Кара Делевин призна, че е започнала да продавала наркотици на 14 години

Моделът и актриса Кара Делевин разкри за борбата си с наркотичната зависимост и трудните си тийнейджърски години, споделяйки, че е започнала да продава наркотици още на 14-годишна възраст. На 33 години тя обясни, че един от най-сериозните ѝ проблеми е бил с кетамин, който е експериментирала, докато зависимостта ѝ е ескалирала.
Промяната в живота ѝ настъпи през 2022 г., когато Делевин се включи в 12-стъпкова рехабилитационна програма, след като медиите публикуваха снимки на звездата в неугледен и притеснителен вид на летището във Ван Нуйс, Калифорния.
В интервю за подкаста Call Her Daddy с Алекс Купър Кара Делевин подробно разказа за периода, когато е започнала да употребява наркотици, както и за тежките психически последствия от тях. „Тъй като нямах пари тогава, започнах да купувам наркотици, за да ги продавам и да ги употребявам сама. Почти всички от тях изконсумирах. Бях лош дилър на дрога“, сподели тя.
Супермоделът допълни, че наркотиците ѝ давали усещане за бягство от натиска на училището, отношенията с майка ѝ и ниското самочувствие. В най-тежкия момент тя започнала да употребява LSD всеки ден, страдайки от страховити халюцинации. „Мислех, че баща ми е Бог, майка ми е дяволът и трябва да я убия, за да спася света. Загубих ума си“, разказа Делевин.
На 15 години психическото ѝ здраве се влошило значително, като тя признава, че е изпаднала в суицидни мисли и е търсила физическо бягство от реалността. Възходящ момент във възстановяването ѝ станал фестивалът Burning Man, където осъзнала необходимостта да се откаже от наркотиците и да потърси професионална помощ. Веднага след този момент тя изхвърлила всичките си наркотици.
Според нея рехабилитационната програма ѝ е помогнала да се справи с дълбоко залегнали травми и да намери общност, която ѝ е предоставила подкрепа и чувство за свързаност – „противоположното на зависимостта е връзката“.
Кара Делевин също така споделя, че осъзнала колко е важно да бъде открита за трудностите си, защото никой не е перфектен, а откровеността относно психическото здраве и предизвикателствата е от ключово значение за собственото възстановяване и за подкрепа на другите.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Киро Острото
13:32 04.06.2026
2 Към "автора"
13:36 04.06.2026
3 И сега
13:38 04.06.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Ма аму ст Ара
Коментиран от #7, #8
13:41 04.06.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 ССС
До коментар #5 от "Ма аму ст Ара":Защото във "Факти" сериозната журналистика е издгната в култ!
13:46 04.06.2026
8 защо
До коментар #5 от "Ма аму ст Ара":За да знаят децата - ако искат да станат супер модел, да започват да зобат преди 14. След това излиза, че е късно.
13:50 04.06.2026
9 Мишо Дудикоф 🥷
Има кадри от камерата в асансьора на хотела като влизат в стаята на Елон. И после като си тръгват той ги изпраща завит в одеало и се целуват в асансьора. По това време и двете са обвързани, едната за Джони Деп.
13:51 04.06.2026
10 Дзак
13:51 04.06.2026
11 Мишо Дудикоф 🥷
13:54 04.06.2026
12 Наката
13:56 04.06.2026
13 Така Така
Коментиран от #14
14:03 04.06.2026
14 Така Така
До коментар #13 от "Така Така":Автогроф вече не ниждаме добре прав беше доктора от очния но те му повярвах виждах си перфектно но беше пров.
14:07 04.06.2026