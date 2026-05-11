Полша предупреди САЩ с "преразглеждане на отношенията", ако не ѝ върнат укриващия се бивш правосъден министър

Полските власти може да бъдат принудени да преразгледат сътрудничеството си със Съединените щати, ако Вашингтон откаже да екстрадира Збигнев Зьобро, бившият ръководител на полското Министерство на правосъдието (2015-2023), който избяга от Унгария.
Това заяви Влодзимеж Части, председател на Сейма (долната камара на полския парламент), по радио Zet.
„Ако нашият най-близък приятел не екстрадира г-н Зьобро, тогава ние, като държава, ще трябва да преразгледаме политиката си по отношение на различните решения, които ще трябва да вземем съвместно със Съединените щати“, отбеляза Части.
На 10 май полският министър на правосъдието Валдемар Журек потвърди слуховете за заминаването на Зьобро от Унгария в Съединените щати и обяви планове за подготовка на искане за екстрадицията му.
Бившият ръководител на полското Министерство на правосъдието, обвинен от полската прокуратура в ръководене на „престъпна група“ по дело за измама в рамките на ръководеното от него ведомство, получи политическо убежище в Унгария през декември 2025 г.
Новият унгарски министър-председател Петер Мадяр от своя страна обяви намерението си да екстрадира Зьобро във Варшава.
