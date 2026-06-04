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ЕС разширява „роуминг като у дома“ към Западните Балкани

ЕС разширява „роуминг като у дома“ към Западните Балкани

4 Юни, 2026 13:30, обновена 4 Юни, 2026 13:32 725 1

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Стартират преговори за включване на шест държави в безплатната роуминг зона, която вече обхваща ЕС, Украйна и Молдова.

ЕС разширява „роуминг като у дома“ към Западните Балкани - 1
Снимка: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Съветът на Европейския съюз съобщи, че е одобрил започването на преговори с Албания, Босна и Херцеговина, Косово, Черна гора, Северна Македония и Сърбия за разширяване на зоната „роуминг като у дома“, предава БТА.

Промяната ще позволи на гражданите на шестте държави от Западните Балкани да използват мобилни услуги в страните от ЕС - включително разговори, текстови съобщения и мобилен интернет - без допълнителни такси. Същите условия ще важат и за гражданите на ЕС при пътувания в тези държави.

В момента зоната включва страните от ЕС, както и Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, Молдова и Украйна. След днешното решение Европейската комисия ще започне преговори за сключване на отделни споразумения с всяка от шестте балкански държави.

Те ще трябва да направят съответни законодателни промени и да приведат националните си правила в съответствие с европейското законодателство в областта на далекосъобщенията.

След положителна оценка на Европейската комисия за изпълнение на изискванията, ще може да се вземе решение за взаимно отваряне на роуминг пазарите.

ЕС въведе режима „роуминг като у дома“ преди девет години, като постепенно бяха премахнати допълнителните такси за потребителите при пътуване в рамките на съюза.


Белгия
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