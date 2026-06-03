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Генералният секретар на НАТО Марк Рюте пристигна в Киев
  Тема: Украйна

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте пристигна в Киев

3 Юни, 2026 13:53 699 17

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  • володимир зеленски

Днес имаме удоволствието да посрещнем генералния секретар на НАТО Марк Рюте на Централната железопътна гара в Киев, написа украинската железопътна компания „Укрзализниця“ в публикация в "Телеграм"

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте пристигна в Киев - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте пристигна днес в Киев, съобщи украинската държавна железопътна компания, цитирана от Ройтерс, пише БТА.

„Днес имаме удоволствието да посрещнем генералния секретар на НАТО Марк Рюте на Централната железопътна гара в Киев“, написа украинската железопътна компания „Укрзализниця“ в публикация в "Телеграм" и публикува снимки от пристигането на Рюте.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тръмп

    19 0 Отговор
    Голям праз!

    Коментиран от #3

    13:53 03.06.2026

  • 2 Вече не се трае гаврата

    2 26 Отговор
    Тия си правят майтап с мушмурока Путин.

    13:54 03.06.2026

  • 3 ФАКТ

    1 25 Отговор

    До коментар #1 от "Тръмп":

    Нахлузиха го на Путен, копейките: "Голям праз".

    13:54 03.06.2026

  • 4 ДрайвингПлежър

    23 1 Отговор
    УДРИ ПО МРЪСНИЦИТЕ заличавай докато тоя е в киев! Оставете го там!

    Коментиран от #8

    13:55 03.06.2026

  • 5 Ненормалните фашисти се срещат

    26 1 Отговор
    Позора е пълен

    Коментиран от #9

    13:55 03.06.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Путин от бункера

    0 22 Отговор

    До коментар #4 от "ДрайвингПлежър":

    Не можем, Сорос ни забрани.

    13:56 03.06.2026

  • 9 Фашисти, нацисти и смъркачи

    24 1 Отговор

    До коментар #5 от "Ненормалните фашисти се срещат":

    се срещат Киев. Норманите са на икономически форум в Петербург

    13:58 03.06.2026

  • 10 Баш химик

    16 1 Отговор
    По-безмислена статия едва ли може да пуснете! На кого му пука този къде е пристигнал?!? Поне да бяхте допълнили за чий Х е отишъл там!

    Коментиран от #15

    14:05 03.06.2026

  • 11 хахахахха

    9 0 Отговор
    довечера ще има заря в киев по случая🤣🤣

    14:33 03.06.2026

  • 12 Там

    6 0 Отговор
    да си остане

    14:33 03.06.2026

  • 13 Горно Уйно

    2 0 Отговор
    Е, и? Кво че праи там?

    14:46 03.06.2026

  • 14 А защо тая централна ж. п. гара

    2 0 Отговор
    не е цел?
    И защо въобще функционира още?

    14:47 03.06.2026

  • 15 То е ясно защо

    4 0 Отговор

    До коментар #10 от "Баш химик":

    За да държи юздите на зеленияпор да се бият до последния украинец, затова.

    14:48 03.06.2026

  • 16 Рюте

    4 0 Отговор
    Кажи името на негъра който беше върху теб на пейката в Амстердам

    14:49 03.06.2026

  • 17 Дойче зеле

    1 0 Отговор
    Иска да види хубави жени.... В Холандия и Белгия няма

    14:57 03.06.2026

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