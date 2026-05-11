Борис Писториус пристигна в Киев, „Алтернатива за Германия" критикува остро визитата

11 Май, 2026 12:31, обновена 11 Май, 2026 12:46 1 618 39

  • алис вайдел-
  • алтернатива за германия-
  • украйна-
  • оръжие-
  • русия

Германското правителство трябва да спре „да подхранва спирала на ескалация“, заяви съпредседателят на партията Алис Вайдел

Борис Писториус пристигна в Киев, „Алтернатива за Германия" критикува остро визитата - 1
Снимка: Фейсбук
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Алис Вайдел, съпредседател на партията „Алтернатива за Германия", остро критикува посещението на германския министър на отбраната Борис Писториус в Киев и заяви, че германското правителство трябва да спре „да подхранва спирала на ескалация“.

„Писториус отива в Киев, за да сключи нови сделки за оръжие, докато Путин иска бившият канцлер Герхард Шрьодер да посредничи в мирните преговори. Германското правителство, водено от ХДС, трябва да подкрепи преговорите, а не да подхранва спирала на ескалация!“, написа Вайдел в X.

По-рано информационната агенция DPA съобщи, че Писториус е пристигнал в Киев на необявено посещение, за да обсъди разширяването на сътрудничеството в областта на оръжията с Украйна. Министърът заяви, че основният фокус е върху съвместното разработване на усъвършенствани безпилотни системи във всички оперативни диапазони, особено в областта на способностите за дълбоки удари.

Министърът на отбраната уточни, че германското правителство е ангажирано със създаването на съвместни предприятия с Украйна.

Както съобщи говорителят на германския кабинет Щефан Корнелиус, Германия е предоставила на Украйна приблизително 39 милиарда евро хуманитарна помощ и 55 милиарда евро военна помощ от 24 февруари 2022 г.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 мдда

    28 7 Отговор
    Е този б0 клук си е на точното място!

    12:52 11.05.2026

  • 3 ОЧЕВИДНО

    48 12 Отговор
    НЕМСКИЯ ГЕН Е УВРЕДЕН. ОБИЧАТ ДА СИ БИЯТ АВТОГОЛОВЕ. ПРИЧИНИХА 2 СВЕТОВНИ ВОЙНИ И ПАК НЕ СЕ ВРАЗУМИХА.

    Коментиран от #14, #16, #18, #38

    12:52 11.05.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Германският

    41 6 Отговор
    Фашист,не може да се отърве ,че дядото му са били като тъпан през втората световна война!Иска още!Скоро пак ще има избори в Германия и тези няма да бъдат дори в опозиция!😄

    12:53 11.05.2026

  • 6 Феникс

    22 10 Отговор
    Ти и затова алтернативата ще спечели изборите в Германия, тук ще се сучи същото, след като Радев се о@ка и покаже истинското си лице!

    Коментиран от #12, #13

    12:53 11.05.2026

  • 7 Лошо

    25 5 Отговор
    Фашистите са на власт.и така

    12:54 11.05.2026

  • 8 честен ционист

    25 4 Отговор
    Този Писториус да остава куфара с поредния транш и да си заминава за Берлин по живо, по здраво.

    12:54 11.05.2026

  • 9 Минаха толкова години...!

    32 6 Отговор
    А швабите още не могат да преглътнат Убедителната Победа на СССР,над ХитлероФашистка Германия...?!?!

    Коментиран от #17

    12:54 11.05.2026

  • 10 историк

    27 8 Отговор
    Бурсула и Меркел убиха Германия , и май идва времето да си прекарат старините зад решетки !

    12:55 11.05.2026

  • 11 Парите не миришат

    16 6 Отговор
    Човекът просто си гледа бизнеса и лобира за това немски фирми да прилапат голяма част от заема за Украйна. Докато има война, ще има и европари за немските фирми.

    12:55 11.05.2026

  • 12 честен ционист

    6 11 Отговор

    До коментар #6 от "Феникс":

    Костадин, Радостин, и Ивелин ще свалят самальота на Радев с камъни още тая зима.

    12:56 11.05.2026

  • 13 Няма как да се случи тука

    15 7 Отговор

    До коментар #6 от "Феникс":

    Разграждане още 21-ва се доказахте като патерица на Тиквата.

    12:58 11.05.2026

  • 14 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    5 13 Отговор

    До коментар #3 от "ОЧЕВИДНО":

    руския нали е наред , ко ти пука?

    12:58 11.05.2026

  • 15 Криворожки дебил

    19 5 Отговор
    Борис въпреки че е негодник не е много умен.На нас такива ни трябват

    12:58 11.05.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Пламен

    5 13 Отговор

    До коментар #9 от "Минаха толкова години...!":

    ссср къде е , че не го виждам ?

    13:02 11.05.2026

  • 18 Лука

    6 26 Отговор

    До коментар #3 от "ОЧЕВИДНО":

    Сега фашизма е в русия,тя отговаря на почти всички критерии за фашистка държава . Не спори а чети за фашизма !

    Коментиран от #27, #30, #33

    13:03 11.05.2026

  • 19 не може да бъде

    20 3 Отговор
    Считам че трябва да се обърни по-сериозно внимание на идеята на Путин Герхард Шрьодер да бъде преговарящ от страна на ЕС в евентуални преговори с Русия!?Шрьодер е на 82 г.от доста време не ев голямата политика зад него не стои никой даже ако застане начело на европейска делегация неговият авторитит няма да бъде висок!?Защо тогава Путин има тази идея -ами вижте той се подиграва на европейските политици това е знак/намек че той няма с кого в Европа да говори след Шрьодер !?А посещението на Писториус в Киев -особено в този момент - само потвърждава това мнение на Путин че той няма с кого да разговаря ...и няма да разговаря!?Украинския въпрос няма да се реши на европейско- руска среща а само на американо -руска ...на европейците просто ще бъде съобщено !?

