрят след толкова "ивестирани" (вероятно над трилион) средства за конфронтация и сегашната война. Малко вероятно е, но кой знае, ако голямото наливане на безотчетни пари спре, може и да се случи.

    18:49 10.05.2026

  • 33 Дон Корлеоне

    1 2 Отговор
    Хаяско пусна ли интернета?

    18:51 10.05.2026

  • 34 Атина Палада

    2 0 Отговор

    До коментар #27 от "Ол1гофрен,":

    Какъв източник бре :))) Схема стара ,колкото света... Глобалистите във война със целият свят ,режат им финансовите потоци отвсякъде ( последно в Персийския залив)ей така ще дадат 90 млрд на украинските олигарси.ха ха ха ти все едно не живееш на тази планета..

    18:52 10.05.2026

  • 35 Кухоглава копейка

    0 2 Отговор

    До коментар #16 от "Атина Палада":

    А на нас какъв ни е кяра.

    18:53 10.05.2026

  • 36 контранастъплението от там почва

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "Атина Палада":

    Украйна на границата с Унгария руснаците най ще усетят истинската украинска мощ.

    Коментиран от #39

    18:54 10.05.2026

  • 37 Атина Палада

    0 1 Отговор

    До коментар #30 от "Копейкин":

    И(з)простели сте вие:)спрямо вас Петроханци съм вундеркинд:)

    18:54 10.05.2026

  • 38 Ванга

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Атина Палада":

    Ако руснаците се задържат в Донбас там няма да става за живеене 100 години.Както е състоянието на 80% руска територия.

    18:56 10.05.2026

  • 39 Атина Палада

    0 0 Отговор

    До коментар #36 от "контранастъплението от там почва":

    Унгария си прибира територията от Украйна..

    18:56 10.05.2026

