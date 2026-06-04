Тайван предупреждава за засилен китайски натиск около остров Донгша

Тайванската брегова охрана предупреди, че китайски кораби все по-често навлизат във водите около остров Донгша, като според властите дейността вече се е превърнала в постоянен инструмент за „сивозонен натиск“, целящ да тества реакциите на Тайван и да разшири присъствието на Китай в района.

Според информация на Liberty Times след инцидент от 14 февруари 2024 г., при който китайска моторна лодка се преобърна край забранените води около архипелага Кинмен и загинаха двама души, кораби на китайската брегова охрана започват редовно да навлизат в района на Кинмен. По-късно същата тактика е приложена и около остров Донгша.

От Бреговата охрана на Тайван съобщават, че от февруари миналата година насам между един и два китайски кораба редовно патрулират или извършват обиколки по периферията на ограничените води около Донгша по непредсказуеми маршрути.

В някои случаи корабите изключват системите си за автоматична идентификация (AIS), за да прикрият движенията си.

В отговор Тайван изпраща патрулни кораби, които следят китайските съдове в съотношение едно към едно и ги извеждат извън ограничените зони.

Според данните на тайванските власти между февруари 2024 г. и 28 май тази година са регистрирани 39 навлизания, извършени от общо 12 китайски кораба. От тях 33 са били през миналата година, а шест — от началото на настоящата.

Един от по-сериозните случаи е регистриран на 12 март 2024 г., когато няколко китайски риболовни кораба навлизат във водите около Донгша и спускат малки лодки за незаконен риболов във вътрешността на атола.

Тайванската брегова охрана изпраща патрулни кораби, за да ги изгони от района.

По време на същата операция в района присъстват и два кораба на китайската брегова охрана. Един от тях се приближава на около 21,7 морски мили (40 километра) югозападно от остров Донгша в очевиден опит да окаже подкрепа на проверявания риболовен съд.

След многократни предупреждения от тайванските патрули както корабът на китайската брегова охрана, така и риболовният съд се оттеглят.

Според тайванските власти действията на Пекин може да имат за цел да проучат моделите на разполагане на тайванските сили около Донгша чрез координирани операции между риболовни кораби и брегова охрана.

От Бреговата охрана предупреждават, че подобни действия засилват „сивозонния натиск“ и създават привидност за законно правоохранително присъствие, въпреки че реалната им цел е да разширят китайското влияние в спорния район.