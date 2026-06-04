ДБ внесе 9 законопроекта срещу свръхдефицита ВИДЕО

За да се преодолеят фискалните проблеми на страната, не може просто да се говори, че има дефицит, трябва да се правят реформи - трябва страната да се модернизира, трябва да се ограничават неефективни и корупционни разходи. Именно затова внесохме девет законопроекта, които представляват нашите идеи за реформи. Това каза пред журналисти в кулоарите на парламента зам.-председателят на ПГ на "Демократична България" Божидар Божанов, предаде Novini.bg.

Няколко примера – пенсионерите в МВР поетапно да бъдат освободени, системата на ТЕЛК да бъде подложена на оценка на риска, така че фалшивите ТЕЛК-ове, включително последващите фалшиви документи при личните асистенти, през които изтичат милиарди от бюджета, да бъдат преразгледани. Търговете за частните болници вече са внесени, също така да има централизирани конкурси за държавни служители. Не можем просто да кажем – ще съкращаваме едни хора, трябва да се направи така, че държавните служители да са максимално подготвени, да имат компютърни умения, да говорят езици, да знаят за какво са там, а не да бъдат партийни калинки. Също така намаляване на бонусите в администрацията и още доста такива мерки, които са свързани с модернизация, с това България да направи няколко крачки напред, така че не просто да си говорим как да спестим едни пари, а това спестяване да бъде функция от това, че променяме страната, заяви Божанов.

В отговор на въпрос дали тези предложения трябва да влязат в новия бюджет или поотделно в законодателството, той посочи: "Това е въпрос на правна техника. Ние сме ги внесли като отделни законопроекти – ако времето не позволи, част от тях са приложими и по отношение на Закона за бюджета. Още една важна мярка е държавните служители да започнат поетапно да плащат осигуровки. Предвидили сме за тази година да плащат 2% от осигуровките си. В частния сектор хората плащат около 40%".

По думите му реалната реализация за повечето от тези мерки може да започне веднага.

Крайният нетен ефект от тях може да бъде изчислен от Министерството на финансите, които разполагат с всички данни, но със сигурност това е посоката, която не просто ще намали разходите сега, а ще позволи да вървим към по-балансиран бюджет, а не към дефицити, заяви зам.-председателят на ПГ на "Демократична България".

Попитан за коментар задържането на издирвания бивш управител на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев в Белград, той отбеляза: "Очевидно много закъсняло. Той се издирва от 2024 г. Ние сме подавали сигнали още преди той да бъде издирван, когато беше верен на модела "Пеевски-Борисов". Правилно е, че е задържан, надявам се законът да бъде приложен спрямо него с цялата си строгост".

Във връзка с вчерашното назначаване на Евгени Симеонов за особен управител на "Лукойл" на мястото на Румен Спецов Божидар Божанов каза: "Абсолютно вярно е, че можем да имаме критики към Румен Спецов, въпросът е, че човекът, който са сложили като особен управител, не изглежда да има необходимите компетенции и опит. Той е син на бивш водач на листа на ДПС. На неговото място в агенцията (Държавната агенция за метрологичен и технически надзор – б.ред) пък се слага пък бивш депутат от ГЕРБ. Основният въпрос не е кой къде е бил и какво е правил, а какъв е релевантният опит. Не изглежда този човек да има релевантния опит да се справи с управлението на рафинерия".