Обама: Дипломацията с Иран работи, а не военният натиск

15 Май, 2026 11:53 1 285 7

Бившият президент подчерта, че договорката от 2015 г. е ограничила ядрената програма на Техеран без военен конфликт

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Бившият президент на САЩ Барак Обама отново защити дипломацията като подход спрямо Иран на фона на засилващото се напрежение между Вашингтон и Техеран, предава News.bg.

Той посочи ядреното споразумение от 2015 г. като доказателство, че ядрените амбиции на Иран могат да бъдат ограничени без военни действия, съобщава Wion.

В телевизионно участие Обама коментира Съвместния всеобхватен план за действие (JCPOA) - договор, постигнат по време на неговия мандат. По думите му целта е била Иран да бъде възпрепятстван да се сдобие с ядрено оръжие чрез контрол върху обогатяването на уран и международни механизми за проверка.

„Успяхме да го постигнем без да изстреляме нито една ракета“, заяви той, като допълни, че споразумението е било реализирано чрез дипломация и контрол, а не чрез военна сила.

Ядреното споразумение беше подписано между Иран и световни сили, включително САЩ, Русия, Китай, Франция, Обединеното кралство и Германия. То ограничаваше ядрените дейности на Иран в замяна на облекчаване на санкции и международен контрол.

Обама подчерта, че макар да са били разглеждани и военни варианти, те са останали последна опция. Той определи Иран като държава с опасни действия в региона, но заяви, че ръководството ѝ има инстинкт за самосъхранение, което прави дипломацията възможна.

Според него споразумението е дало резултат, като е ограничило ядрената програма и е предотвратило ескалация в региона, включително затваряне на Ормузкия проток.

Договорът остава в сила до 2018 г., когато САЩ се оттеглиха от него по решение на президента Доналд Тръмп, който го определи като неефективен.

След това Иран постепенно разшири ядрената си програма, като увеличи нивата на обогатяване на уран до значително по-високи стойности от първоначално договорените.

Критиците на споразумението твърдят, че то само е забавило ядреното развитие на Иран, без да го спре окончателно. От своя страна Тръмп продължава да настоява за по-строго ново споразумение, като подчертава, че Иран не трябва да разполага с високообогатен уран.

Напрежението между САЩ и Иран остава високо на фона на периодични сблъсъци и дипломатически опити за деескалация.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Не съм и сънувал

    12 4 Отговор
    че някога ще чуя нещо смислено от Бараката

    11:57 15.05.2026

  • 2 какво споразумение като имат 480кг обога

    4 15 Отговор
    тен на 60% УРАН
    -;-;
    Той посочи ядреното споразумение от 2015 г. като доказателство, че ядрените амбиции на Иран могат да бъдат ограничени без военни действия, съобщава Wion.(
    -;-
    какви споразумения като аятоласите си обогатяваха урана и не допускаха МАГАТЕ!

    що ни пранят а на хахави!!!!!!

    Коментиран от #3

    12:01 15.05.2026

  • 3 Кръгъл като топка

    11 3 Отговор

    До коментар #2 от "какво споразумение като имат 480кг обога":

    Който няма уран си купува стари недобоядисани самолети на десеторна цена и се кланя до земята с крем нивея в протегната ръка.

    12:08 15.05.2026

  • 4 володя

    2 11 Отговор
    Тръмп обясни на си, че кризата с персите ще приключи съвсем скоро, заедно с приключването на аятоласите. За целта подводниците трябва да се върнат до САЩ, за да презаредят с най-старите ракети.

    12:09 15.05.2026

  • 5 ТЪМНИЧКИЯ

    11 2 Отговор
    Е ПО УМЕН ОТ СЕГАШНИЯ ОЛИГОФРЕН.

    12:44 15.05.2026

  • 6 под сянката на палмата

    5 4 Отговор
    Точно Обама да говори за дипломация ... , Обама , на когото му се качиха на главата и араби и украинци , и африканци и ... кой ли не ?! Обама , под чийто благосклонен поглед Иран се снабди с обогатен уран за десетина (вярно -малки) атомни бомби , Обама който направи САЩ придатък на Китай в технологично отношение , който вкара в страната си десетки милиони нелегални мигранти (които бързо се захванаха с основният си "бизнес" - дрога , трафик на хора , проституция , грабежи и убийства) , който отвори широко врати за де-що има наркокартел , който легализира всяко ЛГБТИ извращение за което може да се сети човек , който съсипа американската индустрия и който забърка милион каши съсипващи САЩ единствено и само за да получи Нобелова награда (и пр. и пр.) - точно той не само за дипломция не трябва да говори , ами - изобщо не трябва да говори.

    12:49 15.05.2026

  • 7 лошо

    3 2 Отговор
    Ндаа ,щом и маймуните започнаха да разбират от диломация и зараздаваха акъл - лошо!

    12:52 15.05.2026

