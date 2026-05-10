Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Дронове и ракети над Персийския залив! Примирието на Доналд Тръмп отново виси на косъм

Дронове и ракети над Персийския залив! Примирието на Доналд Тръмп отново виси на косъм

10 Май, 2026 18:08 1 103 3

  • дронове-
  • ракети-
  • доналд тръмп-
  • корпус на гвардейците на ислямската революция-
  • персийски залив

Администрацията в Белия дом продължава да твърди, че споразумението за спиране на огъня все още е в сила

Дронове и ракети над Персийския залив! Примирието на Доналд Тръмп отново виси на косъм - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Кувейтската армия съобщи, че в ранните часове днес е засякла и неутрализирала няколко вражески дрона във въздушното пространство на страната, като това е първият подобен инцидент от влизането в сила на примирието във войната с Иран през април, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

По-рано тази седмица противовъздушната отбрана на Обединените арабски емирства свали две ирански балистични ракети и три дрона, в резултат на което бяха ранени трима души.

Кувейт по-рано е съобщавал, за прехванати от неговата ПВО ирански ракети и дронове по време на войната, включително при вълна от ирански дронове на 8 април, насочени срещу ключова инфраструктура.

Катарското Министерство на отбраната потвърди, че търговски кораб, намиращ се в териториалните води на Катар североизточно от пристанище Месаид е бил атакуван днес с дрон. Корабът е пътувал от Абу Даби, предаде Франс прес.

По-рано катарските власти съобщиха, че тази сутрин неидентифициран снаряд е ударил кораб край бреговете на Катар. Това стана ден след като иранския Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) заплаши да атакува "вражески" кораби в региона.

Според Британската агенция за сигурност на корабоплаването UKMTO корабът е бил поразен на 23 морски мили североизточно от Доха.

Агенцията съобщи, че е избухнал малък пожар, който е бил потушен. Няма пострадали и не е отчетено замърсяване на околната среда. а корабът е продължил пътя си. Не се уточнява кой стои зад атаката.

Иранската агенция Фарс, позовавайки се на свой източник, съобщи, че удареният кораб е плавал под американски флаг и е принадлежал на САЩ.

Вчера командирът на флота на КГИР предупреди, че всяка атака срещу ирански танкери и търговски кораби ще доведе до "тежък ответен удар" срещу американски цели и "вражески кораби" в региона.

Заплахата последва американски удари срещу два ирански петролни танкера в Оманския залив в петък. САЩ поддържат блокада на ирански пристанища от 13 април.

Иран и САЩ размениха удари в четвъртък вечерта, което постави под натиск примирието, действащо от 8 април.

Според Международната морска организация около 1500 кораба и близо 20 000 моряци остават блокирани в района на Ормузкия проток.

Обединените арабски емирства съобщиха днес, че са прехванали два ирански дрона във въздушното си пространство - пореден случай, поставящ на изпитание крехкото примирие в региона, постигнато преди месец във войната с Иран, предаде Асошиейтед прес.

Министерството на отбраната на ОАЕ заяви, че няма данни за жертви.

За случая бе съобщено в ден, в който удар с дрон предизвика малък пожар на търговски кораб край бреговете на Катар, а Кувейт обяви, че е отблъснал атака с безпилотен летателен апарат. Властите в Катар и Кувейт уточниха, че при инцидентите няма пострадали.

Администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп твърди, че споразумението за спиране на огъня все още е в сила.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 2.8 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    6 2 Отговор
    Тръмп загуби и тази война.

    18:14 10.05.2026

  • 2 Циганин

    0 1 Отговор
    Всъщност българин е циганин (с) Радой Ралин

    18:34 10.05.2026

  • 3 С ДВЕ ДУМИ

    1 1 Отговор
    Всяка жаба да си знае гьола.

    18:35 10.05.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания