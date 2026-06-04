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ДБ внесе 9 законопроекта срещу свръхдефицита ВИДЕО

ДБ внесе 9 законопроекта срещу свръхдефицита ВИДЕО

4 Юни, 2026 13:40 810 24

  • божидар божанов-
  • демократична българия-
  • мерки-
  • дефицит-
  • бюджет

Няколко примера – пенсионерите в МВР поетапно да бъдат освободени, системата на ТЕЛК да бъде подложена на оценка на риска

ДБ внесе 9 законопроекта срещу свръхдефицита ВИДЕО - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

За да се преодолеят фискалните проблеми на страната, не може просто да се говори, че има дефицит, трябва да се правят реформи - трябва страната да се модернизира, трябва да се ограничават неефективни и корупционни разходи. Именно затова внесохме девет законопроекта, които представляват нашите идеи за реформи. Това каза пред журналисти в кулоарите на парламента зам.-председателят на ПГ на "Демократична България" Божидар Божанов, предаде Novini.bg.

Няколко примера – пенсионерите в МВР поетапно да бъдат освободени, системата на ТЕЛК да бъде подложена на оценка на риска, така че фалшивите ТЕЛК-ове, включително последващите фалшиви документи при личните асистенти, през които изтичат милиарди от бюджета, да бъдат преразгледани. Търговете за частните болници вече са внесени, също така да има централизирани конкурси за държавни служители. Не можем просто да кажем – ще съкращаваме едни хора, трябва да се направи така, че държавните служители да са максимално подготвени, да имат компютърни умения, да говорят езици, да знаят за какво са там, а не да бъдат партийни калинки. Също така намаляване на бонусите в администрацията и още доста такива мерки, които са свързани с модернизация, с това България да направи няколко крачки напред, така че не просто да си говорим как да спестим едни пари, а това спестяване да бъде функция от това, че променяме страната, заяви Божанов.

В отговор на въпрос дали тези предложения трябва да влязат в новия бюджет или поотделно в законодателството, той посочи: "Това е въпрос на правна техника. Ние сме ги внесли като отделни законопроекти – ако времето не позволи, част от тях са приложими и по отношение на Закона за бюджета. Още една важна мярка е държавните служители да започнат поетапно да плащат осигуровки. Предвидили сме за тази година да плащат 2% от осигуровките си. В частния сектор хората плащат около 40%".

По думите му реалната реализация за повечето от тези мерки може да започне веднага.

Крайният нетен ефект от тях може да бъде изчислен от Министерството на финансите, които разполагат с всички данни, но със сигурност това е посоката, която не просто ще намали разходите сега, а ще позволи да вървим към по-балансиран бюджет, а не към дефицити, заяви зам.-председателят на ПГ на "Демократична България".

Попитан за коментар задържането на издирвания бивш управител на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев в Белград, той отбеляза: "Очевидно много закъсняло. Той се издирва от 2024 г. Ние сме подавали сигнали още преди той да бъде издирван, когато беше верен на модела "Пеевски-Борисов". Правилно е, че е задържан, надявам се законът да бъде приложен спрямо него с цялата си строгост".

Във връзка с вчерашното назначаване на Евгени Симеонов за особен управител на "Лукойл" на мястото на Румен Спецов Божидар Божанов каза: "Абсолютно вярно е, че можем да имаме критики към Румен Спецов, въпросът е, че човекът, който са сложили като особен управител, не изглежда да има необходимите компетенции и опит. Той е син на бивш водач на листа на ДПС. На неговото място в агенцията (Държавната агенция за метрологичен и технически надзор – б.ред) пък се слага пък бивш депутат от ГЕРБ. Основният въпрос не е кой къде е бил и какво е правил, а какъв е релевантният опит. Не изглежда този човек да има релевантния опит да се справи с управлението на рафинерия".


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    12 7 Отговор
    Нашата партия ДНК внесе при Радев списък с 15 000 олигарси от които да вземе 300 млрд.

    Коментиран от #8

    13:42 04.06.2026

  • 2 Някой

    15 3 Отговор
    Хаха, сега искат да се назначава с конкурс. Досега точно вие редяхте роднини и приятели.

    13:42 04.06.2026

  • 3 Mими Кучева🐕‍🦺

    5 3 Отговор
    В тези тежки предвоенни времена все повече ще ни липсва брилянтният йорист Ицко Бойкикев от ДБ.🦍😪🦍

    13:43 04.06.2026

  • 4 Прогресивно ми е

    10 3 Отговор
    Правителството назначи сина на бивш водач на листа на ДПС за особен управител на Лукойл и на негово място в агенцията за метрологичен и технически надзор сложи бивш депутат от ГЕРБ. В ИА медицински надзор се връща уволняван кадър на ГЕРБ, докато Валентин Златев (дето играеше карти с Борисов) си купува руски имот в нарушение на санкциите, чрез нотариус - жената на Антон Славчев (лейтенант на Пеевски). Демонтирането на модела върви с пълна сила.

    13:43 04.06.2026

  • 5 Делю Хайдутин

    10 0 Отговор
    Все с пенсионерите се заяждат.Че най лесно.

