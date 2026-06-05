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5 юни - Световен ден на околната среда

5 юни - Световен ден на околната среда

5 Юни, 2026 09:44 506 2

  • световен ден на околната среда

Тази година темата за Деня на околната среда „NowForClimate“ е глобален призив за действия в областта на климата

5 юни - Световен ден на околната среда - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Световният ден на околната среда е учреден от ООН през 1972 г. като най-мащабната глобална инициатива за екологична осведоменост. Той насърчава действия за опазване на природата – от почистване и залесяване до борба с пластмасовото замърсяване, обединявайки милиони хора по света за възстановяване на екосистемите.

Тази година темата за Деня на околната среда „NowForClimate“ е глобален призив за действия в областта на климата, който се фокусира върху неотложните сигнали, които Земята изпраща, и призовава правителствата, градовете, бизнеса и хората навсякъде да действат заедно в борбата с климатичните промени, пише riosvbl.org. Планетата не спори. Тя не преговаря. Тя изпраща сигнали – покачващи се морета, бушуващи горски пожари, горещи вълни и топящи се ледници. Казвахме, че 1,5°C е границата. Преминаваме я.

В продължение на десетилетия светът слуша историята за климата – предупреждения, цели и далечни крайни срокове. Твърде често реакцията беше заглушавана от шум: забавяне, разсейване и отричане.

Но сега се вслушайте по-внимателно. Под този шум се издига друг сигнал. Слънчеви панели се простират по покривите. Вятърни турбини очертават хоризонта. Градовете се преосмислят и проектират за хората. Горите се възстановяват и презасаждат. Положителни повратни точки пускат корени във всеки ъгъл на планетата.

Световният ден на околната среда 2026 г. е посветен на изменението на климата – на неотложните сигнали, които Земята ни изпраща, и на сигналите, които ние избираме да ѝ изпратим в отговор. Въпросът вече не е дали промяната ще дойде, а как ще я насочим и колко бързо ще се случи.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Това е Добре !

    2 0 Отговор
    Но Като Гледам Нащата !

    Не съм !

    Особено !

    Вдъхновен !

    Българската Държава !

    И Общитите !

    Се Грижат !

    За това !

    Нали За Това !

    Ни Сабират !

    Парите !

    09:58 05.06.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.