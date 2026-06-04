Ламин Ямал оглави класацията за най-скъп футболист в света – сумата е главозамайваща

Седмица преди началото на най-очакваното футболно събитие на годината, Световното първенство, Международният център за спортни изследвания (CIES) публикува актуалната си класация за най-скъпите играчи на планетата. Впечатляващата новина е, че Ламин Ямал, изгряващата звезда на Барселона и испанския национален отбор, заема първото място с умопомрачителна оценка от 358,1 милиона евро.

CIES използва сложен статистически модел, който взема предвид редица ключови фактори – възрастта на футболиста, текущата му форма, договорните условия, потенциала за развитие и интереса на пазара. Именно този комплексен подход поставя Ямал на върха, изпреварвайки дори утвърдени имена в световния футбол.

След Ямал, второто място в престижната класация заема норвежкият голмайстор на Манчестър Сити – Ерлинг Холанд, чиято стойност е оценена на 227,3 милиона евро. На трета позиция се нарежда френският ас на Реал Мадрид Килиан Мбапе, с пазарна цена от 165,7 милиона евро.

От CIES подчертават, че публикуваните суми не са задължително реални трансферни стойности, а резултат от техния собствен аналитичен модел. Въпреки това, класацията се превръща в гореща тема сред фенове, агенти и клубове, които с интерес следят как се променя пазарната стойност на любимците им.