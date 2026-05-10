Андрей Янкулов: Не знам какви са мотивите на Сарафов да се оттегли, но това съвпадна с резултата от изборите

Предадох Министерство на правосъдието с доста придвижени инициативи за краткия срок, в който бях на този пост. Дори има неща, които моят наследник на поста би могъл да използва, ако желае. Това заяви в предаването „На Фокус” бившият вицепремиер и служебен министър на правосъдието Андрей Янкулов.

„Трудно е да се каже дали се решават проблеми, особено в такава позиция като министър на правосъдието. По-скоро се поставят важни теми на дневен ред и се повдигат въпроси пред съдебната система, когато става дума за нея. В тази връзка бяха придвижени редица неща, някои от които остават за решаване. Например предложенията за образуване на дисциплинарни производства, които направихме - по тях сега предстои произнасяне от съответните Съдийска и Прокурорска колегия дали ще бъдат образувани такива производства“, подчерта той.

Янкулов изрази надежда, че двете колегии ще дадат положително становище, защото има сериозни аргументи в съответните предложения. "Надявам се да има резултат, включително по отношение на господин Сарафов и госпожа Русинова. Аргументите са изключително силни, особено за Прокурорската колегия. Същото важи и за предложението ни в Съдийската колегия за съдия Василев“, подчерта той.

По отношение на казуса "Сарафов" Янкулов беше категоричен, че "не е имало битка със Сарафов". "Още от първия ден беше необходимо да се постави въпросът за легитимното изпълнение на функциите главен прокурор, тъй като правната система беше в сериозна криза. Въпреки закона, който ограничаваше възможността той да изпълнява тези функции след 21 юли, това продължи. Затова внесох предложение до Висшия съдебен съвет, който считам за компетентния орган да се произнесе“, обясни той.

По отношение на подадената оставка от страна на Борислав Сарафов бившият правосъден министър подчерта, че е приел този акт като "оттегляне на съгласие да заема длъжността". "Това беше възможност, която зависи изцяло от неговата воля. Не знам какви са били мотивите му, той не ги обяви публично. Но времето съвпадна с резултата от изборите", коментира той.

Що се отнася до това възможно ли е прегрупиране в съдебната система Янкулов посочи, че това ще стане ясно в следващите месеци. "Новото мнозинство заявява промени в Закона за съдебната власт и начина на избор на Висшия съдебен съвет, което е важна стъпка. Но ключовото е дали има политическа воля тези промени да бъдат реални, а не формални“, заяви той.

На въпрос защо е спрял няколко процедури, включително за европейски прокурори и назначения в Хага, Янкулов обясни: "Защото начинът, по който се провеждат тези назначения, е непрозрачен и проблемен. Същият модел на порочност, който виждаме вътрешно, се пренася и в европейските назначения. Има комисии с изтекли мандати и съмнителна процедура, както и липса на яснота как са избрани конкретни кандидати“.