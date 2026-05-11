Frontex се готви за мащабна контрабанда на оръжие от Украйна към Европа след края на войната
  Тема: Украйна

11 Май, 2026 04:36, обновена 11 Май, 2026 04:42

Тогава страната ще има голямо количество оръжия, боеприпаси и взривни вещества – и много хора, които се нуждаят от пари

Снимка: Frontex
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Ларс Гердес, заместник-началник на Европейската агенция за гранична и брегова охрана Frontex, предупреди за висок риск от мащабна контрабанда на оръжие от Украйна към Европа след края на конфликта с Русия, съобщава Politico.

„Контрабандата на оръжия може да се случи в по-голям мащаб. Това може да се превърне в проблем със сигурността за Европа“, каза Гердес.

Той отбеляза, че след края на конфликта е възможен сценарий, подобен на ситуацията след войните в бивша Югославия, когато незаконни оръжия се разпространиха масово в европейските страни.

Гердес отбеляза, че Frontex е засилила присъствието си на западните граници на Украйна и следи отблизо ситуацията. „Подготвяме се за това от началото на войната“, каза той.

Представителят на Frontex добави, че смята риска за особено висок в случай на прекратяване на огъня или мирно споразумение. „В този момент в страната ще има голямо количество оръжия, боеприпаси и взривни вещества – и много хора, които се нуждаят от пари“, каза Гердес.

Полицейската служба на ЕС, Европол, съобщи още през лятото на 2022 г., че разполага с информация, сочеща случаи на контрабанда на огнестрелни оръжия от украинска територия от престъпни групировки.

Сергей Шойгу, тогавашен ръководител на руското Министерство на отбраната, също посочи, че някои западни оръжия, предназначени за Украйна, вече са попаднали на черния пазар и се разпространяват в целия Близък изток.

През 2024 г. министърът на вътрешните работи на страната Игор Клименко увери, че нито едно оръжие не е напуснало незаконно Украйна от 2022 г. насам. Той също така похвали „колосалната работа“ на украинските правоохранителни органи по този въпрос.


Украйна
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ООрана държава

    8 0 Отговор
    Ще пада износ а ние ще наливаме още милярди за така нареченото "възстановяване"

    05:30 11.05.2026

  • 2 Анонимен

    0 0 Отговор
    Пара мутрата има!

    06:55 11.05.2026

  • 3 А СТИГА С ТЕЯ ВИЦОВЕ

    2 0 Отговор
    Той също така похвали „колосалната работа“ на украинските правоохранителни органи по този въпрос.
    МА ВЕРНО ЛИ ??АЙ,АЙ,АЙ, ГЛЕДАЙ ТИ ПРАВДИВОДСТ СЕ СЛУЧВА В ЕДНА ПРОПИТА ОТ КОРУПЦИЯ ТЕРИТОРИЯ!
    НА КОГО ТЕЯ КОМПРОНОМЕРА БЕ МАФИОТЧЕТА, МА НАЛИ И ВИЕ СТЕ ВЪТРЕ В ИГРАТА .
    А ДО СЕГА КЪДЕ СА ИЗПАРИЛИТЕ СЕ НАД 100 МИЛЯРДА ДОЛАРА!
    КЪДЕ СА ОТЧЕТИТЕ ЗА ИЗРАЗХОДЕНИЕ ВЕЧЕ НАД 400 МИЛЯРДА ЕВРО ПОМОЩИ , ДАДЕНИ НА УКРОХУНТАТА ??
    АЛАБАЛИСТИКАТА СИ Я ЗАПАЗЕТЕ ЗА ВАС , КОЛКО БИЛИ БЛЯ, БЛЯ БЛЯ !!
    ДАЙТЕ ОТЧЕТИТЕ ЗА ИЗРАЗХОДВАНИТЕ ЧУТОВИЩНИ СУМИ !!!! НЯМА ТАКИВА , НАЛИ !! А ЗАЩО НЯМА ?? ХА ПОЗНАЙТЕ ЗАЩО ! ЗАЩОТО НЯМА ЧИТАВ ТАМ , ВСИЧКИ СА В КЮПА ВКУПОМ С ЕВРОДАЛАВЕРАДЖИЙСКАТА ВЪРХУШКА!

    06:56 11.05.2026

  • 4 Зелени капачки

    0 0 Отговор
    Като нищо ще се окаже в ИДИЛ и Иран.

    07:05 11.05.2026

