Говори Москва: Засега не се планира разговор между Путин и Тръмп

9 Май, 2026 13:18 755 18

  • русия-
  • украйна-
  • доналд тръмп-
  • владимир путин

Песков допълни, че засега не е обсъждано удължаването на примирието в Украйна след 11 май

Говори Москва: Засега не се планира разговор между Путин и Тръмп
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Нов разговор между президентите на Русия и САЩ Владимир Путин и Доналд Тръмп засега не е планиран, заяви пред журналисти говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, отговаряйки на въпрос дали се очаква контакт между двамата лидери във връзка с резултатите от примирието в Украйна, предаде ТАСС, цитирана от БТА.

Песков допълни, че засега не е обсъждано удължаването на примирието в Украйна след 11 май. Той беше попитан дали в Кремъл са видели изявлението на президента на САЩ Доналд Тръмп, че би било добре да се удължи прекратяването на огъня.

"Не сме виждали [изявлението]. Примирието е в сила на 9-10-11 [май], други разговори не е имало“, заяви Песков.

Говорителят на Кремъл отбеляза също, че днес не е имало опити за проваляне на честванията по повод Деня на победата.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ЗИЛ 117

    3 3 Отговор
    Руснаците първо унищожават позиции с кабове, след това работят дроновете, а след това влиза пехотата“, обяснява Вячеслав Володин, говорител на Южната група на въоръжените сили на Украйна.
    Само това изречение ра3бива на пухх и прахх твърдението на ууррккууппииттееццииттее за руските загуби

    Коментиран от #13

    13:19 09.05.2026

  • 2 ЗИЛ 117

    2 3 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    13:20 09.05.2026

  • 3 ЗИЛ 117

    1 4 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    13:20 09.05.2026

  • 4 ЗИЛ 117

    2 4 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    13:20 09.05.2026

  • 5 Ясно

    4 3 Отговор
    Бай Дончо е тегли една м@йна на бункерният.

    Коментиран от #6

    13:22 09.05.2026

  • 6 Ами

    1 3 Отговор

    До коментар #5 от "Ясно":

    Коментарите са излишни.
    Снимката под заглавието на статията казва всико :)

    13:26 09.05.2026

  • 7 Ние

    3 3 Отговор
    Води ни Путине, води ни вожде наш!

    13:31 09.05.2026

  • 8 Дзак

    2 2 Отговор
    Ако Тръмп не беше нападнал Иран, щеше да бъде на парада!

    13:31 09.05.2026

  • 9 Обективен

    3 2 Отговор
    Българин да чества "Ден на победата", е все едно да те набият, да ти вземат една стая от апартамента, да ти откраднат всичките пари,
    а ти да се радваш и да празнуваш.😂

    13:31 09.05.2026

  • 10 Владимир Путин, президент

    4 2 Отговор
    След като Тръмп уреди безпроблемното провеждане Парада на Смеха, 140млн ватенки ще гласуват за него ☝️

    13:31 09.05.2026

  • 11 ИСТИНАТА

    5 2 Отговор
    Ако не бяха САЩ, сега в Русия щяха да говорят немски, нали?
    И вместо хайл Путлер, щяха да викат
    хайл Хитлер

    13:32 09.05.2026

  • 12 Факти

    2 2 Отговор
    Човек не може да разговаря докато го бият.

    13:32 09.05.2026

  • 13 Руснак без крак...

    3 3 Отговор

    До коментар #1 от "ЗИЛ 117":

    "..Руснаците първо унищожават позиции..."

    Но това по никъв начин не им пречи да продължават си слагат по една Kypица в гъzzaaa 😄

    Коментиран от #16

    13:34 09.05.2026

  • 14 Майор Деянов, на всеки километър

    3 2 Отговор
    "...не сме виждали изявлението, заяви Песков.."

    Направи добро на фашист, изяж лъйно !!!
    Песков комай забравя че пак ще дойде 9-ти май, а преди това Коледа, където Плешивата Движуха пак ще се моли за милост ☝️

    13:41 09.05.2026

  • 15 АБЕ мани....

    3 1 Отговор
    През целиот 15 мин...пен... ДЕЛ парад, пред мумията,..у..йлоу се беше сдухал като...пе..ДАЛ попаднал сред..скинари! Еееееееехехе

    13:43 09.05.2026

  • 16 ЗИЛ 117

    1 2 Отговор

    До коментар #13 от "Руснак без крак...":

    Имаш възможност да дадеш личен пример с кочана, действай

    13:51 09.05.2026

  • 17 ДОНАЛДЕ ПОМОГИ

    0 1 Отговор
    Спаси ме от ЛОШИЯ ЗЕЛЕНСКИ..

    Твой Верен ФРЕНД

    ПУЧЯ ВЪШКИН

    14:21 09.05.2026

  • 18 Някой

    1 0 Отговор
    Тоя Тръмп ми прилича на някакъв клоун който стана президент ей така за да не му е скучно !!

    14:31 09.05.2026

