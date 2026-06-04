ДБ внесе 9 законопроекта срещу свръхдефицита ВИДЕО

За да се преодолеят фискалните проблеми на страната, не може просто да се говори, че има дефицит, трябва да се правят реформи - трябва страната да се модернизира, трябва да се ограничават неефективни и корупционни разходи. Именно затова внесохме девет законопроекта, които представляват нашите идеи за реформи. Това каза пред журналисти в кулоарите на парламента зам.-председателят на ПГ на "Демократична България" Божидар Божанов, предаде Novini.bg.
Няколко примера – пенсионерите в МВР поетапно да бъдат освободени, системата на ТЕЛК да бъде подложена на оценка на риска, така че фалшивите ТЕЛК-ове, включително последващите фалшиви документи при личните асистенти, през които изтичат милиарди от бюджета, да бъдат преразгледани. Търговете за частните болници вече са внесени, също така да има централизирани конкурси за държавни служители. Не можем просто да кажем – ще съкращаваме едни хора, трябва да се направи така, че държавните служители да са максимално подготвени, да имат компютърни умения, да говорят езици, да знаят за какво са там, а не да бъдат партийни калинки. Също така намаляване на бонусите в администрацията и още доста такива мерки, които са свързани с модернизация, с това България да направи няколко крачки напред, така че не просто да си говорим как да спестим едни пари, а това спестяване да бъде функция от това, че променяме страната, заяви Божанов.
В отговор на въпрос дали тези предложения трябва да влязат в новия бюджет или поотделно в законодателството, той посочи: "Това е въпрос на правна техника. Ние сме ги внесли като отделни законопроекти – ако времето не позволи, част от тях са приложими и по отношение на Закона за бюджета. Още една важна мярка е държавните служители да започнат поетапно да плащат осигуровки. Предвидили сме за тази година да плащат 2% от осигуровките си. В частния сектор хората плащат около 40%".
По думите му реалната реализация за повечето от тези мерки може да започне веднага.
Крайният нетен ефект от тях може да бъде изчислен от Министерството на финансите, които разполагат с всички данни, но със сигурност това е посоката, която не просто ще намали разходите сега, а ще позволи да вървим към по-балансиран бюджет, а не към дефицити, заяви зам.-председателят на ПГ на "Демократична България".
Попитан за коментар задържането на издирвания бивш управител на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев в Белград, той отбеляза: "Очевидно много закъсняло. Той се издирва от 2024 г. Ние сме подавали сигнали още преди той да бъде издирван, когато беше верен на модела "Пеевски-Борисов". Правилно е, че е задържан, надявам се законът да бъде приложен спрямо него с цялата си строгост".
Във връзка с вчерашното назначаване на Евгени Симеонов за особен управител на "Лукойл" на мястото на Румен Спецов Божидар Божанов каза: "Абсолютно вярно е, че можем да имаме критики към Румен Спецов, въпросът е, че човекът, който са сложили като особен управител, не изглежда да има необходимите компетенции и опит. Той е син на бивш водач на листа на ДПС. На неговото място в агенцията (Държавната агенция за метрологичен и технически надзор – б.ред) пък се слага пък бивш депутат от ГЕРБ. Основният въпрос не е кой къде е бил и какво е правил, а какъв е релевантният опит. Не изглежда този човек да има релевантния опит да се справи с управлението на рафинерия".
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #8
13:42 04.06.2026
2 Някой
13:42 04.06.2026
3 Mими Кучева🐕🦺
13:43 04.06.2026
4 Прогресивно ми е
13:43 04.06.2026
5 Делю Хайдутин
13:44 04.06.2026
6 Mими Кучева🐕🦺
Прогресивно ми е🥸🥳
Коментиран от #12
13:45 04.06.2026
7 Сатана Z
13:46 04.06.2026
8 Кои
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Сте вие за какво се борите каква е Вашата кауза хахахахахах .. кой знае че сте живи ?
Коментиран от #13
13:46 04.06.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 точно така
13:48 04.06.2026
11 Истината
13:48 04.06.2026
12 Недей
До коментар #6 от "Mими Кучева🐕🦺":Да правиш анализи , когато нямаш аналитична мисъл …. Просто си къркай в кръчмето с другите беззъби
Коментиран от #22
13:49 04.06.2026
13 Последния Софиянец
До коментар #8 от "Кои":Партия ДНК беше с номер 10 на изборите.Партията на редовите хора от протеста.Ние сме за пряка демокрация чрез електронно гласуване по телефона и разпускане на парламента.
Коментиран от #16
13:50 04.06.2026
14 Ти ли ще ги
Имаш ли скала изпробвана
13:52 04.06.2026
15 брей, жива да не бях!
Направо се чудя, къде изчезнаха парламентарните циркове от предишните няколко парламента бе? Или сега управляващите правеха цирковете преди?
13:54 04.06.2026
16 Ало ресторантьора
До коментар #13 от "Последния Софиянец":Цял живот се въртиш дето има келепир. Сега направихте и партия за да станеш богат търтей? Няма да ти мине номера.
Коментиран от #23
13:58 04.06.2026
17 Другари
Коментиран от #19
14:00 04.06.2026
18 Т.КОЛЕВ
14:00 04.06.2026
19 Другари
До коментар #17 от "Другари":Дайте да дадеТЕ
14:02 04.06.2026
20 Бай Араб
14:02 04.06.2026
21 Пламен
Сигурно в сметката влизат и задълженията по договора с Боташ, който той подписа.
14:13 04.06.2026
22 Мунчо на задна
До коментар #12 от "Недей":Явно здраво вече си "прогресирал" та пилешкия ти мозък съвсем се е размекнал😂🤣🤣😅😆😆
14:16 04.06.2026
23 Последния Софиянец
До коментар #16 от "Ало ресторантьора":Аз съм от учредителите на партия ДНК в хотел Шипка.
14:20 04.06.2026
24 идиоти вън
14:21 04.06.2026