5 юни - Световен ден на околната среда

Световният ден на околната среда е учреден от ООН през 1972 г. като най-мащабната глобална инициатива за екологична осведоменост. Той насърчава действия за опазване на природата – от почистване и залесяване до борба с пластмасовото замърсяване, обединявайки милиони хора по света за възстановяване на екосистемите.

Тази година темата за Деня на околната среда „NowForClimate“ е глобален призив за действия в областта на климата, който се фокусира върху неотложните сигнали, които Земята изпраща, и призовава правителствата, градовете, бизнеса и хората навсякъде да действат заедно в борбата с климатичните промени, пише riosvbl.org. Планетата не спори. Тя не преговаря. Тя изпраща сигнали – покачващи се морета, бушуващи горски пожари, горещи вълни и топящи се ледници. Казвахме, че 1,5°C е границата. Преминаваме я.

В продължение на десетилетия светът слуша историята за климата – предупреждения, цели и далечни крайни срокове. Твърде често реакцията беше заглушавана от шум: забавяне, разсейване и отричане.

Но сега се вслушайте по-внимателно. Под този шум се издига друг сигнал. Слънчеви панели се простират по покривите. Вятърни турбини очертават хоризонта. Градовете се преосмислят и проектират за хората. Горите се възстановяват и презасаждат. Положителни повратни точки пускат корени във всеки ъгъл на планетата.

Световният ден на околната среда 2026 г. е посветен на изменението на климата – на неотложните сигнали, които Земята ни изпраща, и на сигналите, които ние избираме да ѝ изпратим в отговор. Въпросът вече не е дали промяната ще дойде, а как ще я насочим и колко бързо ще се случи.