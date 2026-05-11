Борис Писториус пристигна в Киев, „Алтернатива за Германия" критикува остро визитата

Алис Вайдел, съпредседател на партията „Алтернатива за Германия", остро критикува посещението на германския министър на отбраната Борис Писториус в Киев и заяви, че германското правителство трябва да спре „да подхранва спирала на ескалация“.

„Писториус отива в Киев, за да сключи нови сделки за оръжие, докато Путин иска бившият канцлер Герхард Шрьодер да посредничи в мирните преговори. Германското правителство, водено от ХДС, трябва да подкрепи преговорите, а не да подхранва спирала на ескалация!“, написа Вайдел в X.

По-рано информационната агенция DPA съобщи, че Писториус е пристигнал в Киев на необявено посещение, за да обсъди разширяването на сътрудничеството в областта на оръжията с Украйна. Министърът заяви, че основният фокус е върху съвместното разработване на усъвършенствани безпилотни системи във всички оперативни диапазони, особено в областта на способностите за дълбоки удари.

Министърът на отбраната уточни, че германското правителство е ангажирано със създаването на съвместни предприятия с Украйна.

Както съобщи говорителят на германския кабинет Щефан Корнелиус, Германия е предоставила на Украйна приблизително 39 милиарда евро хуманитарна помощ и 55 милиарда евро военна помощ от 24 февруари 2022 г.