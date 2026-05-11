Новини
Свят »
Полша »
Полша предупреди САЩ с "преразглеждане на отношенията", ако не ѝ върнат укриващия се бивш правосъден министър

Полша предупреди САЩ с "преразглеждане на отношенията", ако не ѝ върнат укриващия се бивш правосъден министър

11 Май, 2026 11:22, обновена 11 Май, 2026 11:32 1 559 11

  • полша-
  • сащ-
  • министър-
  • екстрадиция-
  • унгария

Подсъдимият Збигнев Зьобро най-напред избяга в Унгария, но на 10 май бе потвърдено, че вече е отвъд океана

Полша предупреди САЩ с "преразглеждане на отношенията", ако не ѝ върнат укриващия се бивш правосъден министър - 1
Збигнев Зьобро, Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Полските власти може да бъдат принудени да преразгледат сътрудничеството си със Съединените щати, ако Вашингтон откаже да екстрадира Збигнев Зьобро, бившият ръководител на полското Министерство на правосъдието (2015-2023), който избяга от Унгария.

Това заяви Влодзимеж Части, председател на Сейма (долната камара на полския парламент), по радио Zet.

„Ако нашият най-близък приятел не екстрадира г-н Зьобро, тогава ние, като държава, ще трябва да преразгледаме политиката си по отношение на различните решения, които ще трябва да вземем съвместно със Съединените щати“, отбеляза Части.

На 10 май полският министър на правосъдието Валдемар Журек потвърди слуховете за заминаването на Зьобро от Унгария в Съединените щати и обяви планове за подготовка на искане за екстрадицията му.

Бившият ръководител на полското Министерство на правосъдието, обвинен от полската прокуратура в ръководене на „престъпна група“ по дело за измама в рамките на ръководеното от него ведомство, получи политическо убежище в Унгария през декември 2025 г.

Новият унгарски министър-председател Петер Мадяр от своя страна обяви намерението си да екстрадира Зьобро във Варшава.


Полша
Поставете оценка:
Оценка 2.8 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 МЪрдяр, скоро

    15 9 Отговор
    Ще се на играе, Орбан ще се върне на Бял Кон със сопа в ръка...... Ще има жендърастки плач

    Коментиран от #4, #6

    11:33 11.05.2026

  • 2 Атина Палада

    15 5 Отговор
    САЩ бяха разположили свои бази в Германия, за да не мърдат и да не се бунтишуват много. Вече Германия е обладана и поробена. САЩ ги изтегли от там. Сега защо ли САЩ слагат свои бази в Полша?
    За да не надигат глава.

    11:38 11.05.2026

  • 3 не може да бъде

    2 8 Отговор
    Чета и просто не мога да повярвам че е възможна и сега такава полска неадекватност ...поляците предупреждават чрез медиите САЩ /не по дипломатическите канали а публично/!?Историята е показала че Полша като държава е способна на такива неразумни действия ...и ето това пак се повтаря...разбира се този инцидент е незначителен ...но за мен е важно какво мислене се демонстрира в случая!? ...Нищо ново под слънцето!?

    11:40 11.05.2026

  • 4 Орбан Кинг

    3 4 Отговор

    До коментар #1 от "МЪрдяр, скоро":

    Или на бял кон, или пък на некоя зебра от частното му сафари..

    11:41 11.05.2026

  • 5 Факт

    1 6 Отговор
    Сащ вече колонизираха русия чрез другаря си и Британия,ред е на полските болшевики

    11:42 11.05.2026

  • 6 хаха

    6 5 Отговор

    До коментар #1 от "МЪрдяр, скоро":

    Встъпващият в длъжност премиер на Унгария заяви, че Виктор Орбан е използвал унгарски държавни средства, за да финансира CPAC, водещото събитие за работа в мрежа за кандидати от Републиканската партия, членове на Конгреса и консервативни медии в страната.

    Съгласно законодателството на САЩ това не е само унгарски проблем. Чуждестранните правителства нямат право да харчат пари за американски избори, а на американците е забранено да искат или приемат такива.

    Я лай още бе ватнишката подлога!

    Коментиран от #8

    11:45 11.05.2026

  • 7 Любопитен

    2 9 Отговор
    Аз се чудя - наш радев, къде първо ще избяга?
    В САЩ през Словакия?
    Или директно в русия?
    Ами неговите говорителчета?
    То лошото, че като настане време - нито фицо, нито дони, нито путя ще са на власт.
    И може би бай Ставри, най-накрая ще си има съкилийници?

    11:46 11.05.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 авантгард

    0 1 Отговор
    Видяла жабата, че подковават коня и вдигнала и тя крак.

    11:54 11.05.2026

  • 10 Цървул

    3 0 Отговор
    Сега е ясно , как се правят и поддържат зависимости , за да се източват държави .

    12:12 11.05.2026

  • 11 Казанлъшкия

    0 0 Отговор
    Много смели нещо го дават. САЩ ако им наложат санкции ,дотам с уж сериозната им полска икономика на тия смешници, чийто жизнен стандарт е една идея над българския,но много си повярваха нещо.

    12:47 11.05.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания