Ларс Гердес, заместник-началник на Европейската агенция за гранична и брегова охрана Frontex, предупреди за висок риск от мащабна контрабанда на оръжие от Украйна към Европа след края на конфликта с Русия, съобщава Politico.

„Контрабандата на оръжия може да се случи в по-голям мащаб. Това може да се превърне в проблем със сигурността за Европа“, каза Гердес.

Той отбеляза, че след края на конфликта е възможен сценарий, подобен на ситуацията след войните в бивша Югославия, когато незаконни оръжия се разпространиха масово в европейските страни.

Гердес отбеляза, че Frontex е засилила присъствието си на западните граници на Украйна и следи отблизо ситуацията. „Подготвяме се за това от началото на войната“, каза той.

Представителят на Frontex добави, че смята риска за особено висок в случай на прекратяване на огъня или мирно споразумение. „В този момент в страната ще има голямо количество оръжия, боеприпаси и взривни вещества – и много хора, които се нуждаят от пари“, каза Гердес.

Полицейската служба на ЕС, Европол, съобщи още през лятото на 2022 г., че разполага с информация, сочеща случаи на контрабанда на огнестрелни оръжия от украинска територия от престъпни групировки.

Сергей Шойгу, тогавашен ръководител на руското Министерство на отбраната, също посочи, че някои западни оръжия, предназначени за Украйна, вече са попаднали на черния пазар и се разпространяват в целия Близък изток.

През 2024 г. министърът на вътрешните работи на страната Игор Клименко увери, че нито едно оръжие не е напуснало незаконно Украйна от 2022 г. насам. Той също така похвали „колосалната работа“ на украинските правоохранителни органи по този въпрос.