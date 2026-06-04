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Тайван и Полша подписаха споразумение за сътрудничество в киберсигурността
  Тема: Тайван

Тайван и Полша подписаха споразумение за сътрудничество в киберсигурността

4 Юни, 2026 12:19 255 1

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Двете страни ще задълбочат партньорството си в защитата на критичната инфраструктура, обмена на информация и развитието на киберексперти

Тайван и Полша подписаха споразумение за сътрудничество в киберсигурността - 1
Виолина Цветанова Виолина Цветанова Автор във Fakti.bg

Тайван и Полша подписаха меморандум за разбирателство в областта на киберсигурността, с който поставят началото на нов етап в двустранното сътрудничество в сферата на информационната сигурност.

Според Представителството на Тайван в Полша споразумението представлява важен етап в отношенията между двете страни и открива нова глава към по-институционализирано партньорство.

Документът беше подписан от тайванския представител в Полша Лиу Юнг-чиен и ръководителя на Полското представителство в Тайпе Януш Билски.

Съгласно меморандума Тайван и Полша ще разширят сътрудничеството си в области като обмен на политики в сферата на киберсигурността, споделяне на информация, нововъзникващи технологии, развитие на човешки ресурси, академични изследвания и реакция при киберинциденти.

Целта е укрепване на устойчивостта на цифровата сигурност и по-добра защита срещу нарастващите киберзаплахи.

От тайванското представителство отбелязват, че през последните години Полша е засилила своята рамка за киберсигурност, включително чрез промени в Закона за националната система за киберсигурност, които подобряват защитата на критичната инфраструктура и укрепват общите способности за дигитална отбрана.

Според институцията практическото сътрудничество между Тайван и Полша също се задълбочава.

През 2025 г. полското Министерство на дигитализацията за първи път изпрати свои представители в Тайван за участие в учението Cyber Offensive and Defensive Exercise и конференцията Advanced Cybersecurity Exploration Conference.

От тайванското представителство определиха това участие като доказателство за силната ангажираност на двете страни и за нарастващата динамика на сътрудничеството в областта на киберсигурността.

Според представителството както Тайван, така и Полша са изправени пред все по-сложни и бързо развиващи се киберзаплахи. Поради това защитата на критичната инфраструктура и укрепването на устойчивостта срещу кибератаки са се превърнали в общ приоритет.

„Това сътрудничество подчертава ангажимента и на двете страни към концепцията за ‘чиста мрежа’ и към изграждането на сигурна и надеждна цифрова среда“.

Тайван и Полша заявяват намерение да продължат съвместната си работа за укрепване на цифровата сигурност и за поддържане на отворено и устойчиво киберпространство.


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  • 1 Един

    0 0 Отговор
    Пу и Си се нервят.

    12:42 04.06.2026