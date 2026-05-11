Борис Писториус пристигна в Киев, „Алтернатива за Германия" критикува остро визитата

Алис Вайдел, съпредседател на партията „Алтернатива за Германия", остро критикува посещението на германския министър на отбраната Борис Писториус в Киев и заяви, че германското правителство трябва да спре „да подхранва спирала на ескалация“.
„Писториус отива в Киев, за да сключи нови сделки за оръжие, докато Путин иска бившият канцлер Герхард Шрьодер да посредничи в мирните преговори. Германското правителство, водено от ХДС, трябва да подкрепи преговорите, а не да подхранва спирала на ескалация!“, написа Вайдел в X.
По-рано информационната агенция DPA съобщи, че Писториус е пристигнал в Киев на необявено посещение, за да обсъди разширяването на сътрудничеството в областта на оръжията с Украйна. Министърът заяви, че основният фокус е върху съвместното разработване на усъвършенствани безпилотни системи във всички оперативни диапазони, особено в областта на способностите за дълбоки удари.
Министърът на отбраната уточни, че германското правителство е ангажирано със създаването на съвместни предприятия с Украйна.
Както съобщи говорителят на германския кабинет Щефан Корнелиус, Германия е предоставила на Украйна приблизително 39 милиарда евро хуманитарна помощ и 55 милиарда евро военна помощ от 24 февруари 2022 г.
мдда
ОЧЕВИДНО
Коментиран от #14, #16, #18, #38
Германският
Феникс
Лошо
честен ционист
Минаха толкова години...!
историк
Парите не миришат
12 честен ционист
До коментар #6 от "Феникс":Костадин, Радостин, и Ивелин ще свалят самальота на Радев с камъни още тая зима.
13 Няма как да се случи тука
До коментар #6 от "Феникс":Разграждане още 21-ва се доказахте като патерица на Тиквата.
14 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #3 от "ОЧЕВИДНО":руския нали е наред , ко ти пука?
Криворожки дебил
17 Пламен
До коментар #9 от "Минаха толкова години...!":ссср къде е , че не го виждам ?
18 Лука
До коментар #3 от "ОЧЕВИДНО":Сега фашизма е в русия,тя отговаря на почти всички критерии за фашистка държава . Не спори а чети за фашизма !
не може да бъде
5678
Алис Вайдел е истинска лезбийка не
22 Коко
Време е за орехчета!
Няма значение какво мисли AFD
24 Хи хи хи
ОКВ /дас ОберКомандо дер Вермахт/
А себе си от Борис ПиШториус на генералфелдмаршал Вилхелм Кайтел II
Алтернативата
Патриот
27 Бъркаш се
До коментар #18 от "Лука":Сега фашизма е в к0чин@т@ наречена ес,тя отговаря на всички критерии за фашизъм.Не спори а чети за фашизма!
30 СТИГА СА ШМАТКА
До коментар #18 от "Лука":КОФАТА НА УЛ ГУРКО И
УЛ БАТЕМБЕРГ ОЩЕ НЕ СИ Я ПРОВЕРИЛ
ЕЙ СИГА РЕСТОРАНТА ИЗХВЪРЛИ ПОМИЯТА
31 Трябва ли “ Алтернатива за Германия”
До коментар #25 от "Алтернативата":да бъде проукраинска?Не трябва ли да е прогерманска?
стоян георгиев
33 Малкия Стоянчо
До коментар #18 от "Лука":Чичо Лука ,колко парички искаш да ми разказваш приказки и да смуучеш биберончо ,съучениците ми казаха ,че било страхотно !Спестил съм едни10€ от закуски ,дали ще стигнат ?
Възраждане
Е как
Някой
СССР
38 точка
До коментар #3 от "ОЧЕВИДНО":Мито лакомията си е като наркотик. ТЕ заладяха цяла европа ейтака. Защото САЩ и те победиха в студената война. И 30 г глозгаха завладянато от източна европа. Добре се справиха защото ТЕ са главният търговски партньор, или по точно КОЛОНИЗАТОР. Та апетита идва с яденето. След като си завладял всичко без пушка да пукне и никакви разходи , ти се вижда нормално да продължиш на изток. Особенно след като има и баламурник да мре вместо теб!!!! А европа ти е в краката. Имам лошо предчувствие за по лошо бъдеще.
Сатана Z