    13:44 04.06.2026

  • 6 Mими Кучева🐕‍🦺

    8 6 Отговор
    Kayн радко за 1 месец вдигна дефицита от 2.9 на 7.4%. 4.2 милиарда изчезнаха от държавния бюджет за месец🤢🤮😴🥶🤯🥸🥳🤠 радко ви оправи 🥸🥳
    Прогресивно ми е🥸🥳

    Коментиран от #12

    13:45 04.06.2026

  • 7 Сатана Z

    9 2 Отговор
    Рундьо тръгна с голямата кошница но е като котката на Шрьодингер върху нагорещен ламаринен покрив. Сам срещу всички, само че е на политическия терен а зад него е разпасана команда събрана от кол и въже. Явно си мисли че е служебен за няколко месеца. Вече не се вижда ехидната му прецедентска физономия и се състари за няколко седмици. Гиди ду-пе шилаво!

    13:46 04.06.2026

  • 8 Кои

    4 3 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Сте вие за какво се борите каква е Вашата кауза хахахахахах .. кой знае че сте живи ?

    Коментиран от #13

    13:46 04.06.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 точно така

    6 1 Отговор
    В България, особено сред членовете на ДайБългария, е пълно с бивши и настоящи управители на петролни рафинерии, които са много по-подходящи за поста асобен управител.

    13:48 04.06.2026

  • 11 Истината

    8 5 Отговор
    ППДБ са за бунището на историята

    13:48 04.06.2026

  • 12 Недей

    4 1 Отговор

    До коментар #6 от "Mими Кучева🐕‍🦺":

    Да правиш анализи , когато нямаш аналитична мисъл …. Просто си къркай в кръчмето с другите беззъби

    Коментиран от #22

    13:49 04.06.2026

  • 13 Последния Софиянец

    5 7 Отговор

    До коментар #8 от "Кои":

    Партия ДНК беше с номер 10 на изборите.Партията на редовите хора от протеста.Ние сме за пряка демокрация чрез електронно гласуване по телефона и разпускане на парламента.

    Коментиран от #16

    13:50 04.06.2026

  • 14 Ти ли ще ги

    1 1 Отговор
    Тесстваш по тези показатели
    Имаш ли скала изпробвана

    13:52 04.06.2026

  • 15 брей, жива да не бях!

    6 0 Отговор
    Как пък когато не са на власт, всичките разбират как требва да се оправи държавата! А като са на власт са глухонеми.
    Направо се чудя, къде изчезнаха парламентарните циркове от предишните няколко парламента бе? Или сега управляващите правеха цирковете преди?

    13:54 04.06.2026

  • 16 Ало ресторантьора

    1 1 Отговор

    До коментар #13 от "Последния Софиянец":

    Цял живот се въртиш дето има келепир. Сега направихте и партия за да станеш богат търтей? Няма да ти мине номера.

    Коментиран от #23

    13:58 04.06.2026

  • 17 Другари

    1 0 Отговор
    Дайте да дадем!

    Коментиран от #19

    14:00 04.06.2026

  • 18 Т.КОЛЕВ

    0 1 Отговор
    ТИЯ ОТ ПАРЛАМЕНТА АКО НЕ ЗАМРАЗЯТ ЗАПЛАТИТЕ ПОНЕ ЗА 10г. НА ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИЙТЕ И НЕ ВЪВЕДЪТ ЗАКОН ЗА ПРОТЕСТИ ИЗВЪН НАСЕЛЕНО МЕСТО БЕЗ ПРАВО НА БЛОКИРАНЕ ПЪТНИ АРТЕРИЙ ШОСЕТА ПЪТИЩА МАГИСТРАЛИ НИЩО НЯМА ДА НАПРАВЯТ ОТ ЦЯЛАТА ИМ РАБОТА ЕФЕКТА ЩЕ.Е МИНИМАЛЕН СЛАБ. АКО НЕ.ИЗВЪРШАТ ТОВА ДЕЙСТВИЕ. ИНАЧЕ ЛОШО ЗА ПОВЕЧЕТО БГ ОСТАНАЛИ ХОРА ДА ЖИВЕЯТ В БЪЛГАРИЯ.

    14:00 04.06.2026

  • 19 Другари

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Другари":

    Дайте да дадеТЕ

    14:02 04.06.2026

  • 20 Бай Араб

    2 2 Отговор
    И 109 законопроекта да внесе ДБ изхода ще бъде един и същ - теглене на дълг от Китай.Край на Европа. Българите ще работят за китайците докато България изчезне от световната карта.

    14:02 04.06.2026

  • 21 Пламен

    4 0 Отговор
    Вчера Гълбчето пропищя , че дефицита бил 7 000 000 000.
    Сигурно в сметката влизат и задълженията по договора с Боташ, който той подписа.

    14:13 04.06.2026

  • 22 Мунчо на задна

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Недей":

    Явно здраво вече си "прогресирал" та пилешкия ти мозък съвсем се е размекнал😂🤣🤣😅😆😆

    14:16 04.06.2026

  • 23 Последния Софиянец

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Ало ресторантьора":

    Аз съм от учредителите на партия ДНК в хотел Шипка.

    14:20 04.06.2026

  • 24 идиоти вън

    0 0 Отговор
    Смешници!!!

    14:21 04.06.2026

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