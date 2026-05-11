Цената на петрола отново скочи, барелът мина $105

11 Май, 2026 08:58, обновена 11 Май, 2026 09:09 770 8

Увеличението от вчера е с близо 5%

Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Цената на суровия петрол Brent на лондонската борса ICE се повиши с повече от 4,6%, според данни за търговията.

Към 7:59 ч. българско време цената на суровия петрол Brent се е повишила с 4,64%, достигайки 105,99 долара за барел.

Към 8:19 ч. Brent забави растежа си и се търгуваше на 105,65 долара за барел (ръст от 4,3%).

Междувременно цената на фючърсите на американския лек петрол WTI с се е повишила с 4,96%, достигайки 100,15 долара за барел.

Основните причини за високите цени на петрола са свързани със сериозни геополитически сътресения и логистични прекъсвания, които директно засягат глобалното предлагане. Конфликтът между САЩ и Иран е основният двигател на пазара. Военните действия в региона, започнали по-рано през годината, доведоха до „най-голямото прекъсване на доставките в историята“ според Международната агенция по енергетика (МАЕ).

Ормузкия проток е затворен за голяма част от търговското корабоплаване поради риск от атаки. През този маршрут обикновено преминава около една пета от световния петрол, а неговото затваряне блокира огромни обеми суровина в Персийския залив.

Поради несигурността инвеститорите добавят премия от $10 до $15 към цената на всеки барел. Дори новините за дипломатически преговори между Вашингтон и Техеран предизвикват резки колебания, но без трайно понижение на цените.

Световните резерви се изчерпват по-бързо от очакваното, тъй като рафинериите се опитват да компенсират липсата на физически доставки от Близкия изток.

Наближаването на летния сезон традиционно увеличава консумацията на горива, което допълнително оказва натиск върху цените в условия на дефицит.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Сесесере

    6 8 Отговор
    Сульо и пульо имат по 3 коли! До кенефа даже ходят с тях ! Нафтата трябва да е 5€ за литър!

    09:13 11.05.2026

  • 2 Боко

    5 0 Отговор
    Рижко прави семеен бизнес :
    Заличава-сключва сделка…
    Петрола :нагоре-надолу
    тръмпчетата: купува-продава 💸💵🎯👌

    09:18 11.05.2026

  • 3 1488

    3 1 Отговор
    вчера бе 160, днес СКОЧИ на 105 ???

    Коментиран от #8

    09:28 11.05.2026

  • 4 Хи хи

    6 0 Отговор
    А Путин прави дебелите пачки от дебелите цени на петрола за ужас на еврастите !

    09:44 11.05.2026

  • 5 Хи хи

    7 0 Отговор
    Абе, урсуля нали беше ограничила цената на петрола под 60 долара за барел, кво стана ??

    09:46 11.05.2026

  • 6 Перо

    0 4 Отговор
    Слава Украина и президент Зеленски

    Коментиран от #7

    10:03 11.05.2026

  • 7 Хи хи

    7 0 Отговор

    До коментар #6 от "Перо":

    слава на урките за какво ? Че изгубиха 20% уркотеритории и че плюскат нашите пари ???!!

    10:10 11.05.2026

  • 8 Хм...

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "1488":

    105 е на борсата, нещо подобно е и с цената на фючърсите. В наличност е доста по скъп. Например уралс вече натоварен на танкер под $160 в момента няма и тенденцията е устремно нагоре. Затова има танкери, които променят крайната дестинация посред курса. И ако инф@нтилния иди0т тръмп не се сафиряса скоро, ще видим цени и над $200, че може и доста повече.

    Пък
    Зимата иде.
    😉

    11:00 11.05.2026