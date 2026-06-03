Генералният секретар на НАТО Марк Рюте пристигна в Киев

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте пристигна днес в Киев, съобщи украинската държавна железопътна компания, цитирана от Ройтерс, пише БТА.
„Днес имаме удоволствието да посрещнем генералния секретар на НАТО Марк Рюте на Централната железопътна гара в Киев“, написа украинската железопътна компания „Укрзализниця“ в публикация в "Телеграм" и публикува снимки от пристигането на Рюте.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тръмп
Коментиран от #3
13:53 03.06.2026
2 Вече не се трае гаврата
13:54 03.06.2026
3 ФАКТ
До коментар #1 от "Тръмп":Нахлузиха го на Путен, копейките: "Голям праз".
13:54 03.06.2026
4 ДрайвингПлежър
Коментиран от #8
13:55 03.06.2026
5 Ненормалните фашисти се срещат
Коментиран от #9
13:55 03.06.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Путин от бункера
До коментар #4 от "ДрайвингПлежър":Не можем, Сорос ни забрани.
13:56 03.06.2026
9 Фашисти, нацисти и смъркачи
До коментар #5 от "Ненормалните фашисти се срещат":се срещат Киев. Норманите са на икономически форум в Петербург
13:58 03.06.2026
10 Баш химик
Коментиран от #15
14:05 03.06.2026
11 хахахахха
14:33 03.06.2026
12 Там
14:33 03.06.2026
13 Горно Уйно
14:46 03.06.2026
14 А защо тая централна ж. п. гара
И защо въобще функционира още?
14:47 03.06.2026
15 То е ясно защо
До коментар #10 от "Баш химик":За да държи юздите на зеленияпор да се бият до последния украинец, затова.
14:48 03.06.2026
16 Рюте
14:49 03.06.2026
17 Дойче зеле
14:57 03.06.2026