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Кара Делевин призна, че е започнала да продавала наркотици на 14 години

Кара Делевин призна, че е започнала да продавала наркотици на 14 години

4 Юни, 2026 13:31 811 14

  • кара делевин-
  • модел-
  • актриса-
  • наркотици-
  • пристрастяване-
  • зависимост

Моделът дълги години се е борила с наркотична зависимост, започнала още в ранните ѝ години

Кара Делевин призна, че е започнала да продавала наркотици на 14 години - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Моделът и актриса Кара Делевин разкри за борбата си с наркотичната зависимост и трудните си тийнейджърски години, споделяйки, че е започнала да продава наркотици още на 14-годишна възраст. На 33 години тя обясни, че един от най-сериозните ѝ проблеми е бил с кетамин, който е експериментирала, докато зависимостта ѝ е ескалирала.

Промяната в живота ѝ настъпи през 2022 г., когато Делевин се включи в 12-стъпкова рехабилитационна програма, след като медиите публикуваха снимки на звездата в неугледен и притеснителен вид на летището във Ван Нуйс, Калифорния.

В интервю за подкаста Call Her Daddy с Алекс Купър Кара Делевин подробно разказа за периода, когато е започнала да употребява наркотици, както и за тежките психически последствия от тях. „Тъй като нямах пари тогава, започнах да купувам наркотици, за да ги продавам и да ги употребявам сама. Почти всички от тях изконсумирах. Бях лош дилър на дрога“, сподели тя.

Супермоделът допълни, че наркотиците ѝ давали усещане за бягство от натиска на училището, отношенията с майка ѝ и ниското самочувствие. В най-тежкия момент тя започнала да употребява LSD всеки ден, страдайки от страховити халюцинации. „Мислех, че баща ми е Бог, майка ми е дяволът и трябва да я убия, за да спася света. Загубих ума си“, разказа Делевин.

На 15 години психическото ѝ здраве се влошило значително, като тя признава, че е изпаднала в суицидни мисли и е търсила физическо бягство от реалността. Възходящ момент във възстановяването ѝ станал фестивалът Burning Man, където осъзнала необходимостта да се откаже от наркотиците и да потърси професионална помощ. Веднага след този момент тя изхвърлила всичките си наркотици.

Според нея рехабилитационната програма ѝ е помогнала да се справи с дълбоко залегнали травми и да намери общност, която ѝ е предоставила подкрепа и чувство за свързаност – „противоположното на зависимостта е връзката“.

Кара Делевин също така споделя, че осъзнала колко е важно да бъде открита за трудностите си, защото никой не е перфектен, а откровеността относно психическото здраве и предизвикателствата е от ключово значение за собственото възстановяване и за подкрепа на другите.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Киро Острото

    12 0 Отговор
    Модел за подражание на младите.

    13:32 04.06.2026

  • 2 Към "автора"

    10 0 Отговор
    Език свещен на моите деди, как пък не се научих на правоговор и правопис! "ЗапочнаЛА да продаваЛА"

    13:36 04.06.2026

  • 3 И сега

    5 0 Отговор
    Мозъка ѝ е увреден и за това е обратна.

    13:38 04.06.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Ма аму ст Ара

    8 0 Отговор
    Защо тази статия изобщо е тук.

    Коментиран от #7, #8

    13:41 04.06.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 ССС

    6 0 Отговор

    До коментар #5 от "Ма аму ст Ара":

    Защото във "Факти" сериозната журналистика е издгната в култ!

    13:46 04.06.2026

  • 8 защо

    4 0 Отговор

    До коментар #5 от "Ма аму ст Ара":

    За да знаят децата - ако искат да станат супер модел, да започват да зобат преди 14. След това излиза, че е късно.

    13:50 04.06.2026

  • 9 Мишо Дудикоф 🥷

    2 0 Отговор
    Тая прави 3ка със Елон Мъскрат трилионера и вече бившата на Джони Деп, оная русата, къде го съди 5 години.

    Има кадри от камерата в асансьора на хотела като влизат в стаята на Елон. И после като си тръгват той ги изпраща завит в одеало и се целуват в асансьора. По това време и двете са обвързани, едната за Джони Деп.

    13:51 04.06.2026

  • 10 Дзак

    1 0 Отговор
    Защото и във факти.бг има един халюциниращ!

    13:51 04.06.2026

  • 11 Мишо Дудикоф 🥷

    2 0 Отговор
    Тая е от много богато аристократично семейство от Англия. Баща ѝ има хедж фонд. Тая лигла цел живот майка ѝ орежда и плаща договорите за да е модел на парфюми, дрехи. Кви проблеми е имала малката лигла!? 🤬

    13:54 04.06.2026

  • 12 Наката

    2 0 Отговор
    На 14 години е продавало,много и по ценни неща от наркотиците!На пангара и до откат!Захлебила е от там!

    13:56 04.06.2026

  • 13 Така Така

    2 0 Отговор
    Като започнат с това префърцулено нещо Звезда и ми се придрайфа. Всички са звезди. Просто имат различно поприще в живота но щом се справяш с дадено предизвикателства значи си супер. Не е важно само да пееш или да се снимаш в някакви измислени сцени и филми за да си звезда или пък спортист кви са тия глупости!? Това че печелят повече не ги прави по мъдри нито по умни нито по добри, за да ги качваме на някакъв пиедестал по високо от останалите хора. За мен няма знезди към всеки подхождам еднакво и поставям нещата наравно. Пълни глупости са неща от сорта да се снимаш с някой защото бил по велик от теб или да му искаш автограв това е равно на себеподценяване и себенараняване, което вреди в живота. и затруднява постигането на цели

    Коментиран от #14

    14:03 04.06.2026

  • 14 Така Така

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Така Така":

    Автогроф вече не ниждаме добре прав беше доктора от очния но те му повярвах виждах си перфектно но беше пров.

    14:07 04.06.2026