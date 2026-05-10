Андрей Янкулов: Не знам какви са мотивите на Сарафов да се оттегли, но това съвпадна с резултата от изборите

10 Май, 2026 20:28, обновена 10 Май, 2026 19:34

Ключът е политическата воля, не само законовите промени, каза той за избора на нов ВСС

Снимка: NOVA
Предадох Министерство на правосъдието с доста придвижени инициативи за краткия срок, в който бях на този пост. Дори има неща, които моят наследник на поста би могъл да използва, ако желае. Това заяви в предаването „На Фокус” бившият вицепремиер и служебен министър на правосъдието Андрей Янкулов.

„Трудно е да се каже дали се решават проблеми, особено в такава позиция като министър на правосъдието. По-скоро се поставят важни теми на дневен ред и се повдигат въпроси пред съдебната система, когато става дума за нея. В тази връзка бяха придвижени редица неща, някои от които остават за решаване. Например предложенията за образуване на дисциплинарни производства, които направихме - по тях сега предстои произнасяне от съответните Съдийска и Прокурорска колегия дали ще бъдат образувани такива производства“, подчерта той.

Янкулов изрази надежда, че двете колегии ще дадат положително становище, защото има сериозни аргументи в съответните предложения. "Надявам се да има резултат, включително по отношение на господин Сарафов и госпожа Русинова. Аргументите са изключително силни, особено за Прокурорската колегия. Същото важи и за предложението ни в Съдийската колегия за съдия Василев“, подчерта той.

По отношение на казуса "Сарафов" Янкулов беше категоричен, че "не е имало битка със Сарафов". "Още от първия ден беше необходимо да се постави въпросът за легитимното изпълнение на функциите главен прокурор, тъй като правната система беше в сериозна криза. Въпреки закона, който ограничаваше възможността той да изпълнява тези функции след 21 юли, това продължи. Затова внесох предложение до Висшия съдебен съвет, който считам за компетентния орган да се произнесе“, обясни той.

По отношение на подадената оставка от страна на Борислав Сарафов бившият правосъден министър подчерта, че е приел този акт като "оттегляне на съгласие да заема длъжността". "Това беше възможност, която зависи изцяло от неговата воля. Не знам какви са били мотивите му, той не ги обяви публично. Но времето съвпадна с резултата от изборите", коментира той.

Що се отнася до това възможно ли е прегрупиране в съдебната система Янкулов посочи, че това ще стане ясно в следващите месеци. "Новото мнозинство заявява промени в Закона за съдебната власт и начина на избор на Висшия съдебен съвет, което е важна стъпка. Но ключовото е дали има политическа воля тези промени да бъдат реални, а не формални“, заяви той.

На въпрос защо е спрял няколко процедури, включително за европейски прокурори и назначения в Хага, Янкулов обясни: "Защото начинът, по който се провеждат тези назначения, е непрозрачен и проблемен. Същият модел на порочност, който виждаме вътрешно, се пренася и в европейските назначения. Има комисии с изтекли мандати и съмнителна процедура, както и липса на яснота как са избрани конкретни кандидати“.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Човекът гледал но

    5 0 Отговор
    Не е прозрял същността
    Няма лошо от добри намерения

    19:37 10.05.2026

  • 2 Факт!

    5 4 Отговор
    Каквито и да са мотивите на Сарафов, хората ще го запомнят като слуга на борисово-пеевската мафия. Когато Сарафов поеме пътя към затвора, ще го последват и Борисов и Пеевски. Това очакват милиони честни и почтени граждани.

    19:39 10.05.2026

  • 3 Дориана

    4 2 Отговор
    Корумпираната власт на Борисов и Пеевски беше отнета от Народа и Сарафов оцени това. За него това беше най- добрия ход за да не го свързват повече с корупционния модел.на Пеевски и Борисов. И Борисов и Пеевски трябва да постъпят също като Сарафов и да напуснат Парламента и политиката.

    19:39 10.05.2026

  • 4 SFинята

    4 1 Отговор
    За да може да гледа от далече резила на Решетниковото отроче

    19:42 10.05.2026

  • 5 в затвора

    2 2 Отговор
    Сарафов и двете шишита в една кочина !!

    19:47 10.05.2026

  • 6 Ютуб цялото интервю над 46 минути

    1 0 Отговор
    Който има време може да го изгледа- симбиозата политици,министри и мафията с олигарсите. Имена, факти и документи ...нещо зловещо е

    19:48 10.05.2026

  • 7 Мнение

    0 0 Отговор
    По-стара се много момчето, но ударите все в греда. Такава е системата. Ако Сарафов ме беше подал оставка, можеше да векува. С тези от вас им дреме, с тези огромни заплати и привилегии; "Колкото повече, толкова повече"...

    20:05 10.05.2026

