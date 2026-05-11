Цената на петрола отново скочи, барелът мина $105

Цената на суровия петрол Brent на лондонската борса ICE се повиши с повече от 4,6%, според данни за търговията.

Към 7:59 ч. българско време цената на суровия петрол Brent се е повишила с 4,64%, достигайки 105,99 долара за барел.

Към 8:19 ч. Brent забави растежа си и се търгуваше на 105,65 долара за барел (ръст от 4,3%).

Междувременно цената на фючърсите на американския лек петрол WTI с се е повишила с 4,96%, достигайки 100,15 долара за барел.

Основните причини за високите цени на петрола са свързани със сериозни геополитически сътресения и логистични прекъсвания, които директно засягат глобалното предлагане. Конфликтът между САЩ и Иран е основният двигател на пазара. Военните действия в региона, започнали по-рано през годината, доведоха до „най-голямото прекъсване на доставките в историята“ според Международната агенция по енергетика (МАЕ).

Ормузкия проток е затворен за голяма част от търговското корабоплаване поради риск от атаки. През този маршрут обикновено преминава около една пета от световния петрол, а неговото затваряне блокира огромни обеми суровина в Персийския залив.

Поради несигурността инвеститорите добавят премия от $10 до $15 към цената на всеки барел. Дори новините за дипломатически преговори между Вашингтон и Техеран предизвикват резки колебания, но без трайно понижение на цените.

Световните резерви се изчерпват по-бързо от очакваното, тъй като рафинериите се опитват да компенсират липсата на физически доставки от Близкия изток.

Наближаването на летния сезон традиционно увеличава консумацията на горива, което допълнително оказва натиск върху цените в условия на дефицит.