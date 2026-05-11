Турски пътнически самолет претърпя инцидент при кацане в Катманду ВИДЕО

Самолет на Turkish Airlines от Истанбул до Катманду се е запалил при кацане на международното летище Трибхуван в непалската столица, съобщи Nepal News, позовавайки се на администрацията на летището.

Едно от колелата на колесника се е запалило по време на кацане. Видеоклип, публикуван в социалните мрежи, показва пламъци и дим, излизащи от колесника, докато самолетът се е движил по пистата.

На борда е имало между 284 и 289 души, включително 11 членове на екипажа. Всички са били евакуирани през аварийни изходи и няма пострадали.

Започнато е разследване на инцидента.