Турски пътнически самолет претърпя инцидент при кацане в Катманду ВИДЕО

11 Май, 2026 06:33, обновена 11 Май, 2026 06:44 597 0

Запалил се е колесникът му, екипажът е евакуиран

Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Самолет на Turkish Airlines от Истанбул до Катманду се е запалил при кацане на международното летище Трибхуван в непалската столица, съобщи Nepal News, позовавайки се на администрацията на летището.

Едно от колелата на колесника се е запалило по време на кацане. Видеоклип, публикуван в социалните мрежи, показва пламъци и дим, излизащи от колесника, докато самолетът се е движил по пистата.

На борда е имало между 284 и 289 души, включително 11 членове на екипажа. Всички са били евакуирани през аварийни изходи и няма пострадали.

Започнато е разследване на инцидента.


