Обама: Дипломацията с Иран работи, а не военният натиск

Бившият президент на САЩ Барак Обама отново защити дипломацията като подход спрямо Иран на фона на засилващото се напрежение между Вашингтон и Техеран, предава News.bg.

Той посочи ядреното споразумение от 2015 г. като доказателство, че ядрените амбиции на Иран могат да бъдат ограничени без военни действия, съобщава Wion.

В телевизионно участие Обама коментира Съвместния всеобхватен план за действие (JCPOA) - договор, постигнат по време на неговия мандат. По думите му целта е била Иран да бъде възпрепятстван да се сдобие с ядрено оръжие чрез контрол върху обогатяването на уран и международни механизми за проверка.

„Успяхме да го постигнем без да изстреляме нито една ракета“, заяви той, като допълни, че споразумението е било реализирано чрез дипломация и контрол, а не чрез военна сила.

Ядреното споразумение беше подписано между Иран и световни сили, включително САЩ, Русия, Китай, Франция, Обединеното кралство и Германия. То ограничаваше ядрените дейности на Иран в замяна на облекчаване на санкции и международен контрол.

Обама подчерта, че макар да са били разглеждани и военни варианти, те са останали последна опция. Той определи Иран като държава с опасни действия в региона, но заяви, че ръководството ѝ има инстинкт за самосъхранение, което прави дипломацията възможна.

Според него споразумението е дало резултат, като е ограничило ядрената програма и е предотвратило ескалация в региона, включително затваряне на Ормузкия проток.

Договорът остава в сила до 2018 г., когато САЩ се оттеглиха от него по решение на президента Доналд Тръмп, който го определи като неефективен.

След това Иран постепенно разшири ядрената си програма, като увеличи нивата на обогатяване на уран до значително по-високи стойности от първоначално договорените.

Критиците на споразумението твърдят, че то само е забавило ядреното развитие на Иран, без да го спре окончателно. От своя страна Тръмп продължава да настоява за по-строго ново споразумение, като подчертава, че Иран не трябва да разполага с високообогатен уран.

Напрежението между САЩ и Иран остава високо на фона на периодични сблъсъци и дипломатически опити за деескалация.