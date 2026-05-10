Кремъл: Очакваме скоро в Москва американските посредници за прекратяване войната в Украйна

Кремъл очаква бързо възобновяване на американското посредничество за прекратяване на войната в Украйна след настоящото тридневно примирие, заяви днес пред държавната телевизия Юрий Ушаков, съветник на руския президент Владимир Путин, натоварен с преговорите, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Ушаков заяви, че специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф и зетят на президента Доналд Тръмп Джаред Къшнър ще пристигнат в Москва "доста скоро", без да посочи конкретна дата.

"Рано или късно, мисля, че доста скоро, нашите постоянни колеги Стив Уиткоф и Къшнър ще пристигнат в Москва", отбеляза дипломатът. "Ще продължим диалога с тях", каза Ушаков, предаде ТАСС.

Ушаков заяви, че примирието, което е в сила до понеделник, е било договорено при телефонни разговори със САЩ, които той описа като "нелеки".

"Споразумението беше постигнато в хода на трудни преговори. В продължение на два дни водихме преговори по телефона с американските колеги, като успоредно с това американците поддържаха връзка с Киев", сподели дипломатът, цитиран от ТАСС. "Всичко това не беше лесно."

Уиткоф и Къшнър са посредничили в преговори между Русия и Украйна и в преди, без обаче да постигнат пробив. Ушаков отбеляза, че те са участвали и в преговорите по конфликта в Близкия изток.

Той повтори, че Русия е готова да сложи край на войната, ако Украйна се оттегли от региона Донбас в източната част на страната. "В Украйна знаят, че трябва да го направят, и рано или късно така или иначе ще го направят", заяви Ушаков.

Украинският президент Володимир Зеленски многократно е отхвърлял това искане. Досега руските сили не са успели да превземат стратегически важните градове Краматорск и Славянск в Донецка област, които Украйна счита за ключови за защитата на подстъпите към Киев.

И двете страни съобщиха за широко разпространени нарушения на примирието, обявено от Тръмп в петък, въпреки че наблюдателите отбелязаха общо намаляване на атаките, особено що се отнася до ударите по енергийни съоръжения зад фронтовата линия.

Руското министерство на отбраната днес съобщи за над 16 000 нарушения на примирието до този момент, включително единични изстрели. То посочи, че са били свалени 57 украински дрона.

Генералният щаб на Украйна съобщи за 150 руски атаки, а въздушните сили заявиха, че са свалени 27 руски дрона.

Пет души, включително две деца, са били ранени в източноукраинския град Харков, след като дрон ударил жилищен блок, съобщиха местните власти.