    13:04 11.05.2026

  • 20 5678

    19 4 Отговор
    Умряла Европа си копае Гроба

    13:05 11.05.2026

  • 21 Алис Вайдел е истинска лезбийка не

    9 4 Отговор
    като Ивайло и Асен, тия двамката са спали с майките си, ако ме разбирате начи.❤️🇧🇬❤️🇩🇪❤️🇪🇺😁

    13:06 11.05.2026

  • 22 Коко

    20 5 Отговор
    Фашистите се събират.
    Време е за орехчета!

    13:08 11.05.2026

  • 23 Няма значение какво мисли AFD

    5 16 Отговор
    Следващите федерални избори в Германия са през 2029г, а дотогава джуджето ще е сдало багажа и на фронта и като президент, а и физически.

    Коментиран от #29

    13:15 11.05.2026

  • 24 Хи хи хи

    14 4 Отговор
    тиа, ПиШториус де, голям "герой" излезе посещава киийюф в последния ден от трите дена примирето за които Руснаците обещаха да не бомбандират киийюф......а кат се върне ша прекръсти Министерството на отбраната на федералната република на
    ОКВ /дас ОберКомандо дер Вермахт/
    А себе си от Борис ПиШториус на генералфелдмаршал Вилхелм Кайтел II

    13:18 11.05.2026

  • 25 Алтернативата

    5 20 Отговор
    много антиукраинска бе. Направо да се кръстят РУСКА алтернатива за Германия и на всички да им стане ясно, че са едни проруски подлоги.

    Коментиран от #28, #31

    13:20 11.05.2026

  • 26 Патриот

    13 3 Отговор
    може да бъде само този, който слави само Родината си, а не чужда имперска сила. Странно, защо има малоумни в ЕВРОПА, които НЕ ЗАБЕЛЯЗВАТ този факт. Странно е!

    13:22 11.05.2026

  • 27 Бъркаш се

    12 2 Отговор

    До коментар #18 от "Лука":

    Сега фашизма е в к0чин@т@ наречена ес,тя отговаря на всички критерии за фашизъм.Не спори а чети за фашизма!

    13:31 11.05.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 СТИГА СА ШМАТКА

    5 1 Отговор

    До коментар #18 от "Лука":

    КОФАТА НА УЛ ГУРКО И
    УЛ БАТЕМБЕРГ ОЩЕ НЕ СИ Я ПРОВЕРИЛ
    ЕЙ СИГА РЕСТОРАНТА ИЗХВЪРЛИ ПОМИЯТА

    13:38 11.05.2026

  • 31 Трябва ли “ Алтернатива за Германия”

    7 1 Отговор

    До коментар #25 от "Алтернативата":

    да бъде проукраинска?Не трябва ли да е прогерманска?

    13:39 11.05.2026

  • 32 стоян георгиев

    6 3 Отговор
    Сега е момента руснаците да наградят Пиздориус с медал Искандер М !

    13:40 11.05.2026

  • 33 Малкия Стоянчо

    4 2 Отговор

    До коментар #18 от "Лука":

    Чичо Лука ,колко парички искаш да ми разказваш приказки и да смуучеш биберончо ,съучениците ми казаха ,че било страхотно !Спестил съм едни10€ от закуски ,дали ще стигнат ?

    13:44 11.05.2026

  • 34 Възраждане

    6 2 Отговор
    Алтернатива за Германия и Възраждане са единствените партии защитаващи националите интереси. Ще го видим Радев. Ако продължава слугинажа към Украйна, ще си върнем България и лева

    13:46 11.05.2026

  • 35 Е как

    1 7 Отговор
    Алтернатива за Германия е спонсорирана от русия и изпълнява нарежданията оттам.

    14:01 11.05.2026

  • 36 Някой

    2 2 Отговор
    В случая става дума за бизнес. ЕС се превъоръжава и Украйна притежава военно ноу-хау. Самата Украйна започна да инвестира във военни заводи в ЕС. Пример украинската "Файер пойнт" строи завод за производство на ракетно гориво и компоненти за ракетни двигатели в Дания. Едва ли призивите за обезоръжаване на Германия и доближаване на Русия до границите ще са популярни всред немското общество.

    14:07 11.05.2026

  • 37 СССР

    1 2 Отговор
    Да не забравяме, комунисти и фашисти /не че на са еднакви/ си бяха много близки, докато не се скараха кой какво да владее

    14:22 11.05.2026

  • 38 точка

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "ОЧЕВИДНО":

    Мито лакомията си е като наркотик. ТЕ заладяха цяла европа ейтака. Защото САЩ и те победиха в студената война. И 30 г глозгаха завладянато от източна европа. Добре се справиха защото ТЕ са главният търговски партньор, или по точно КОЛОНИЗАТОР. Та апетита идва с яденето. След като си завладял всичко без пушка да пукне и никакви разходи , ти се вижда нормално да продължиш на изток. Особенно след като има и баламурник да мре вместо теб!!!! А европа ти е в краката. Имам лошо предчувствие за по лошо бъдеще.

    14:23 11.05.2026

  • 39 Сатана Z

    0 0 Отговор
    В най—големия зор за Вермахта Адолф Хитлер е посетил дори Запорожие през 1943 малко преди Червената армия да освободи Донбас.В Киев в момента е пълно с туристи за секс услуги вместо да бият път до Тайланд където може да попаднат на травестит в 60% от случаите

    14:26 11.05.2026

