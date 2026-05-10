Ясни са съдиите на Лудогорец - Левски и ЦСКА - ЦСКА 1948

Съдийската комисия определи реферите за мачовете от първата и втората четворка на еfbet Лига във вторник и сряда следващата седмица. Срещата между Лудогорец и Левски ще бъде ръководена от Любослав Любомиров. Мартин Великов ще свири ЦСКА - ЦСКА 1948.

Ето всички назначения:

Срещи от 34 кръг на efbet Лига



12 май 2026 г., вторник, 17:45 ч.

ПФК ЧЕРНО МОРЕ АД - ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 АД

ГС: Стоян Панталеев Арсов АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Иво Николаев Колев

4-ТИ: Георги Георгиев Спасов ВАР: Никола Антонов Попов АВАР: Ивайло Красимиров Ненков

СН: Георги Генов Нарлев



12 май 2026 г., вторник, 20:15 ч.

ПФК Ботев АД - ПФК Арда Кърджали 1924

ГС: Тодор Недялков Киров АС1: Димо Дамянов Вълчев АС2: Теодор Пешев Петров

4-ТИ: Антонио Тодоров Антов ВАР: Димитър Димитров Димитров АВАР: Димо Стоянов Димов

СН: Георги Владимиров Игнатов



13 май 2026 г., сряда, 17:45 ч.

ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ ЦСКА ЕАД - ФК Централен Спортен Клуб на Армията 1948

ГС: Мартин Живков Великов АС1: Тодор Василев Вуков АС2: Живко Руменов Петров

4-ТИ: Венцислав Георгиев Митрев ВАР: Мариян Георгиев Гребенчарски АВАР: Геро Георгиев Писков

СН: Валентин Желев Добрев



13 май 2026 г., сряда, 20:15 ч.

ПФК Лудогорец 1945 - ПФК Левски

ГС: Любослав Бисеров Любомиров АС1: Христо Пламенов Хаджийски АС2: Мартин Тодоров Мачев

4-ТИ: Георги Петров Стоянов ВАР: Кристиян Николов Колев АВАР: Денислав Йорданов Сталев

СН: Цветан Кръстев Кръстев